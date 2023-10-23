Символическая сборная 12-го тура РПЛ. Успехи молодых футболистов «Спартака» и пробуждение «Ростова»

Отличный тур для голкиперов и для «Сочи».
Вратарь
Игорь Лещук («Динамо») – прыжки тура
Хорошо сыграли Сафонов и Акинфеев, но в московском дерби «Локомотив» нанес 21 удар в сторону ворот «Динамо», и все восемь ударов в створ завершились сейвами Лещука. Символично, что вратарь подстраховал команду за сутки до годовщины со дня рождения Льва Яшина. Особенно эффектно Лещук выручил после ударов Дзюбы и Баринова.
Защитники
Даниил Денисов («Спартак») – проход тура
Правый защитник «красно-белых» классно провел матч против «Пари НН». Денисов создал гол грамотным прорывом в чужую штрафную площадь по флангу. В обороне у «Спартака» не было явных ошибок, хотя Даниила не страховал Медина. Латералю оставляли фланг, и он запомнился активными действиями по всей бровке. Отличный матч от молодого футболиста.
Егор Тесленко («Рубин»)
Команда из Казани сыграла лучше, чем ЦСКА, бывший клуб Егора. Разумеется, у «армейцев» был мяч, Файзуллаев по привычке пытался забить победный мяч, но у ворот Акинфеева тоже возникали острые эпизоды. А вот Дюпин не стал героем матча, вступал в игру лишь дважды. И это заслуга защиты, где выделялся Тесленко. Егор сыграл просто, но надежно. Молодой защитник может закрепиться в основе «Рубина».
Максим Осипенко («Ростов») – хладнокровие недели
Героем Осипенко делает не гол с пенальти, а «сухарь» Песьякова. К этому успеху центральный защитник «Ростова» имеет прямое отношение. Команда Карпина загоняла «Ахмат», но соперник огрызался. Вот только оборона сыграла в этот раз правильно, а управлял ею Осипенко. Максима не хватало на худшем отрезке сезона для «Ростова». А против «Ахмата» побеждал в единоборствах и часто выносил мяч куда подальше.
Дуглас Сантос («Зенит») – стабильность сезона
Чернов из «Ростова» сыграл неплохо, но крайний защитник не встречал Бейла и Рассказова из «Крыльев Советов». Дуглас помог «Зениту» организовать важный второй мяч, который окончательно остудил пыл клуба из Самары. В защите у Сантоса была работа, и в целом он с ней справился. Ежов разок забил, но уже было поздно. У Дугласа были плохие матчи, но пауза на матчи сборных пошла ему на пользу.
Полузащитники
Руслан Литвинов («Спартак»)
Литвинов вышел в основе «Спартака», сыграв с Пруцевым в центре поля. Оба провели хороший матч, удачно подключаясь к атакам. Также «Пари НН» не смог выйти из обороны по центру, молодые ребята грамотно страховали команду в опорной зоне. Зобнин и Мартинс хуже работали в защите в предыдущих матчах, а Литвинов с такой игрой заслуживает места в основе на любимой позиции в центре поля.
Ильнур Альшин («Факел») – штрафной недели
В Оренбурге атаковала одноименная команда, но «Факел» дождался удобного штрафного удара. Ильнур идеально закрутил мяч в дальний угол низом под самую штангу. Красивый гол после ошибки человека в стенке позже помог «Факелу» одержать победу даже после гола с рикошетом от Воробьева. Три очка клуб из Воронежа заполучил уже без Альшина на поле, но Ильнур запомнился.
Максим Кузьмин («Балтика») – желание тура
Кузьмин оказался самым расторопным у ворот Сафонова, забил «Краснодару» важный для «Балтики» мяч. Команда Игнашевича не проиграла, ведь футболисты выполнили установку. Когда играешь против лидера РПЛ, то тяжело не ошибаться, но Кузьмин с напарниками прилично отработали без мяча. Хавбеков «Краснодара» встречали резко, что выручило аутсайдера – сыграли вничью с фаворитом.
Нападающие
Никита Бурмистров («Сочи») – разрядка недели
У «Сочи» была серия из девяти поражений во всех турнирах. А до этого было четыре поражения подряд, то есть у команды была одна победа в 14 поединках. Теперь есть вторая, разгромили в гостях нестабильный сейчас «Урал». Бурмистров не забивал в РПЛ в пяти десятках матчей подряд, так что выдохнул с облегчением, когда огорчил Помазуна, участника антисборной тура.
Егор Голенков («Ростов») – настырность тура
У Голенкова были проблемы с адаптацией в основе «Ростова», но спад Комличенко отправлял рослого нападающего на поле. И в матче против «Ахмата» Егор добился успеха для себя, забил один из мячей, и помог напарнику, ведь Мохеби отличился с передачи Голенкова на пустые ворота. Егор нанес шесть ударов по воротам «Ахмата» и создал два момента напарникам.
Мохаммад Мохеби («Ростов») – бесстрашие недели
Получил ногой по лицу от Харина, зато заработал пенальти. Не желал себя, когда соперники жестко встречали иранского крайнего форварда в других эпизодах. В результате Мохеби принял участие в создание всех голов «Ростова». Был участником первой атаки по левому флангу, заработал пенальти и забил. Мохеби было больно, но «Ростов» разгромил «Ахмат».
Главный тренер
Сергей Игнашевич («Балтика»)
Бывший защитник сборной и ЦСКА показывает себя упрямым и последовательным наставником. У многих тренеров РПЛ состав «Балтики» шел бы на уверенном последнем месте в таблице, но Игнашевич набрал 11 пунктов, будет бороться за выживание. Конечно, перелеты в Калининград влияют на результаты, ведь «Балтика» добивается успехов дома. Но отмечаем работу наставника. В этом сезоне «Краснодар» непросто остановить, а Игнашевичу удалось.
Очарования тура. Игра голкиперов
Беленов выручал «Факел», а его коллега Сысуев в том же матче потащил пенальти, пусть это и не спасло «Оренбург» от поражения. Лещук выручил оборону «Динамо», но Лантратов в московском дерби тоже спас «Локомотив», ведь взял удар Тюкавина. Акинфеев сделал всё, чтобы ЦСКА не проиграл «Рубину», хотя фаворит нарывался на неудачу. Также классно сыграл Сафонов в Калининграде. Без парочки спасений Матвея «Краснодар» получил бы первое поражение в РПЛ от новичка «Балтики». Хороший тур для голкиперов.
И хоть футболисты Динамо не смогли подарить своим болельщикам подарок в матче с Локомотивом по случаю знаменательной даты, но зато Лещук сохранил свои ворота на замке. Что примечательно, год назад эти соперники встречались так же на стадионе Локомотив и тогда Динамовцы отметили годовщину победой, хоть и пропустив один, зато забили три.
Сухая серия Лещука уже два матча, думаю и в следующем туре с Уралом Личка доверит место в воротах Игорю, а там, как знать, если и дальше будет играть надёжно, то сидеть Антону Владимировичу на лавке до весны, а то и до пенсии, которая уже не за горами. Болейте за своих, а не против чужих!
И хоть футболисты Динамо не смогли подарить своим болельщикам подарок в матче с Локомотивом по случаю знаменательной даты, но зато Лещук сохранил свои ворота на замке. Что примечательно, год назад эти соперники встречались так же на стадионе Локомотив и тогда Динамовцы отметили годовщину победой, хоть и пропустив один, зато забили три.
Сухая серия Лещука уже два матча, думаю и в следующем туре с Уралом Личка доверит место в воротах Игорю, а там, как знать, если и дальше будет играть надёжно, то сидеть Антону Владимировичу на лавке до весны, а то и до пенсии, которая уже не за горами. Болейте за своих, а не против чужих!