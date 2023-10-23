Символическая сборная 12-го тура РПЛ. Успехи молодых футболистов «Спартака» и пробуждение «Ростова»

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23 октября 2023, 19:36

Отличный тур для голкиперов и для «Сочи».

Вратарь

Игорь Лещук («Динамо») – прыжки тура

Хорошо сыграли Сафонов и Акинфеев, но в московском дерби «Локомотив» нанес 21 удар в сторону ворот «Динамо», и все восемь ударов в створ завершились сейвами Лещука. Символично, что вратарь подстраховал команду за сутки до годовщины со дня рождения Льва Яшина. Особенно эффектно Лещук выручил после ударов Дзюбы и Баринова.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак») – проход тура

Правый защитник «красно-белых» классно провел матч против «Пари НН». Денисов создал гол грамотным прорывом в чужую штрафную площадь по флангу. В обороне у «Спартака» не было явных ошибок, хотя Даниила не страховал Медина. Латералю оставляли фланг, и он запомнился активными действиями по всей бровке. Отличный матч от молодого футболиста.

Егор Тесленко («Рубин»)

Команда из Казани сыграла лучше, чем ЦСКА , бывший клуб Егора. Разумеется, у «армейцев» был мяч, Файзуллаев по привычке пытался забить победный мяч, но у ворот Акинфеева тоже возникали острые эпизоды. А вот Дюпин не стал героем матча, вступал в игру лишь дважды. И это заслуга защиты, где выделялся Тесленко. Егор сыграл просто, но надежно. Молодой защитник может закрепиться в основе «Рубина».

Максим Осипенко («Ростов») – хладнокровие недели

Героем Осипенко делает не гол с пенальти, а «сухарь» Песьякова. К этому успеху центральный защитник «Ростова» имеет прямое отношение. Команда Карпина загоняла «Ахмат», но соперник огрызался. Вот только оборона сыграла в этот раз правильно, а управлял ею Осипенко. Максима не хватало на худшем отрезке сезона для «Ростова». А против «Ахмата» побеждал в единоборствах и часто выносил мяч куда подальше.

Дуглас Сантос («Зенит») – стабильность сезона

Чернов из «Ростова» сыграл неплохо, но крайний защитник не встречал Бейла и Рассказова из «Крыльев Советов». Дуглас помог «Зениту» организовать важный второй мяч, который окончательно остудил пыл клуба из Самары. В защите у Сантоса была работа, и в целом он с ней справился. Ежов разок забил, но уже было поздно. У Дугласа были плохие матчи, но пауза на матчи сборных пошла ему на пользу.

Полузащитники

Руслан Литвинов («Спартак»)

Литвинов вышел в основе «Спартака», сыграв с Пруцевым в центре поля. Оба провели хороший матч, удачно подключаясь к атакам. Также «Пари НН» не смог выйти из обороны по центру, молодые ребята грамотно страховали команду в опорной зоне. Зобнин и Мартинс хуже работали в защите в предыдущих матчах, а Литвинов с такой игрой заслуживает места в основе на любимой позиции в центре поля.

Ильнур Альшин («Факел») – штрафной недели

В Оренбурге атаковала одноименная команда, но «Факел» дождался удобного штрафного удара. Ильнур идеально закрутил мяч в дальний угол низом под самую штангу. Красивый гол после ошибки человека в стенке позже помог «Факелу» одержать победу даже после гола с рикошетом от Воробьева. Три очка клуб из Воронежа заполучил уже без Альшина на поле, но Ильнур запомнился.

Максим Кузьмин («Балтика») – желание тура

Кузьмин оказался самым расторопным у ворот Сафонова, забил «Краснодару» важный для «Балтики» мяч. Команда Игнашевича не проиграла, ведь футболисты выполнили установку. Когда играешь против лидера РПЛ , то тяжело не ошибаться, но Кузьмин с напарниками прилично отработали без мяча. Хавбеков «Краснодара» встречали резко, что выручило аутсайдера – сыграли вничью с фаворитом.

Нападающие

Никита Бурмистров («Сочи») – разрядка недели

У «Сочи» была серия из девяти поражений во всех турнирах. А до этого было четыре поражения подряд, то есть у команды была одна победа в 14 поединках. Теперь есть вторая, разгромили в гостях нестабильный сейчас «Урал». Бурмистров не забивал в РПЛ в пяти десятках матчей подряд, так что выдохнул с облегчением, когда огорчил Помазуна, участника антисборной тура.

Егор Голенков («Ростов») – настырность тура

У Голенкова были проблемы с адаптацией в основе «Ростова», но спад Комличенко отправлял рослого нападающего на поле. И в матче против «Ахмата» Егор добился успеха для себя, забил один из мячей, и помог напарнику, ведь Мохеби отличился с передачи Голенкова на пустые ворота. Егор нанес шесть ударов по воротам «Ахмата» и создал два момента напарникам.

Мохаммад Мохеби («Ростов») – бесстрашие недели

Получил ногой по лицу от Харина, зато заработал пенальти. Не желал себя, когда соперники жестко встречали иранского крайнего форварда в других эпизодах. В результате Мохеби принял участие в создание всех голов «Ростова». Был участником первой атаки по левому флангу, заработал пенальти и забил. Мохеби было больно, но «Ростов» разгромил «Ахмат».

Главный тренер

Сергей Игнашевич («Балтика»)

Бывший защитник сборной и ЦСКА показывает себя упрямым и последовательным наставником. У многих тренеров РПЛ состав «Балтики» шел бы на уверенном последнем месте в таблице, но Игнашевич набрал 11 пунктов, будет бороться за выживание. Конечно, перелеты в Калининград влияют на результаты, ведь «Балтика» добивается успехов дома. Но отмечаем работу наставника. В этом сезоне «Краснодар» непросто остановить, а Игнашевичу удалось.

Очарования тура. Игра голкиперов