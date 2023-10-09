Символическая антисборная 11-го тура РПЛ. Футболисты «Спартака» и Сафонов в роли Онаны

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вчера, 09:58

Участники московского дерби в одном составе.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Пропускал меньше всех в РПЛ , стало скучно? Сафонов отдал пас на бывшего напарника Ионова, после чего «Ростов» организовал первую голевую атаку. Позже Матвей ещё раз ошибся при игре ногами, но обошлось без гола. Второй мяч «Ростов» забил без шансов для голкипера, но хватило одного ляпа, чтобы «Краснодар» здорово попотел ради волевой победы.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Когда первый дубль в карьере делает крайний защитник Гайич из ЦСКА , то первый вопрос, а где был его коллега Денисов? Даниил не сумел закрыть серба. А когда попытался, то молодой хавбек «Спартака», в которого Абаскаль верит справа в защите, срезал мяч в собственные ворота. Денисов ведет борьбу, не спорим, но по браку в передачах он худший участник дерби.

Эммерсон («Урал»)

Дуарте не лучшим образом сыграл в дерби против ЦСКА , но защитники «Спартака» не позволили Чалову, Файзуллаеву и Мендесу хозяйничать в штрафной площади Максименко. А вот защитники «Урала» позволили Дзюбе и компании заходить в штрафную площадь Помазуна. Эммерсон сначала оставил Артёма одного – Дзюба забил, а затем проиграл форварду борьбу на втором этаже, что привело к камбэку «Локомотива» на 95-й минуте матча.

Евгений Морозов («Локомотив»)

Молодой центральный защитник «Локомотива» дважды сыграл против «Урала» очень нелепо. Сначала Евгений позволил рослому коллеге Бегичу забить головой, Морозова просто продавили. Затем Евгений забавно упал, когда хозяева поля забивали второй мяч усилиями Бикфалви. Даже странно, что пенальти в ворота «Локомотива» случайно заработал Тикнизян, а не Морозов.

Арсен Адамов («Оренбург»)

После победы над «Зенитом» клуб из Оренбурга отправился в Калининград, где непросто многим клубам РПЛ . Тренер Игнашевич мог подписать мировую с Деограсией, но Адамов, арендованный «Оренбургу» из состава команды Семака, скинул мяч прямо на соперника в попытке сыграть на голкипера. Гол в первом тайме остался последним, «Балтика» не пропустила в ответ.

Полузащитники

Виктор Мозес («Спартак»)

Что был на поле против ЦСКА , что не было. Абаскаль свято доверяет опытному Мозесу, поскольку видит в нём человека с хорошим пасом. Но последних передач не было, а навесы, когда Соболев не играет, смысла не имели. Непонятно, хочет ли Виктор оставаться в «Спартаке» и РПЛ , или просто не удалось найти новый клуб с хорошей зарплатой прошлым летом?

Кристофер Мартинс («Спартак»)

В опорной зоне нельзя столько ошибаться. Мартинс может стать неплохим центральным хавбеком, если располагать его выше по схеме, но против ЦСКА в опорной зоне не помог «Спартаку» выиграть середину поля. Пришлось атаковать флангами, моментов было мало. Также Мартинс допустил ошибку в обороне, его неудачный прием мяча привел ко второму голу Гайича в результативном дерби.

Илья Ишков («Урал»)

Вопрос к тренеру Ганчаренко и президенту «Урала» Иванову, зачем посылать восемнадцатилетнего парня бить пенальти, когда на поле Бикфалви? И зачем вчерашнему школьнику с одним матчем в основе «Урала» отдавать повторный удар после сейва голкипера и нарушения правил при пенальти? Ишков переоценил себя, а «Урал» в итоге потерял победу в добавленное время.

Нападающие

Тео Бонгонда («Спартак»)

Второй тур подряд Тео в этом составе. В прошлый раз не показал ничего в Самаре, а теперь дома против ЦСКА . Пусть не смущает счет дерби, «Спартак» отыгрался после двух случайных ударов. Конечно, выстрелы Гайича тоже не по расписанию, но на старте сезона у Бонгонда был плотный график набора результативных пунктов. Сейчас у вингера 1 гол в 7 последних матчах.

Константин Тюкавин («Динамо»)

Матч «Динамо» и «Факела» объяснил банальность проблемы команды Лички. Тюкавин ушел с поля без гола в восьмой раз подряд. Молодому нападающему доверяют, на него пасуют – нанес четыре удара, но нет конечного результата. Константин уступил место на поле Смолову, у которого тоже давно нет голов с игры, только с пенальти. Вот и причина, почему «Динамо» не обыграло дома аутсайдера, хотя нанесли 21 удар в сторону ворот Беленова.

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Как сказал бы Карпин: «Ну, бил в сторону чужих ворот, дальше что?» Лидер атаки ЦСКА слабо сыграл впереди с Обляковым и Файзуллаевым. Последнего можно хвалить за ставку на технику, а вот Чалову не удалось поработать в оттяжке, собирая игру «армейцев» последними пасами. Фёдор не забил Максименко. Переложил голевую работу на латераля Гайича. Чалова стоило поменять раньше. Возможно, Заболотный смог бы затолкать третий и победный мяч ЦСКА .

Главные тренеры

Гильермо Абаскаль («Спартак») и Владимир Федотов ( ЦСКА )

Если смотреть на дерби критически, то тренеры плохо поставили игру в атаке. Абаскаль «отскочил», Промес и Медина случайно подсуетились, но форварды «Спартака» сыграли плохо. У Федотова линия атаки тоже мимо голов, пришлось выручать защитнику Гайичу. Что сделал бы ЦСКА без красивых ударов Милана, проиграл? Также Федотов виноват, что затянул с заменами и потерял победу. У двух тренеров по 2 виктории в последних 8 турах, очень слабые результаты.

Судейская ошибки тура. Сергей Карасёв в игре «Урал» — «Локомотив»