«Ювентус» — в топ-3. Путь к медалям лежит через матчи с «Миланом»

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вчера, 14:48

Важный выезд для туринцев определит итоги старта сезона.

О «Милане»

- Два миланских клуба – два главных претендента на титул в новом сезоне Серии А. Аргументы «Интера» — грамотное подписание свободных агентов и аренды. А вот «россонери» так изощряться не пришлось. Коллектив спокойно тратил деньги – и стал первым по вложениям на усиление в минувшее межсезонье (114 миллионов евро). Главное, что ни одну из сделок нельзя назвать неоправданной – итальянцы усилили правый фланг атаки, центр поля, взяли центрдэфа на перспективу и форварда на смену Оливье Жиру. С переменным успехом в старте появляются все.

- Сами подопечные Стефано Пиоли уверенно стартовали в чемпионате – в первых 8 турах уступили лишь «Интеру». И конечно 1:5 в дерби – это очень обидно. Но «россонери» найдут чем себя утешить, находясь на первой строчке в чемпионате. «Нерадзурри» позже оступились сразу дважды: 1:2 от «Салернитаны» и 2:2 с «Болоньей». Поэтому и отстают от «Милана» они на 2 балла.

- К слову, тяжелее приходится в еврокубках. Если в Серии А коллектив ограничивается минимальными потерями, то в двух стартовых турах Лиги чемпионов у «Милана» — безголевые ничьи с «Ньюкаслом» и дортмундской «Боруссией». Англичане при том, что они дебютируют в главном еврокубке, против итальянского гранда смотрелись уверенно. Без явных голевых моментов – игра по большей части протекала в центре поля, – но с перспективными выпадами. Что касается столкновения с «чёрно-жёлтыми», территориальное преимущество на удивление было у немцев. Они же нанесли больше ударов по воротам. В любом случае 0 голов за 2 встречи у полуфиналиста прошлого розыгрыша ЛЧ — как минимум несолидно.

- Интереснее всего будет наблюдать за «россонери» сейчас. Делать заявку на чемпионство летней закупкой это одно, а вот подтверждать свои амбиции действиями – совсем другое. Через 3 дня после домашней игры с «Юве» банде Пиоли предстоит выезд к «Пари Сен-Жермен», затем продолжение турне в Неаполе – встреча с действующим чемпионом в рамках Серии А. И сразу после этого «Удинезе», тот же ПСЖ и «Лечче» в соперниках. Претенденты на чемпионство не могут посыпаться ни в одной из этих встреч.

Ориентировочный состав «Милана» (4-2-3-1): Нава – Эрнандес, Томори, Тиав, Флоренци – Муса, Адли, Рейндерс – Леау, Жиру, Пулишич.

О «Ювентусе»

- Отсутствие еврокубков пока идёт «старой синьоре» даже на пользу. Коллектив Массимилиано Аллегри реже допускает ошибки – ничьи с «Болоньей» «Аталантой», поражение от «Сассуоло» в первых восьми турах, 17 очков и 3-е место с отставанием от «Милана» в 4 балла. Неплохой старт – а ведь на более длинной дистанции у конкурентов накопится дополнительная усталость от игры на два фронта.

- Туринцы нашли себя в схеме с тремя центральными защитниками – выходят теперь при «3-5-2», при этом расстановка вообще не меняется от матча к матчу. Дополнительный козырь для команды – Душан Влахович, кажется, наконец становится топ-завершителем для «Юве». Изначально габаритный серб не вписывался в структуру Аллегри, со временем на это наложилась череда травм – боссы итальянского гранда даже задумались над продажей своего актива, пока сделку можно провернуть выгодно. Решили оставить, у нападающего образовалась связка с Кьезой на острие – теперь у обоих по 4 гола и 1 ассисту. И тот, и другой – в топ-10 бомбардиров действующего розыгрыша первенства. К слову, есть и проблема – оба пропустили последние игры из-за повреждений. Они несерьезные – Душан уже вернулся в строй, Федерико должен вот-вот восстановиться. Но рисковать здоровьем главной ударной силы наставник команды вряд ли будет. К слову, и альтернатив немного – Кин и Милик, если смотреть на профильных нападающих, и хавбек Миретти – его Аллегри использовал на острие против «Торино».

- Отчасти удивительно, насколько спокойно «старая синьора» проводит стартовый отрезок, когда недоступны оказались сразу несколько важных коллективу исполнителей. Это и капитан Данило, и опытный левый латераль Алекс Сандро, и попавшийся на ставках Фаджоли. Вечно проблемного Погба берём за скобки – он ничем не был полезен с самого момента возвращения. И ведь ничего – идут в топ-3, поджидают осечек миланцев.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (3-5-2): Щесны – Гатти, Бремер, Ругани – Костич, Локателли, МакКенни, Рабьо, Веа – Кин, Миретти.

О противостоянии

- Начиная с 2020 года, «россонери» завладели инициативой в очных встречах со «старой синьорой» — лишь 1 поражение за 9 матчей

- К слову, если брать более длинный отрезок в 20 встреч – преимущество у туринцев. «Юве» 11 раз забирал у миланцев 3 очка, сам «Милан» — 5 раз, ещё 4 ничьи.

- При этом на выезде туринцы играют с «россонери» крайне уверенно – в 12 последних поединках они 7 раз одерживали победу, дважды играли вничью. У хозяев за этот отрезок – только 3 победы.

Прогноз Soccer.ru: «Ювентус», несмотря на негативный общий фон вокруг коллектива, не назовешь мальчиками для битья. Да, «месиво» в календаре» наступит позднее – победы «старая синьора» добывала в играх с «Торино», «Лечче», «Эмполи», а с той же «Аталантой» играла вничью. Но в менее статусных встречах подопечные Массимилиано Аллегри выработали уверенность – и теперь самое время применить её на топ-сопернике. Исход неочевидный – но поставим на ничью. «Россонери» — всё та же грозная сила, к тому же команда играет дома. Но туринцы преподнесут сюрприз.