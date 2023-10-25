Владение приносит ПСЖ одни проблемы. 1:4 от «Ньюкасла», 2:3 с «Ниццей», следующий – «Милан»

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25 октября 2023, 11:05

«Россонери» хотят ворваться в зону плей-офф.

О «Пари Сен-Жермен»

- Парижанам в своей группе приходится несладко – их квартет один из самых конкурентных. «Ньюкаслу» недостаёт еврокубкового опыта – зато «сороки» прошли закалку АПЛ , где уровень конкуренции даже выше. «Милан» возвращается в ранг кандидата на чемпионство в Серии А и не намерен сбавлять позиции в Лиге чемпионов. Дортмундская «Боруссия» не имеет таких прочных позиций – но «чёрно-жёлтые» готовы творить сенсации. На их фоне подопечные Луиса Энрике держатся благодаря выработанному классу – но ввиду внутренних проблем всё же не считаются непобедимыми. Коллектив успел проиграть в одном из двух матчей – с дортмундцами они разобрались, но после получили обиднейшие 1:4 от «Ньюкасла». Интереснее всего – «сороки» даже не пытались идти во владение (27 % по итогам встречи), но в 4 раза чаще били в створ.

- ПСЖ предстояло проделать огромную работу над ошибками. Стерильное владение без постоянных обострений – наиболее актуальная проблема для команды при испанском менеджере. До этого в похожей манере их наказывали «Лорьян» (0:0), «Тулуза» (1:1), «Ницца» (2:3), «Клермон» (0:0). Как итог – даже в национальном первенстве, где парижане доминируют, сейчас они лишь замыкают топ-3.

- Есть определённые проблемы не только с созданием моментов, но и с их реализацией. Килиан Мбаппе после гола «Боруссии» выдал серию из 4 матчей без забитых мячей – на этот отрезок пришлась ничья с «Клермоном» и разгром от «Ньюкасла». Несмотря на большую группу звёзд в атаке, никто не может стать полноценным завершителем – тот же Гонсалу Рамуш за 8 матчей лишь выстрелил дублем с «Марселем», задатки имеет Рандаль Коло Муани (2 гола, 2 ассиста в 5 матчах), но он адаптируется и фокусируется не только на завершении.

- Позиции наставника ПСЖ устойчивыми не назовёшь. Энрике приходил в команду как именитый тренер, который и необходим амбициозным звёздам парижан. Под него вложили больше 300 миллионов евро на трансферы. Но де-факто стартовал коллектив даже хуже, чем в прошлом сезоне при Кристофе Гальтье. Испанцу нужно решить возникшие проблемы с тем, что есть – зимой боссы «Пари Сен-Жермен» такой же крупной кампании не планируют.

Ориентировочный состав «Пари Сен-Жермен» (4-3-3): Доннарумма – Эрнандес, Шкриньяр, Маркиньос, Хакими – Угарте, Витинья, Руис – Мбаппе, Коло Муани, Дембеле.

О «Милане»

- Поединок с «Ювентусом» выдался на редкость жарким – и завершился сенсацией. Вряд ли кто-то ожидал победы такой «старой синьоры» над мощнейшим «Миланом». На 40-й минуте прямую красную получил центральный защитник «россонери» Тиав, но до гола дело гости довели лишь на 63-й минуте – с передачи Веа отличился Локателли. Несмотря на выпады хозяев, «Юве» смог сохранить преимущество, а Аллегри после поединка отмечал:

«Ювентус» хорошо оборонялся, но футбол – это детали… Оказавшись в большинстве, мы не очень хорошо начали второй тайм. Все дело в том, как вы пасуете. Играя против 10 человек, нужно использовать поле как аэропорт и не позволять им приближаться к мячу, нельзя позволять так контратаковать. Когда у вас есть численное преимущество, вы не делаете пасы в узком пространстве, вы не идете в дриблинг, не стягиваете игроков на себя. Вы не форсируете ходы, вы принимаете проверенные решения.

Для подопечных Стефано Пиоли это обернулось потерей лидерства в чемпионате – на первую строчку забрался «Интер», «россонери» теперь вторые, а в одном балле от них топ-3 замыкают «бьянконери». Отличный результат для стартового отрезка Серии А, если говорить об интриге. Но для «Милана» это очевидный минус – они проиграли уже второй принципиальный матч (до этого были 1:5 в миланском дерби).

- В Лиге чемпионов у команды Пиоли тоже скверный отрезок. В первом туре не удалось дожать «Ньюкасл» (0:0) – итальянцы имели преимущество в игровом плане, но один из острейших моментов из-за пижонства запорол Рафаэл Леау. После – ещё одна безголевая ничья, на этот раз с «Боруссией». В любом случае, на перспективах «россонери» это почти не сказывается – от второй строчки они отстают лишь на балл, от первой – на два. Но в предстоящем поединке шанса на ошибку у «Милана» нет. Отпускать ПСЖ далеко нельзя, к тому же «сороки» в домашней встрече с дортмундцами будут фаворитами – а отыгрывать отставание в как минимум 4 очка на короткой дистанции довольно тяжело.

Ориентировочный состав «Милана» (4-3-3): Меньян – Эрнандес, Томори, Тиав, Калабрия – Рейндерс, Адли, Муса – Леау, Жиру, Пулишич.

О противостоянии

- Теперь это больше, чем просто противостояние двух сильных клубов – это столкновение братьев: Люка и Тео Эрнандесов. Первый летом перебрался из «Баварии» в «Пари Сен-Жермен» и теперь регулярно получает игровую практику, восстановившись от травмы – так что вполне возможно, что оба появятся на поле в очном матче.

- За всю свою историю парижане и миланцы пересекались лишь трижды, дважды – в ЛЧ . Во втором групповом раунде сезона-00/01 команды оба раза сыграли вничью – и остались без плей-офф.

Прогноз Soccer.ru: Энрике отмечал, что парижане превосходят «Милан» во владении. Если хозяева будут отталкиваться от этого фактора, поражения им не миновать – «россонери» куда важнее эффективно обращаться с мячом. Владением они могут и пожертвовать. Поставим на победу «россонери».