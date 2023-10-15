Ушли Буффон, Бэйл и Сеск. В 2023 году футбол потерял крутых игроков

Азар тоже присоединился к Ибрагимовичу и Озилу.
Божество шкафов со старыми бутсами в этом году насытилось, многие классные футболисты завершили карьеру. Чтобы не пропустили уход никого ценного, собрали целую команду из легенд и звезд, для которых игра в профессиональный футбол осталась в прошлом.
Вратари
Джанлуиджи Буффон (Италия)
Возможно, лучший голкипер 21 века. Итальянец провел выдающуюся карьеру, только не повезло выиграть Лигу чемпионов. Переживал депрессию, побеждал с Италией на чемпионате мира, пошел работать в сборную – будет главой делегации команды, возглавляемой Спаллетти. Также ждёт должности в «Интере» Ханданович, но Самир пока официально не уходил, хотя все понимают, что это случится со дня на день.
Почетное упоминание: Мартен Стекеленбург (Нидерланды), Самир Ханданович (Словения).
Защитники
Шиме Врсалько (Хорватия)
Ушел в 31 год, не наигрался. Но после неудачи в «Олимпиакосе» принял решение завязать с футболом. А ведь в составе «Атлетико» крайний защитник отлично смотрелся. Диего Симеоне выжал из хорвата максимум. Шиме выиграл с «Атлетико» Лигу Европы, победил в чемпионате Испании. Не всегда здоровье позволяло Врсалько показать максимум, но игрок элитного уровня, призер ЧМ-2018.
Диего Годин (Уругвай)
Оборона сильная, Буффона защищают парни Диего Симеоне. Годин на пике формы был в числе лучших защитников планеты. Диего плакал, прощаясь с футболом в окружении семьи, но после двадцати лет активной карьеры можно подумать об отдыхе и семье. Годин провел 159 матчей за сборную Уругвая, выигрывал Кубок Америки раньше, чем это сделал Месси, и завершил карьеру в аргентинском «Велес Сарсфилд».
Жоао Миранда (Бразилия)
Ещё один любимчик Симеоне, ещё один человек, игравший также за «Интер», как и Врсалько с Годином. Но лучшие матчи в карьере Миранда провел в составе «Атлетико». Жоао завершил карьеру в составе «Сан-Паулу», за который в молодости выступал. Миранда играл почти до 39 лет, жесткий и крепкий футболист, которому не повезло лишь, что не выиграл ЛЧ и не добился успехов со сборной Бразилии.
Юрий Жирков (Россия)
Один из лучших российских игроков в истории. В новое время выше можно смело поставить Аршавина и Акинфеева, а вот с остальными Юрий может конкурировать. Плохо, что Гинер заставил выбрать клуб Абрамовича, а не «Баварию», но Жирков мог не прижиться в Германии. Юрию лучше дома, хотя половину жизни уроженец Тамбова в путешествиях. Как и некоторые другие в списке, в этом году лишь объявил о завершении карьеры, на самом деле завязал чуть раньше.
Почетное упоминание: Доменико Кришито (Италия), Игорь Смольников (Россия), Владислав Игнатьев (Россия), Диего Контенто (Германия), Йонас Хектор (Германия).
Полузащитники
Давид Сильва (Испания)
В тройке хавбеков исключительные умницы и три чемпиона мира. Давид Сильва, как и Сеск, также двукратный чемпион Европы. Как и Фабрегас, «Китаец», как сына японки называли в футболе, не выиграл Лигу чемпионов. Но даже без этой вершины Сильва запомнился как исключительный хавбек. Кто скучает по ходам в стиле Давида – смотрите игры Флориана Вирца из «Байера», иногда напоминает умными ходами легенду «Манчестер Сити».
Сеск Фабрегас (Испания)
У Сеска подвешен язык, так что без футбола не пропадет. Напарник Головина ушел в «Комо», но устал играть в низшей лиге. Здоровье не такое, как раньше, да и наигрался вдоволь. Даже в составе «Барселоны», хотя не стал для родного клуба вторым Хави, Фабрегас провел 151 поединок и забил 42 мяча. Но сильной стороной Сеска были передачи. Венгер раскрыл юного хавбека, и хотя чемпионства выиграл в составе «Барселоны» и «Челси», речь о легенде «Арсенала» – провел более 300 матчей.
Месут Озил (Германия)
Месут, в отличие от сотен звезд футбола, имеет позицию по вопросам, которые его волнуют. Не побоялся выступить против китайских коммунистов, когда защищал интересы 11 миллионов уйгуров, загнанных в резервации. Теперь немецкий чемпион мира выступил против большой войны в Израиле. Организовывает с женой Амине за свои деньги операции детям. Знает цену, которую платят невинные жертвы.
Почетное упоминание: Хоакин Санчес (Испания), Марек Гамшик (Словакия), Лукас Лейва (Бразилия), Кристиан Родригес (Уругвай), Боян Кркич (Испания), Матиас Фернандес (Чили), Александр Рязанцев (Россия), Якуб Блащиковски (Польша), Кевин-Принс Боатенг (Гана), Павел Мамаев (Россия).
Нападающие
Гарет Бэйл (Уэльс)
Затащил валлийцев в полуфинал Евро-2016, что ему не забудут на родине. За сборную Бэйл играл с большими стараниями, чем за «Реал», поскольку это один из футболистов, которые не любили свою профессию. Душа лежала к гольфу – Бэйл недавно даже выиграл один из турниров, недурно машет клюшкой. С «Реалом» выиграл всё, пять раз побеждал в Лиге чемпионов. В отличие от Кейна, вовремя ушел из состава «шпор».
Златан Ибрагимович (Швеция)
Ибрагимович актер, шоумен и человек тысячи талантов. Может уехать на неделю на свой остров на рыбалку и охоту, может сниматься в рекламе с первыми красавицами Италии. Не добрался до кубка чемпионов, в отличие от Бэйла, но провел выдающуюся карьеру настоящего футбольного путешественника. Ибрагимович играл за девять разных клубов, и лишь дважды – в МЮ и «Барселоне», были проблемы. Но «Милану» именно Златан вернул чемпионский дух, ему могут найти работу в клубе.
Эден Азар (Бельгия)
Свежий футбольный пенсионер. Азар не искал себе клуб в Бельгии, хотя никогда не играл в чемпионате родной страны. Воспитанник «Лилля» попал в «Челси», где показал класс и был лучшим игроком АПЛ в нескольких сезонах. Выиграл чемпионат Англии, а в «Реале» подержался за кубок чемпионов, хотя великий дриблер не может считать трофеи в Мадриде своими – играл мало, поскольку никогда не любил тренироваться, а без этого сложно побороть серию травм.
Почетное упоминание: Тео Уолкотт (Англия), Фернандо Льоренте (Испания), Эммануэль Адебайор (Того), Лоик Реми (Франция), Бурак Йилмаз (Турция), Асамоа Гьян (Гана), Жо (Бразилия), Роберто Сольдадо (Испания).
Год назад можно было найти парочку участников ЧМ-2002, которые играли в футбол более двух десятилетий. А теперь самые знаменитые футболисты из того списка – Хоакин, Ибрагимович и Буффон, завершили карьеру. Удачи им в новых начинаниях. Будем скучать по их игре, ушли нерядовые исполнители. Почти все из списка играли в финалах Лиги чемпионов, Евро или ЧМ.