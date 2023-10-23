Символическая антисборная 12-го тура РПЛ. «Подвиги» арбитров, забияки и нерасторопные защитники

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23 октября 2023, 11:42

Три московских клуба и «Краснодар» потеряли очки.

Вратарь

Илья Помазун («Урал»)

Сильный голкипер, сыгравший за сборную, пропустил четыре мяча от последней команды РПЛ . Помазун мог отработать лучше, когда пробивали Кравцов и Крамарич, но дважды высокий страж ворот неправильно оценивал траекторию полета мяча. Вряд ли спас бы «Урал» от разгромного поражения, но персонально выступил плохо.

Защитники

Страхиня Эракович («Зенит»)

Семак любит гибридные схемы, но для такой модели нужно иметь подготовленного к фланговой игре центрального защитника. Тренер оставил Караваева на лавке, а в основу отправил молодого серба. В атаке от Страхини не было пользы, хотя в обороне тоже умудрился несколько раз допустить ошибки, хотя «Зенит» против «Крыльев Советов» владел мячом почти 60 % времени.

Евгений Харин («Ахмат»)

Ужасный матч для Харина. Не мешал Голенкову открыть счет, затем заработал пенальти – Евгений ударил по лицу Мохеби в штрафной площади. Оборона «Ахмата» с Евгением и Челиковичем в центре часто разваливалась, поэтому не удивляет разгромная победа «Ростова». Подопечные Карпина забили три мяча за двадцатиминутный отрезок поединка, а помогал им Харин.

Мингиян Бевеев («Урал»)

Универсальный защитник «Урала» подвел Ганчаренко. Тренер даже заменил его по ходу первого тайма, что с игроками обороны случается редко. Но Мингиян не страховал молодого напарника Итало, не помогал в обороне, когда игроки «Сочи» добирались до штрафной площади Помазуна, и совершал ошибки, когда надо было выдергиваться выше. Очень неаккуратная игра.

Сергей Петров («Краснодар»)

Когда «Балтика» сравнивала счет, то Петров загулял, оставив собственную зону слева свободной. А когда команда Игнашевича выходила вперед в первом тайме, то Петров проиграл верховую борьбу оппоненту. Ивич оставил ветерана на поле во втором тайме, в отличие от коллеги Волкова, замененного в перерыве, но Петров не помог «Краснодару» спастись в сложном матче.

Полузащитники

Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»)

Почему «Зенит» обыграл «Крылья Советов», хотя поначалу поединок складывался для фаворита непросто? Первая причина – вертикальные передачи Клаудиньо и компании, которые не прервали центральные хавбеки клуба из Самары. Иванисеня плохо реагировал на соперников, поэтому не удивляет его замена после второго мяча Вендела. «Крылья Советов» разочаровали в Санкт-Петербурге.

Антон Швец («Ахмат»)

Судья матча Левников пожалел Швеца, когда показал Антону лишь желтую карточку за явный фол, который можно трактовать как нарушение, помешавшее забить мяч. Линия защиты «Ахмата» развалилась в Ростове-на-Дону, а опытный Швец не помог команде в центре поля. Мохеби и Голенков творили, что хотели, а футболисты гостей были наблюдателями на чужом празднике жизни.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Реализация, реализация и ещё раз реализация отличает классного футболиста атаки от среднего игрока. Постоянно мажешь – не закрепишься в основе сильной команды. Игнатов находил моменты против «Пари НН», но дарил защитникам и вратарю возможность выиграть единоборство или бросится под мяч. Михаилу везет, что Мозес в ужасной форме, поэтому Абаскаль ставит Игнатова в основу.

Нападающие

Амар Рахманович («Крылья Советов»)

При составлении антисборной всегда учитывается поведение. Рахманович провоцировал соперников, с размаха ударил локтем Клаудиньо. Затем задирал атакующего хавбека «Зенита» в других эпизодах. Бразилец в долгу не остался, тоже разок грубо сыграл, но Рахманович также задолжал фанатам «Крыльев Советов» моменты у ворот вратаря Адамова. Прямое предназначение на поле Амар не выполнил.

Антон Заболотный ( ЦСКА )

Заболотный мешал забивать другим игрокам ЦСКА , а сам остался без единого удара по чужим воротам против «Рубина», который до встречи с «армейцами» пропустил двадцать раз, а это второй худший результат сезона. Но Заболотный не нашел путь к воротам Дюпина. Антон вступает в борьбу, но если Федотов хочет прервать серию неудач, то ему пора заставить чилийца Давилу забивать мячи.

Эдгар Севикян («Пари НН»)

Спрос с героев команд выше, поскольку они в отличной форме и должны помогать набирать очки. Но поединок в Москве против «Спартака» не удался уроженцу столицы. Эдгар не справился с задачей навязать Бабичу и Дуарте игру внизу, не огорчил голкипера «красно-белых» Максименко. В обороне Севикян тоже не был хорош, в прессинге помогал не чаще, чем его коллега уругваец Боселли.

Главный тренер

Владимир Федотов ( ЦСКА )

Фанаты «Динамо» не дождались победы Лички, а поклонники «Крыльев Советов» успеха Осинькина. Но эти тренеры играли против сложных соперников. Наставников «Ахмата» и «Урала» явно подвели команды. А вот главный тренер ЦСКА Федотов сам виноват. У «армейцев» не поставлен футбол. У команды, которая была второй весной, скромная седьмая строчка в таблице и шестая ничья в РПЛ . «Рубин» мог выиграть, если бы не промахи нападающих и сейвы Акинфеева.

Судейские ошибки тура. Иванов, Амелин, Чистяков и Левников

Левникову повезло, «Ростов» разгромил «Ахмат» без красной карточки Швецу. Чистякову повезло, что «Зенит» завоевал победу против «Крыльев Советов», хотя арбитры упустили удар Рахмановича локтем по лицу Клаудиньо. Амелин не показал прямую красную карточку Гоцуку за физическое воздействие, а до этого ошибся, когда выписал капитану «Пари НН» вторую желтую в атаке с фолом Мозеса – вместе с помощником спровоцировал конфликт.

А у «Локомотива» есть претензии к арбитру Иванову в дерби против «Динамо». Опытный судья не отреагировал на фол Фернандеса на Дзюбе за пределами штрафной, хотя другой рефери мог трактовать эпизод как фол последней надежды. Арбитры в этом туре отработали ужасно. Рядом с грубыми ошибками есть более мелкие, но тоже существенные ляпы. Мажич не настроил рефери на хорошую работу во время паузы на игры сборных.