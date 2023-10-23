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Символическая антисборная 12-го тура РПЛ. «Подвиги» арбитров, забияки и нерасторопные защитники

23 октября 2023, 11:42
Игнатов Михаил
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Заболотный Антон
Заболотный Антон
Нападающий
Игнатов Михаил
Игнатов Михаил
Полузащитник
Петров Сергей
Петров Сергей
Защитник

Три московских клуба и «Краснодар» потеряли очки.

Вратарь

Илья Помазун («Урал»)

Сильный голкипер, сыгравший за сборную, пропустил четыре мяча от последней команды РПЛ. Помазун мог отработать лучше, когда пробивали Кравцов и Крамарич, но дважды высокий страж ворот неправильно оценивал траекторию полета мяча. Вряд ли спас бы «Урал» от разгромного поражения, но персонально выступил плохо.

Защитники

Страхиня Эракович («Зенит»)

Семак любит гибридные схемы, но для такой модели нужно иметь подготовленного к фланговой игре центрального защитника. Тренер оставил Караваева на лавке, а в основу отправил молодого серба. В атаке от Страхини не было пользы, хотя в обороне тоже умудрился несколько раз допустить ошибки, хотя «Зенит» против «Крыльев Советов» владел мячом почти 60 % времени.

Евгений Харин («Ахмат»)

Ужасный матч для Харина. Не мешал Голенкову открыть счет, затем заработал пенальти – Евгений ударил по лицу Мохеби в штрафной площади. Оборона «Ахмата» с Евгением и Челиковичем в центре часто разваливалась, поэтому не удивляет разгромная победа «Ростова». Подопечные Карпина забили три мяча за двадцатиминутный отрезок поединка, а помогал им Харин.

Мингиян Бевеев («Урал»)

Универсальный защитник «Урала» подвел Ганчаренко. Тренер даже заменил его по ходу первого тайма, что с игроками обороны случается редко. Но Мингиян не страховал молодого напарника Итало, не помогал в обороне, когда игроки «Сочи» добирались до штрафной площади Помазуна, и совершал ошибки, когда надо было выдергиваться выше. Очень неаккуратная игра.

Сергей Петров («Краснодар»)

Когда «Балтика» сравнивала счет, то Петров загулял, оставив собственную зону слева свободной. А когда команда Игнашевича выходила вперед в первом тайме, то Петров проиграл верховую борьбу оппоненту. Ивич оставил ветерана на поле во втором тайме, в отличие от коллеги Волкова, замененного в перерыве, но Петров не помог «Краснодару» спастись в сложном матче.

Полузащитники

Дмитрий Иванисеня («Крылья Советов»)

Почему «Зенит» обыграл «Крылья Советов», хотя поначалу поединок складывался для фаворита непросто? Первая причина – вертикальные передачи Клаудиньо и компании, которые не прервали центральные хавбеки клуба из Самары. Иванисеня плохо реагировал на соперников, поэтому не удивляет его замена после второго мяча Вендела. «Крылья Советов» разочаровали в Санкт-Петербурге.

Антон Швец («Ахмат»)

Судья матча Левников пожалел Швеца, когда показал Антону лишь желтую карточку за явный фол, который можно трактовать как нарушение, помешавшее забить мяч. Линия защиты «Ахмата» развалилась в Ростове-на-Дону, а опытный Швец не помог команде в центре поля. Мохеби и Голенков творили, что хотели, а футболисты гостей были наблюдателями на чужом празднике жизни.

Михаил Игнатов («Спартак»)

Реализация, реализация и ещё раз реализация отличает классного футболиста атаки от среднего игрока. Постоянно мажешь – не закрепишься в основе сильной команды. Игнатов находил моменты против «Пари НН», но дарил защитникам и вратарю возможность выиграть единоборство или бросится под мяч. Михаилу везет, что Мозес в ужасной форме, поэтому Абаскаль ставит Игнатова в основу.

Нападающие

Амар Рахманович («Крылья Советов»)

При составлении антисборной всегда учитывается поведение. Рахманович провоцировал соперников, с размаха ударил локтем Клаудиньо. Затем задирал атакующего хавбека «Зенита» в других эпизодах. Бразилец в долгу не остался, тоже разок грубо сыграл, но Рахманович также задолжал фанатам «Крыльев Советов» моменты у ворот вратаря Адамова. Прямое предназначение на поле Амар не выполнил.

Антон Заболотный (ЦСКА)

Заболотный мешал забивать другим игрокам ЦСКА, а сам остался без единого удара по чужим воротам против «Рубина», который до встречи с «армейцами» пропустил двадцать раз, а это второй худший результат сезона. Но Заболотный не нашел путь к воротам Дюпина. Антон вступает в борьбу, но если Федотов хочет прервать серию неудач, то ему пора заставить чилийца Давилу забивать мячи.

Эдгар Севикян («Пари НН»)

Спрос с героев команд выше, поскольку они в отличной форме и должны помогать набирать очки. Но поединок в Москве против «Спартака» не удался уроженцу столицы. Эдгар не справился с задачей навязать Бабичу и Дуарте игру внизу, не огорчил голкипера «красно-белых» Максименко. В обороне Севикян тоже не был хорош, в прессинге помогал не чаще, чем его коллега уругваец Боселли.

Главный тренер

Владимир Федотов (ЦСКА)

Фанаты «Динамо» не дождались победы Лички, а поклонники «Крыльев Советов» успеха Осинькина. Но эти тренеры играли против сложных соперников. Наставников «Ахмата» и «Урала» явно подвели команды. А вот главный тренер ЦСКА Федотов сам виноват. У «армейцев» не поставлен футбол. У команды, которая была второй весной, скромная седьмая строчка в таблице и шестая ничья в РПЛ. «Рубин» мог выиграть, если бы не промахи нападающих и сейвы Акинфеева.

Судейские ошибки тура. Иванов, Амелин, Чистяков и Левников

Левникову повезло, «Ростов» разгромил «Ахмат» без красной карточки Швецу. Чистякову повезло, что «Зенит» завоевал победу против «Крыльев Советов», хотя арбитры упустили удар Рахмановича локтем по лицу Клаудиньо. Амелин не показал прямую красную карточку Гоцуку за физическое воздействие, а до этого ошибся, когда выписал капитану «Пари НН» вторую желтую в атаке с фолом Мозеса – вместе с помощником спровоцировал конфликт.

А у «Локомотива» есть претензии к арбитру Иванову в дерби против «Динамо». Опытный судья не отреагировал на фол Фернандеса на Дзюбе за пределами штрафной, хотя другой рефери мог трактовать эпизод как фол последней надежды. Арбитры в этом туре отработали ужасно. Рядом с грубыми ошибками есть более мелкие, но тоже существенные ляпы. Мажич не настроил рефери на хорошую работу во время паузы на игры сборных.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ 1viking17 (раскрыть)
24 октября в 18:03
- Я понял вашу позицию: не можешь отобрать мяч по правилам - бей игроку в "морду", авось судья не заметит... Тут вы не правы... И я, и (уверен!) большинство болельщиков с вами не согласны... Это же не регби... Ну и на фига нам ТАКОЙ ФУТБОЛ???
1viking17
1viking17 ответ Хиромант (раскрыть)
24 октября в 13:39
Судья бы сделал вид. что совсем не заметил, судья как раз и не замечают грубости со стороны Зенита и московских команд
Байкал-38
Байкал-38 ответ BSS331 (раскрыть)
24 октября в 09:39, ред.
Про судей и прочей фени это разговор другой, сейчас же речь шла о выборе тренера, ну и игроков в придачу.
В любом клубе не будут против человека, который может с кем-нибудь договориться, у кого налажены контакты, но у него не будет никогда права, что то решать без главного руководства.
Гинер не владелец клуба, а всего лишь наёмный работник с определённым функционалом.
Кстати в последние годы всё решал Орешкин и у него с Гинером были тёрки.
Гинеру не нравилось, что его слово теперь не главное в ЦСКА.
Так, что правильнее сказать ЦСКА решает какие то проблемы, вопросы через Гинера, а главное слова он не имеет.
Заметь, что ЦСКА всегда грамотно продавал игроков и делал очень хорошие приобретения, чему кстати способствовал Гинер, а после 2020 года ЦСКА ведёт больше распродажу и по сути никого толкового не купил.
Распродажу я понимаю, что новому руководству надо хоть как то возвращать убытки, а тратиться особо не входит в планы.
BSS331
BSS331
24 октября в 06:52
Вечно в анти сборной Великой Страны России должен быть : уголовник пырнувший ножом родственника (брата) и пытавшийся перевезть сотни кг наркоты и в игнор командишку (зная !!!) но приютившуе "это" и скрывающею "егое" от правосудия !!!!!!
BSS331
BSS331 ответ Байкал-38 (раскрыть)
24 октября в 06:47
Всегда тебя поддерживал ,но гинер до сих пор фин директор РФС и з/п судеек зависят от него!!!
pomor45
pomor45 ответ Хиромант (раскрыть)
23 октября в 20:29
Зенитовцу для красной достаточно было только замахнуться.
Хиромант
Хиромант
23 октября в 19:07
- Я бы хотел остановиться на "подвигах" арбитров... (без фамилий, чтобы не "забанили")
- Игрок "Крыльев", явно не успевая за игроком "Зенита" намеренно (на повторе отчётливо видно) бьёт ему локтем в лицо со всего размаху... Кто скажет, что это не так (если он не слепой) - пусть первый бросит в меня камень. Он даже посмотрел. куда прилетит его локоть... И что судья - И НИЧЕГО!!!
- Интересно, а вот если бы игрок "Зенита" подошёл к этому "Футболисту", и с правой заехал бы ему в челюсть. Как бы судья среагировал?
kazakoff
kazakoff
23 октября в 17:37
В этом туре судьи что-то прям расстарались, ошибки на ошибках
DAD81
DAD81 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
23 октября в 16:32
Факелу можно. Сочи - нельзя. Привет! )
Djebrael
Djebrael
23 октября в 15:35
Спасибо а статью! ... в этой сборной должен быть Оренбург в полном составе....:((((
Mi6
Mi6 ответ Байкал-38 (раскрыть)
23 октября в 15:12
Так вот где, оказывается, собака порылась))
виктор бочарников
виктор бочарников
23 октября в 14:37
У Краснодара вообще всю защиту можно,любая закидуха в штрафную проблема и пожар, такое ощущение,что первый раз друг друга видят.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
23 октября в 14:17
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    23 октября в 13:59
    Наконец-то Федот в антисборной. Сколько можно было прятаться за спинами коллег?). Как ученик за учениками перед вызовом к доске). И хорошо у автора есть всегда под рукой дежурный с тряпкой в классе). Речь об Антохе.
    Хотя можно всех на педсовет за низкую успеваемость. Да чего мелочиться?! Давайте уж директора до кучи).
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Mi6 (раскрыть)
    23 октября в 13:58
    Да забудьте вы уже про Гинера, он в ЦСКА на должности "свадебного генерала" без права голоса, после того как у него клуб за долги забрали.
    Там с других людей спрашивать надо.
    Bad Listener
    Bad Listener
    23 октября в 13:52, ред.
    Игнатов зато в футбол играл нормально, он и не нападающий чтобы завершать, хотя хотелось бы конечно, но в антисборную за это полузащитника который нормально играл в командную игру это перебор по моему
    Варвар7
    Варвар7
    23 октября в 13:29
    Однозначно "вне конкуренции" судьи - даже в этом списке их "оставили на закуску" и их "подвиги" были разобраны последними...)))
    Mi6
    Mi6
    23 октября в 13:24
    И когда уже Гинер прекратить экономить на тренере
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    23 октября в 13:06
    Очень странный выбор. По-моему Ганчаренко вне конкуренции, проиграть дома Факелу, причем без вариантов, да еще и с неприличным счетом, это надо уметь. Так что ВМГ - без вариантов.
    nubom
    nubom
    23 октября в 12:50
    А Страхиню за что?...
    бундер
    бундер
    23 октября в 12:18
    Игнатова-то за что?
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    23 октября в 11:59, ред.
    Патаму шта Игнатов дважды поскандалил на камеру,и его фамилию запомнили,а Соболь был скромен и невинен,как девственница.Во всём...
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    23 октября в 11:57
    Как ты мог "лучшего тренера прошлого сезона" обвинить хоть в чём-то? Там(по версии до сих пор верящих в него поклонников) виноват кто(и что) угодно,только не штаб команды и те,кто машет указующим перстом свыше. 15 игроков перед сезоном выдавили(по разным основаниям),купили трёх,из которых один(самый дешёвый!) оправдал это решение на 110 процентов,второй-на четвёрочку,а третий-на замену выходит.Три тяжёлых травмы(две-на полгода),куча мелких,с пропусками 2-3 матчей-это лучшая иллюстрация к качеству предсезонки.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    23 октября в 11:54
    Игнатова зря , если бы с его обреза забили то да,а так у Соболева ещё больше ошибок за тайм
    Гость
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