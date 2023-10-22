«Спартак» одержал взрослую победу. Уверенно обыграли соседа по таблице

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вчера, 16:54

Абаскаль включил тактический станок.

«Красно-белые» грамотно выбрали тактику

В первом тайме игроки «Пари НН» – сильного середняка с хорошими результатами, не смогли ни разу пробить в сторону чужих ворот. Счёт 9:0 по попыткам доказывает односторонний футбол. Для гостей привычно работать без мяча, Юран тактикой отсылает к временам, когда многие копировали подход Бердыева в «Рубине». Но теперь чемпионат более открытый, поэтому «Спартаку» пришлось подумать, чтобы правильно выбрать стартовый состав и подход к такому сопернику.

Абаскаль оставил Соболева на скамейке, у наставника и нападающего был конфликт. В центре поля вышли Игнатов, Литвинов и Пруцев, но Михаил часто ходил в атаку, а его коллеги смело поднимались выше. Бабич и Дуарте участвовали в построении атак, но у них было мало оборонительной работы. Хлусевич и Денисов играли на флангах, и правый латераль «Спартака» работал активнее. Именно он отдал голевую передачу на Пруцева. Хавбек, пока не устал, работал во всех третях поля от собственной штрафной площади до владений чужого голкипера.

У «Спартака» были гибридные нападающие. Промес и Игнатов часто работали через центр, а Медина занимал правый фланг, помогая Денисову выходить в атаку. С Литвиновым в опорной зоне стало спокойнее, а замена Промеса на Соболева в перерыве помогла развить генеральную мысль Абаскаля. «Спартак» сумел зажать крепкого соперника.

Разгрома избежали из-за брака и реализации

Игнатов имел моменты, но однажды подстраховал голкипер, а во втором случае неважно сыграл сам Михаил. Без быстрого второго мяча дали «Пари НН» возможность перестроиться. Не хватало последнего паса, и Мозес не помог. Свежий нигериец не создавал моменты. Также не хватало комбинационной игры Зиньковского и Хлусевича на левом фланге. Во втором тайме у «Спартака» были отрезки, когда не клеились комбинации, хотя коротко работали круто. Также перекидывание мяча верхом разбивало матч на отрезки.

«Спартаку» важно было не поймать контратаку, а в идеале нуждались во втором забитом мяче в ворота Нигматуллина. У «красно-белых» последних лет хватало поединков, когда играли в целом неплохо, но не хватало второго мяча, количество ударов не переходило в уверенный счёт на табло. Защитники у «Пари НН» упрямые, Александров и Гоцук всегда смело вступают в борьбу. А вот Каккоеву сегодня немного не повезло, ведь не достал мяч после удара Пруцева и позволил Мартинсу себя обыграть перед вторым голом.

До этого москвичи рисковали сыграть вничью, если бы не забили в первом тайме. Но сегодня нет вопросов к Абаскалю, его команда учитывала особенности соперника. Непросто работать против низкой плотной линии обороны, когда в основе у тебя всего один опытный человек – Промес. Причём у Квинси не всё получается на этом отрезке сезона. Но лазейку нашли, а в концовке сработала контратака. Чаще «Спартаку» в подобных матчах не везёт, но тогда мешали спорные тактические эксперименты. Сегодня их не было.

«Спартаку» важно наладить связки в разных линиях

Как объяснить шероховатости в игре? Смотрите на количество сыгранных звеньев у Абаскаля. Дуарте и Бабич знакомы недавно, а уже собирают «сухари». Слева видели Рябчука, теперь там снова Хлусевич. Максименко сидел на скамейке, но после травмы Селихова оказался в основе и остался первым номером после паузы на матчи сборных. Литвинов редко был в основе в центре, а Пруцев никак не может доказать Абаскалю, что ему надо доверять сильнее, чем остальным хавбекам.

Неготовность Зобнина упростила тренерскому штабу «Спартака» выбор, но тройка хавбеков, в которую формально входил Игнатов, не является сыгранной. Сам Михаил, хотя у него есть чутьё, как у Хаверца, не умеет забивать победные мячи, как немец из «Арсенала». А Мозесу – конкуренту Игнатова, не хватает в новом сезоне резкости, сказывается солидный возраст. Даже сыгранной тройки Медины, Соболева и Промеса нет, часто меняются игроки в атаке. Не забывайте о Бонгонда, сегодня он начал поединок на скамейке. И у Зиньковского игра не пошла, в отличие от Денисова и Литвинова.

У «Пари НН» не было грубых ошибок в защите в огромных количествах, лишь рабочие ляпы, основанные на классных действиях соперника. Капитана гостей Гоцука удалили, но это грубая ошибка бокового арбитра. Судья с повторами не может вмешаться, если показывают жёлтую карточку, пусть и вторую, а главный рефери не смог исключить явную ошибку у монитора. В полном составе «Пари НН» проигрывал лишь 1:0, но это уже вина Промеса и Соболева. Основные форварды не в форме.

Это важный аспект, ведь «красно-белые» редко обходятся вообще без моментов у ворот Максименко, если ведут в один мяч. Последние победы «Спартака» были минимальными, а сегодня получили два мяча разницы. Абаскаль логично подошёл к формированию рисунка игры против «Пари НН». Не все индивидуально оправдали доверие тренера, но тут ответственность разделите между наставником и игроками. «Спартак» не в лучшей форме, поэтому нет домашней победы 3:0 с запасом.

Зато есть игра первым номером, что для них важно. Видим попытку наставника учесть ошибки хавбеков в прошлых матчах. Также ищут новые сочетания в атаке, пока Бонгонда и Промес играют отрезками. Московская команда, хотя довольно молодая, сегодня сыграла во взрослом стиле и заслужила победу. Если в ближайшее время Бонгонда, Промес и Мозес – три опытных иностранца, начнут создавать больше моментов для других, а Литвинов будет хорош в опорной зоне, то не пропадут.

Тогда против «Локомотива» через две недели в дерби увидим интересный «Спартак». У дерзких молодых наставников бывают периоды «остывания», сегодня Абаскаль отработал спокойно и получил три очка.