Ушли Буффон, Бэйл и Сеск. В 2023 году футбол потерял крутых игроков

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вчера, 18:18

Азар тоже присоединился к Ибрагимовичу и Озилу.

Божество шкафов со старыми бутсами в этом году насытилось, многие классные футболисты завершили карьеру. Чтобы не пропустили уход никого ценного, собрали целую команду из легенд и звезд, для которых игра в профессиональный футбол осталась в прошлом.

Вратари

Джанлуиджи Буффон (Италия)

Возможно, лучший голкипер 21 века. Итальянец провел выдающуюся карьеру, только не повезло выиграть Лигу чемпионов. Переживал депрессию, побеждал с Италией на чемпионате мира, пошел работать в сборную – будет главой делегации команды, возглавляемой Спаллетти. Также ждёт должности в «Интере» Ханданович, но Самир пока официально не уходил, хотя все понимают, что это случится со дня на день.

Почетное упоминание: Мартен Стекеленбург (Нидерланды), Самир Ханданович (Словения).

Защитники

Шиме Врсалько (Хорватия)

Ушел в 31 год, не наигрался. Но после неудачи в «Олимпиакосе» принял решение завязать с футболом. А ведь в составе «Атлетико» крайний защитник отлично смотрелся. Диего Симеоне выжал из хорвата максимум. Шиме выиграл с «Атлетико» Лигу Европы, победил в чемпионате Испании. Не всегда здоровье позволяло Врсалько показать максимум, но игрок элитного уровня, призер ЧМ -2018.

Диего Годин (Уругвай)

Оборона сильная, Буффона защищают парни Диего Симеоне. Годин на пике формы был в числе лучших защитников планеты. Диего плакал, прощаясь с футболом в окружении семьи, но после двадцати лет активной карьеры можно подумать об отдыхе и семье. Годин провел 159 матчей за сборную Уругвая, выигрывал Кубок Америки раньше, чем это сделал Месси, и завершил карьеру в аргентинском «Велес Сарсфилд».

Жоао Миранда (Бразилия)

Ещё один любимчик Симеоне, ещё один человек, игравший также за «Интер», как и Врсалько с Годином. Но лучшие матчи в карьере Миранда провел в составе «Атлетико». Жоао завершил карьеру в составе «Сан-Паулу», за который в молодости выступал. Миранда играл почти до 39 лет, жесткий и крепкий футболист, которому не повезло лишь, что не выиграл ЛЧ и не добился успехов со сборной Бразилии.

Юрий Жирков (Россия)

Один из лучших российских игроков в истории. В новое время выше можно смело поставить Аршавина и Акинфеева, а вот с остальными Юрий может конкурировать. Плохо, что Гинер заставил выбрать клуб Абрамовича, а не «Баварию», но Жирков мог не прижиться в Германии. Юрию лучше дома, хотя половину жизни уроженец Тамбова в путешествиях. Как и некоторые другие в списке, в этом году лишь объявил о завершении карьеры, на самом деле завязал чуть раньше.

Почетное упоминание: Доменико Кришито (Италия), Игорь Смольников (Россия), Владислав Игнатьев (Россия), Диего Контенто (Германия), Йонас Хектор (Германия).

Полузащитники

Давид Сильва (Испания)

В тройке хавбеков исключительные умницы и три чемпиона мира. Давид Сильва, как и Сеск, также двукратный чемпион Европы. Как и Фабрегас, «Китаец», как сына японки называли в футболе, не выиграл Лигу чемпионов. Но даже без этой вершины Сильва запомнился как исключительный хавбек. Кто скучает по ходам в стиле Давида – смотрите игры Флориана Вирца из «Байера», иногда напоминает умными ходами легенду «Манчестер Сити».

Сеск Фабрегас (Испания)

У Сеска подвешен язык, так что без футбола не пропадет. Напарник Головина ушел в «Комо», но устал играть в низшей лиге. Здоровье не такое, как раньше, да и наигрался вдоволь. Даже в составе «Барселоны», хотя не стал для родного клуба вторым Хави, Фабрегас провел 151 поединок и забил 42 мяча. Но сильной стороной Сеска были передачи. Венгер раскрыл юного хавбека, и хотя чемпионства выиграл в составе «Барселоны» и «Челси», речь о легенде «Арсенала» – провел более 300 матчей.

Месут Озил (Германия)

Месут, в отличие от сотен звезд футбола, имеет позицию по вопросам, которые его волнуют. Не побоялся выступить против китайских коммунистов, когда защищал интересы 11 миллионов уйгуров, загнанных в резервации. Теперь немецкий чемпион мира выступил против большой войны в Израиле. Организовывает с женой Амине за свои деньги операции детям. Знает цену, которую платят невинные жертвы.

Почетное упоминание: Хоакин Санчес (Испания), Марек Гамшик (Словакия), Лукас Лейва (Бразилия), Кристиан Родригес (Уругвай), Боян Кркич (Испания), Матиас Фернандес (Чили), Александр Рязанцев (Россия), Якуб Блащиковски (Польша), Кевин-Принс Боатенг (Гана), Павел Мамаев (Россия).

Нападающие

Гарет Бэйл (Уэльс)

Затащил валлийцев в полуфинал Евро-2016, что ему не забудут на родине. За сборную Бэйл играл с большими стараниями, чем за «Реал», поскольку это один из футболистов, которые не любили свою профессию. Душа лежала к гольфу – Бэйл недавно даже выиграл один из турниров, недурно машет клюшкой. С «Реалом» выиграл всё, пять раз побеждал в Лиге чемпионов. В отличие от Кейна, вовремя ушел из состава «шпор».

Златан Ибрагимович (Швеция)

Ибрагимович актер, шоумен и человек тысячи талантов. Может уехать на неделю на свой остров на рыбалку и охоту, может сниматься в рекламе с первыми красавицами Италии. Не добрался до кубка чемпионов, в отличие от Бэйла, но провел выдающуюся карьеру настоящего футбольного путешественника. Ибрагимович играл за девять разных клубов, и лишь дважды – в МЮ и «Барселоне», были проблемы. Но «Милану» именно Златан вернул чемпионский дух, ему могут найти работу в клубе.

Эден Азар (Бельгия)

Свежий футбольный пенсионер. Азар не искал себе клуб в Бельгии, хотя никогда не играл в чемпионате родной страны. Воспитанник «Лилля» попал в «Челси», где показал класс и был лучшим игроком АПЛ в нескольких сезонах. Выиграл чемпионат Англии, а в «Реале» подержался за кубок чемпионов, хотя великий дриблер не может считать трофеи в Мадриде своими – играл мало, поскольку никогда не любил тренироваться, а без этого сложно побороть серию травм.

Почетное упоминание: Тео Уолкотт (Англия), Фернандо Льоренте (Испания), Эммануэль Адебайор (Того), Лоик Реми (Франция), Бурак Йилмаз (Турция), Асамоа Гьян (Гана), Жо (Бразилия), Роберто Сольдадо (Испания).