Символическая сборная 11-го тура РПЛ. Дубль Гайича, возвращение Дзюбы и камбэки

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вчера, 18:47

Лидер сезона «Краснодар» отыгрался, уступая в два мяча.

Вратарь

Илья Лантратов («Локомотив») – хладнокровие тура

Сложно дважды подряд отразить пенальти, ведь у бьющего игрока заведомое преимущество. Но Лантратов поставил на опыт, а его восемнадцатилетний соперник Ишков дрогнул дважды. В первом случае судья попросил перебить из-за нарушения игрока «Локомотива» – вбежал в штрафную площадь до удара, но Илья выручил. Мастер отражения пенальти, собрал 10 сейвов после «точек» в РПЛ .

Защитники

Милан Гайич ( ЦСКА ) – дубль недели

Впервые в жизни сербский крайний защитник забил дважды за матч. Сделал это в дерби со «Спартаком», настоящий герой. Конечно, в обороне Гайич привычно мог бы сыграть надежнее, но поскольку два его красивых выстрела с левого фланга, куда серба перевел тренер, оказались результативными, то свою часть работы в дерби Милан точно сделал. Еще и Денисова отправил в антисборную.

Иван Остойич («Балтика») – старательность тура

Ветеран из Сербии стал символом очередной домашней победы «Балтики» тренера Игнашевича. Если победный мяч подарил соперник из «Оренбурга», то Остойич показал желание, с которым команда из Калининграда дерется за каждый пункт. Иван нанес три удара по чужим воротам, выиграл второй этаж в обороне, совершил пять выносов мяча от собственных ворот. А еще управлял линией, которая допустила всего 2 удара в створ опасного «Оренбурга».

Виктор Александров («Пари НН») – аккуратность тура

Сильная атака «Крыльев Советов», которая разнесла накануне «Спартак», не сумела забить в Нижнем Новгороде команде Юрана. Два из четырех ударов в створ у самарцев от защитника Горшкова, поскольку в штрафной площади Александров и его напарники сыграли просто и надежно. Конечно, опасные моменты случались, но защитник совершил три перехвата, четыре раза вынес мяч куда подальше и выиграл три единоборства.

Дуглас Сантос («Зенит») – распасовщик недели

В прошлый раз попал в антисборную тура, так как участвовал в поражении чемпионов от «Оренбурга». Теперь «Зенит» обыграл «Сочи», а Сантос помогал создавать голы в чужие ворота. Его навес завершился попаданием мяча в руку Заики, Клаудиньо забил с «точки». А затем Сантос сделал всё, чтобы Сергеев и Кассьерра организовали второй за тайм гол в ворота «Сочи». У Дугласа 70 точных пасов, рекорд матча.

Полузащитники

Иван Обляков ( ЦСКА ) – ассистент тура

Именно Иван дважды удачно откидывал мяч на Гайича перед голами серба. Хотя ассисты не единственные достижения Ивана в сложном для ЦСКА дерби против «Спартака», где соперник время от времени получал мяч. Обляков улучшил свою статистику в матчах против «красно-белых», хотя и не сумел завоевать победу над Абаскалем. Но связка Зделара и Облякова точно не причина ничьей в дерби.

Мамаду Майга («Пари НН») – отборы тура

Майга выиграл всю борьбу, в которой участвовал в середине поля против «Крыльев Советов». Малиец собрал 5 удачных отборов. «Пари НН» сыграл вторым номером, но удачная игра в центре поля помогла избежать привычного для этого тура камбэка соперника. Майга редко работал с мячом, как и напарники, но сыграл жестко и аккуратно, лишив Костансу и Гарре свободы перед воротами Нигматуллина.

Эдуард Сперцян («Краснодар»)

Перерос уровень РПЛ , хотя живой человек и не всегда выдает невероятный объем беговой работы. Но у Эдуарда есть козырь – светлая голова, поэтому он даже с места может создавать безумно опасные моменты. Сперцян посмотрел на игру Сафонова и обороны «Краснодара», ему не понравилось преимущество «Ростова» в счете. Забил сам и организовал подачей автогол Комличенко.

Эрик Бикфалви («Урал»)

Единственный вопрос к румыну, почему он не забрал мяч после промаха Ишкова, когда судья позволил перебить пенальти? Если бы «Урал» забил третий мяч, то один гол «Локомотива» не смог бы развернуть игру. Зато именно Эрик забил в ворота Лантратова второй мяч клуба из Екатеринбурга, подстраховал на случай непростой концовки матча. Ветеран в 35 лет остается опасным и полезным игроком.

Нападающие

Джон Кордоба («Краснодар») – упрямство тура

«Краснодар» горел дома против «Ростова» 0:2, мог пропустить ещё, но затем пошли за камбэком. Задел от Сперцяна, но решающий удар на 94-й минуте матча принадлежит колумбийскому форварду «горожан». Кордоба заставлял оборону Песьякова работать, нанес четыре удара по воротам. И хотя поединок получился рваным, центральный нападающий нашел момент и выиграл 3:2.

Артём Дзюба («Локомотив») – уверенность тура

Дзюба разозлился на себя за неудачи и прибавил в движении. Хотя напарники не сильно помогли Артёму, опытный нападающий был полезным. Сначала удачно расположился перед чужими воротами, на пятой минуте открыл счет. Затем был отрезок, когда «Урал» играл лучше и забил дважды. Но раз Лантратов взял пенальти, то победа Дзюбы на втором этаже привела к пасу Фассона и спасительному голу Сулейманова – сыграли 2:2.

Главный тренер

Сергей Юран («Пари НН»)

Юран с составом «Пари НН» набрал столько очков, сколько «Динамо», «Спартак» и ЦСКА . У команды из Нижнего Новгорода больше побед в РПЛ в новом сезоне, чем у Лички и Федотова. Юран поставил игру в обороне, а также достойно разобрал схему Осинькина, поэтому его команда грамотно сковала Гарре, Салтыкова, Рассказова и Рахмановича. Замены «Крылья Советов» не спасли, а вот «Пари НН» выжал в концовке второй мяч, хотя хватало и роскошного удара Севикяна после ассиста от голкипера. Пусть «Пари НН» играет от обороны, но смотрите в таблицу – они в трех пунктах от «Зенита».

Тенденция тура. Красивые камбэки