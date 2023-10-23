Символическая Сборная всех времен имени Бобби Чарльтона

1698087155

23 октября 2023, 21:52

Недавно умер легендарный английский футболист Бобби Чарльтон, и я решил составить символическую сборную всех времен.

Вратарь:

Лев Яшин ( СССР )

Яшин Великий Советский вратарь по праву считается лучшим и многократно многими признавался лучшим всех времен на своей позиции, единственный вратарь выигравший золотой мяч. Выступал за московское «Динамо», по сей день легенда клуба. В составе сборной СССР становился чемпионом Европы 1960 года, а в 1966 году добрался с национальной сборной до полуфинала чемпионата Мира заняв в итоге 4 место, что является лучшим по сей день.

Альтернатива: Гордон Бэнкс (Англия)

Защитники:

Франц Беккенбауэр (Германия)

Немецкий футболист был неотъемлемой частью главных успехов «Баварии» в 70-х годах, когда им покорилось три подряд выигранные Лиги Чемпионов, обыграв в финалах «Атлетико Мадрид», «Лидс Юнайтед» и Сент-Этьен", в клубе был также капитаном. Тогда немецкий футбол был очень силен, не только в Еврокубках, но и на международной арене, в составе национальной сборной ФРГ Беккенбауэр стал Чемпионом Европы 1972 году, а также Чемпином Мира в 1974.

Альтернатива: Кафу (Бразилия)

Бобби Мур (Англия)

Мур был одним из великих капитанов сборной Англии и всего английского футбола. Футболист выступал за скромный по меркам английского футбола клубе «Вест Хэм Юнайтеде», где является и легендой и символом "молотобойцев. Самый главный триумф в его карьере это конечно победа на родном для родоначальников футболе Чемпионате Мира 1966 года, где на «Уэмбли», как капитан поднял заветный трофей сборных.

Альтернатива: Карлес Пуйоль (Испания)

Паоло Мальдини (Италия)

Всю свою карьеру Мальдини, а это двадцать пять лет провел в составе «Милана», вот что значит по истине преданность только одному коллективу. Один из немногих защитников кто выиграл 5 ушастых кубков, выступая под руководством Ариго Сакки, Фабио Капелло и Карло Анчелотти в разный период времени добивались успеха, сам футболист был важным игроком обороны команды.

Альтернатива: Роберто Карлос (Бразилия)

Полузащитники:

Андрес Иньеста (Испания)

Иньеста это в первую очередь символ «Барселоны» 21 века в составе которой выиграл 4 ЛЧ , а также все внутренние трофеи. Был частью супертрио в полузащиты каталонского клуба составляя костяк с Хави и Бускетсом. Также футболист чей гол в финале Чемпионата Мира в 2010 году против сборной Голландии позволил в составе национальной сборной Испании выиграть золотые медали мундиаля, в 2008 и в 2012 становился и Чемпионом Европы. Для меня Иньеста лучший полузащитник всех времен.

Альтернатива: Хави (Испания)

Бобби Чарльтон (Англия)

Чарльтон один из «малышей Басби», и игрок английского «Манчестер Юнайтед». Футболист пережил катастрофу 58-го года, а затем стал легендой и символом клуба 60-х годов. Именно дубль Чарльтона в финале КЕЧ 1968 года против португальской «Бенфики» с Эйсебио во многом стал определяющим моментом в его карьере. Тем самым МЮ выиграл — 4:1 и стал первым клубом Англии кто привез кубок чемпионов на туманный Альбион. А ранее в 1966 стал и чемпионом мира в составе сборной Англии, а после выиграл золотой мяч, после стал бронзовым призером ЧЕ 1968 года.

Альтернатива: Мэтт Ле Тиссье (Англия)

Зинедин Зидан (Франция)

Зидан по праву считается одним из лучших игроков своего поколения выступал за такие команды как «Ювентус», а также «Реал Мадрид». В 1998 году Зидан стал Чемпионом Мира, а также обладателем золотого мяча, на Евро 2000 в составе сборной Франции стал победителем турнира.

Альтернатива: Мишель Платени (Франция)

Диего Марадона (Аргентина)

Марадона один из лучших футболистов 80-х годов, а также один из лучших прошлого века. Именно Диего до Месси был олицетворением аргентинского футбола, становившись чемпионом Мира в 1986 году в составе сборной Аргентины, а в 1990 почти повторил успех, но его сборная взяла лишь серебряные награды. Великий футболист выступавший также за «Барселону», а символом стал в итальянском «Наполи».

Альтернатива: Роналдиньо (Бразилия)

Нападающие:

Лионель Месси (Аргентина)

Месси настолько уникален, что уже сегодня его можно назвать лучшим футболистом 21 века, и лучшим игроком всех времен, а также различных турниров будь то Ла Лига или ЛЧ . Месси выиграл 4 ЛЧ в составе «Барселоны», и кучу различных внутренних трофеев, где и начался пусть его карьеры. После выступал за ПСЖ , но успехов не добился и сегодня пылит в МЛС лиге за «Интер-Майями». Выиграл в качестве игрока для начала в 21 году кубок Америки, а в 22 году осуществилась главная мечта победа со сборной Аргентиной на Чемпионате Мира, также имеет 7 золотых мячей, и уже скоро станет по все видимости и обладателем и 8 ЗМ . Как думаете за прошлый сезон Месси достоин золотого мяча?,

Альтернатива: Криштиану Роналду (Португалия)

Пеле (Бразилия)

Пеле великий бразильский футболист символ своего времени, символ футбольного клуба «Сантос», а также символ и национальной сборной «Бразилии» в составе которой выиграл три чемпионата мира 1958, 1962 и 1970. Многократно признавался лучшим игроком всех времен.

Альтернатива: Роналдо (Бразилия)

Йохан Кройф (Голландия)

Кройф является главным символом тотального футбола, стал звездой и добился признания в родном «Аяксе», а вместе с ними выиграл три КЕЧ подряд. Так скажем в 1972 году в финале против итальянского «Интера» Кройф оформил дубль, и принес тем самым победу. После завершения карьеры вернулся в родной «Аякс» на правах тренера. В составе сборной стал вице-чемпином мира 1974 году. Также является легендой и символом испанской «Барселоны», где в начале выступал в качестве игрока, а после исполнял обязанности главного тренера, здесь он добыл для них первый кубок чемпионов в 1992 году.

Альтернатива: Герд Мюллер (Германия)