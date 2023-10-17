Англия отправляется на Евро. Последний шаг – домашний матч с Италией

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вчера, 14:03

После поражения «скуадра адзурра» настроена решительно.

Сборная Англии – в шаге от попадания на Евро-2024, но единственным препятствием является Италия. Команды сыграют сегодня и обеспечат яркий футбольный вечер.

В трёх очках от финального турнира

Первыми на Чемпионат Европы-2024 отобрались сборные Португалии, Франции и Бельгии. Первые два коллектива доминировали в своих группах при мощнейших показателях. И те, и другие не проиграли ни разу – при этом португальцы провели теперь уже 8 матчей. Пропустили лишь дважды, оба мяча – от Словакии. У французов – 6 из 6 и 1 пропущенный мяч. «Красные дьяволы» доминировали в своём квинтете на пару с командой Австрии, но в очной встрече второго круга добыли победу и забрали путёвку.

Сборная Англии – среди тех, кто может последовать за ними в ближайшее время. Подопечные Гарета Саутгейта единолично лидируют в группе С, проведя при этом на матч меньше, чем украинцы, македонцы и Мальта. «Три льва» выдают уверенный отрезок в 2023 году – начали с гостевой победы над Италией и домашней – над Украиной, затем разделались со сборными Мальты и Северной Македонии. Единственной командой, которая отобрала у англичан очки, стала Украина – во втором круге их поединок завершился ничьей 1:1. Наставник к результату этой игры отнёсся спокойно.

Мы не можем выигрывать каждый матч с разницей в 4 или 7 голов. Это была очень хорошая проверка – на выезде, при очень страстной атмосфере, было довольно много изменений, внесённых по сравнению с прошлой игрой. Иногда, особенно в атакующей игре, кое-что у нас не совсем получается. Мы знаем, что шаблоны, над которыми мы работали в течение недели, – это то, что мы делаем всегда, поэтому дело не в том, что мы подошли к игре по-другому.

Несмотря на эту осечку, Англия оторвалась от той же Украины на 3 очка, обладая матчем в запасе. Сегодня «три льва» сойдутся с командой Италии, а подопечные Руслана Ротаня сыграют против Мальты. Даже в случае победы Украины и Англии последние гарантируют себе попадание на континентальное первенство – преимущество в личных встречах за ними, украинцам до завершения отбора останется один матч.

«Скуадра адзурра» и Спаллетти привыкают друг к другу

Летом сборную Италии неожиданно покинул её главный тренер Роберто Манчини. Да, после триумфа на Евро-2020 коллектив провалил отбор мирового первенства – но это было больше года назад, у боссов сборной было время отправить менеджера в отставку. Этого не произошло, а «лазурная команда» в 2023 году при поражениях от Англии и Испании всё же обыграла Мальту и забрала 3-е место Лиги наций, победив Нидерланды. Во время июньских матчей вообще не было предпосылок к уходу специалиста, тот уверенно смотрел в будущие турниры. Но в промежутке между этим периодом и второй половиной августа получил выгодное предложение возглавить сборную Саудовской Аравии – туда и отправился, а его место занял недавно покинувший чемпионский «Наполи» Лучано Спаллетти.

Союз «скуадры адзурры» с новым тренером начинался скверно – на недавно заросшие раны надавила Северная Македония (1:1). На этот раз они играли в домашних стенах – но опять обескуражили соперника поздним голом. Тогда Лучано отмечал:

Трудности начинались, когда игра становилась беспорядочной, и мы не были готовы воссоздать надёжность обороны, поэтому их полузащитники часто подбирали мячи. Тем не менее, команда провела достойную игру, над которой мы можем поработать. Мы не позволяли соперникам многого, но нам не хватало терпения делать правильные пасы, когда у нас было для этого время и пространство. Единственное, что нам остаётся, – это изучить эту игру и попытаться найти улучшения, поработать над концепциями, которые сработали недостаточно хорошо, и повторный просмотр видео будет таким же ценным, как и тренировка.

Зато после этого подопечные Лучано Спаллетти на классе разобрались с командами Украины и Мальты – и отстают от англичан лишь на 3 очка. На предстоящий поединок у итальянцев – целый комплекс задач. Прежде всего нельзя пропустить украинцев на вторую строчку – команды набрали по 10 баллов, сегодня банда Руслана Ротаня встречается с Мальтой. Потом это поможет увеличить преимущество за счёт победы в матче, который остаётся в запасе.

Ну и конечно это важная для «скуадры адзурры» при Спаллетти проверка топом. Пока новый тренер сборной её не проходил. Вдобавок шанс отомстить за поражение в первом круге. С мотивацией проблем нет.

В последние годы пересекаются чаще

Есть у этого противостояния определённый градус принципиальности – соперники пару лет назад сошлись в финале Евро-2020 и выдали яркий поединок, победитель определился в серии пенальти, а Букайо Сака ещё долго припоминали неудачу с решающим ударом.

Спустя год итальянцы и англичане оказались в одной группе Лиги наций – в первом круге разошлись нулевой ничьёй, во втором Италия забрала минимальную победу.

Да и в целом ощутимое преимущество – на стороне «скуадры адзурры». В марте-2023 коллектив Манчини уступил, но до этого итальянцы не проигрывали «трём львам» на протяжении почти 11 лет. Другое дело – сейчас инициативу постепенно перехватывает Англия. Победа над Италией в гостях – хороший задел, к тому же сейчас им предстоит играть дома.