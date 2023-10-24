«Севилья» – главный раздражитель англичан. Лидер группы ЛЧ с «Арсеналом» – «Ланс», «пушкари» в ярости

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24 октября 2023, 10:45

Чтобы исправить ситуацию, нужна победа.

О «Севилье»

- Хосе Луису Мендилибару не удалось развить успех с «мингиянцами». Минувшей весной он приходил в коллектив, который нуждался в перезагрузке после провала под руководством Хулена Лопетеги. С ходу новый наставник вытащил «красно-белых» на 11-е место в чемпионате – и даже забирался на 9-ю строчку. И главное – в еврокубке в очередной раз подтвердил имидж «Севильи» как главного амбассадора Лиги Европы. Летом коллектив сошелся в Суперкубке УЕФА с «Манчестер Сити». Но далее «Севилья» вновь откатилась на окраину турнирной таблицы. После трёх стартовых поражений коллектив оказался на дне Ла Лиги, после трёх матчей с набранными очками поднялся выше – но в начале октября боссы клуба решили пойти на отставку тренера.

- Его место занял Диего Алонсо. Назначение уругвайского менеджера – авантюра. У него нет опыта работы тренером в Европе – ранее он возглавлял сборную Уругвая, а до этого работал с мексиканскими, парагвайскими, американскими и уругвайскими командами. В Испании Диего успел побывать лишь как игрок – и было это в начале нулевых. С другой стороны, «красно-белым» тяжело было бы найти более подходящий вариант – они не располагают богатыми ресурсами, поэтому кого-то из именитых специалистов пригласить невозможно. Но и выбор в пользу Мендилибара был рискованным – и на короткой дистанции сыграл.

- Летом «нервионцы» были вынуждены попрощаться с вратарём Буну – у клуба возникли финансовые трудности, а «Аль-Хиляль» предлагал за возрастного голкипера 21 миллион евро. Теперь игровое время между собой делят Эрьян Нюланд и Марко Дмитрович.

- В нынешнем состоянии «мингиянцы» – точно не в числе фаворитов группы В. Даже при том, что она довольно ровная. Есть железобетонный кандидат на выход в плей-офф – «Арсенал». А вот дальше – примерно равные «Ланс», ПСВ и «Севилья». «Красно-белые» при их проблемах как максимум зацепятся за плей-офф ЛЕ – очки с голландцами и французами они всё же набрали. И это даёт пространство для сенсации – «Ланс» или ПСВ могут стать открытием групповой стадии.

Ориентировочный состав «Севильи» (4-3-3): Нюланд – Акунья, Баде, Рамос, Навас – Торрес, Сумаре, Соу – Окампос, Эн-Несери, Люкебакио.

Об «Арсенале»

- Последние матчи «канонирам» даются на удивление тяжело. Это не прошлогодний «Арсенал», который сносил всех подряд и в 19 матчах потерпел одно поражение, а также дважды сыграл вничью. Теперь трижды лондонцы расходились ничьей только за первые 9 туров. С «Фулхэмом» такой исход вообще объяснить сложно, 2:2 с «Тоттенхэмом» куда логичнее – «шпоры» набрали серьёзный ход и сейчас лидируют в чемпионате. Теперь – аналогичный результат в очередном лондонском дерби с «Челси». Обиднее всего, что на «аристократов» «пушкари» попали, когда с теми начало что-то происходить. Это на старте сезона «синие» были серой массой из группы дриблёров, которой с трудом давались очки. В последних трёх играх перед дерби они не терпели поражений – и теперь продлили серию.

- Аукнулась ситуация с двумя топ-вратарями в составе. Рамсдейл оказался на скамейке – Артета больше доверяет Райе. Англичанин отмечал, что страдает из-за этого, – но на конфликт не пошёл. Всё это случилось после ошибки Аарона в матче с «Фулхэмом». По логике теперь место в воротах должно вернуться ему – Давид ужасно провёл игру с «Челси» и стал причиной гола Михаила Мудрика. Чтобы не разрушать атмосферу в команде, Артете стоит вернуть Рамсдейла в старт.

- Зато до этого была победа над «Манчестер Сити» – крайне важная с точки зрения амбиций лондонцев. Если они собираются продолжить спор за чемпионство, успех в личных встречах с конкурентом – ключевой фактор. Другое дело, что после этого «канониры» потеряли очки – и «горожане» вновь вырвались вперёд.

- Возвращение «Арсенала» в Лигу чемпионов пока оценивать сложно – прошло только два матча. С одной стороны, этого крайне мало, да и команда идёт на второй строчке, готовится к ослабевшей «Севилье». С другой, обыграй «канониры» «Ланс» – и к ним вообще не было бы вопросов. А вся суть – именно в таких мелочах.

Ориентировочный состав «Арсенала» (4-3-3): Рамсдейл – Зинченко, Магальяес, Салиба, Уайт – Хаверц, Райс, Эдегор – Мартинелли, Жезус, Сака.

О противостоянии

- Между клубами – совсем небольшая история противостояний, они сыграли между собой лишь дважды. Оба раза – в Лиге чемпионов. Итог не позволяет говорить о тенденциях – в домашних стенах «канониры» одержали уверенную победу 3:0, а в гостях уступили 1:3.

- В обеих встречах сыграл Александр Кержаков – оба раза выходил на замену и не отличился результативными действиями. А бок о бок с ним играл молодой Дани Алвес – будущая звезда «Барсы» и часть триумфальной команды Пепа Гвардиолы.

Прогноз Soccer.ru: в таком матче можно было бы начать накручивать интригу: «Севилья» – еврокубковый боец и периодически огорчает английские клубы, как это было прошлой весной с «Манчестер Юнайтед». К тому же матч пройдет на поле «мингиянцев». Но лондонцы мотивированы – недавно они уже теряли очки с командой, которую лихорадит. К тому же осечки в еврокубках болельщики не поймут – а в предыдущем туре случилось поражение от «Ланса». Французы лидируют – и «пушкарям» надо исправлять несправедливость. А в основе – элементарный факт: «Арсенал» сейчас на голову сильнее «красно-белых». Поставим на победу гостей.