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Долгожданный тур РПЛ. Дерби «Локомотива» и «Динамо», Семак против «Крыльев Советов»

вчера, 12:51
Крылья Советов (Самара)
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Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Сафонов Матвей
Сафонов Матвей
Вратарь
Бейл Гленн
Бейл Гленн
Защитник

Пауза на матчи сборных подошла к концу.

«Локомотив» — «Динамо»

- В субботу сыграют одну из весёлых версий московских дерби. У каждой столичной битвы своё настроение, и «Локомотив» любит результативные поединки против «Динамо». В прошлом сезоне команды обменялись победами с четырьмя и шестью голами.

- Команда Дзюбы дома не может обыграть «Динамо» в пяти матчах в чемпионате подряд, впечатляющая статистика. Но у тренера Лички серия из четырёх матчей без побед в РПЛ, а у Галактионова две осечки и два успеха, однако нередко на характере. Впереди непредсказуемое дерби, в котором «Динамо» ждёт ключевого игрока из лазарета.

«Оренбург» — «Факел»

- Упрямые аутсайдеры будут решать, кто окажется в зоне вылета после этого матча. Ничья в пользу «Оренбурга», он пока чуть выше «Ростова» и «Балтики». Но победа значит для «Факела» обход соперника, который впереди всего на два пункта.

- «Факел» пока не побеждал на выезде в РПЛ в новом сезоне, но новый тренер Ташуев пытается наладить игру в защите. Даже против «Динамо» и ЦСКА пропустили лишь один мяч. «Оренбург» агрессивен в атаке, но у Деограсии нестабильная команда. Матч на три результата с формальным преимуществом хозяев.

«Рубин» — ЦСКА

- Казанцы одержали две из трёх побед в чемпионате в последних турах. ЦСКА без викторий в шести матчах – пять мировых и поражение. Между соперниками пять пунктов в таблице, но всего две позиции. «Армейцы» ушли на паузу в плохом настроении.

- ЦСКА фаворит, но с оговоркой, что у Рахимова было много времени для разбора команды Федотова. У москвичей интересная модель с активными флангами, тремя защитниками и неплохими инсайдами, но результативность подводила фаворита. ЦСКА нужна победа, а «Рубин» ужасно играет дома – одна победа в шести турах.

«Балтика» — «Краснодар»

- «Балтика» все 10 пунктов набрала дома в Калининграде. Проиграли только «Уралу», но в один мяч. «Краснодару» будет непросто, ведь на выезде у Ивича три победы и две мировые. Команда Игнашевича по стилю похожа на неудобного соперника для «горожан».

- «Краснодару» важно не сбавлять темп, ведь у них серия из 11 поединков без поражений в РПЛ. Но матчи сборных всегда мешают клубным наставникам, ведь футболисты устают после перелётов и получают разного рода повреждения. «Горожанам» надо сыграть на результат и в своём стиле.

«Урал» — «Сочи»

- Важный матч, ведь у «Сочи» впечатляющая и пугающая серия из девяти поражений подряд во всех турнирах. Пауза на матчи сборных – шанс для Точилина найти правильные слова и подобрать грамотную тактику против Ганчаренко. «Урал» не так хорош, как на старте сезона, но они не уступили «Ростову» и «Локомотиву».

- В Екатеринбурге местный клуб выступает хуже, чем можно подумать. Всего две победы в шести поединках. Пора показать себя родной публике, ведь трижды подряд теряли очки на глазах у своих фанатов. «Урал» может и должен обыгрывать «Сочи», ведь у них дома нет поражений против этого соперника, 3 победы и 1 ничья в РПЛ.

«Спартак» — «Пари НН»

- У «Спартака» конфликт тренера и футболиста основы, а ещё всего две победы в шести турах. Обыгрывали дома «Сочи» и «Динамо», но обе победы минимальные и непростые для команды Абаскаля. Гильермо верит, что руководству хватит терпения, а ему мастерства, чтобы наладить игру «Спартака». Но соперник классный, ведь Юран выбирает низкий футбол с быстрой атакующей пружиной.

- «Пари НН» набрал 17 очков, как ЦСКА, «Динамо» и «Спартак». Комплимент для тренера Юрана и повод поругать богатые московские клубы. Пора отрываться от середняка? Вот только Севикян и Калинский обязательно создадут момент у ворот голкипера «Спартака». У москвичей давно нет лёгких побед, а паузы на матчи сборных обычно замедляют футбол фаворитов, на время теряется синхронность.

«Ростов» — «Ахмат»

- Карпин не отдыхал и не готовился к матчу против «Ахмата», как другие тренеры РПЛ к новому туру. Поединки сборной разозлили наставника «Ростова», ведь против камерунцев спасал Сафонов, а против кенийцев отыгрались в самой концовке. Посмотрим, как состояние наставника скажется на его клубе из РПЛ. «Ростов» в плохой форме – последний раз побеждали в чемпионате в первой половине августа.

- «Ахмат» тоже в плохой форме, у них одна победа в шести играх. Чаще играют вничью, чем уступают, но без успехов в четырёх турах подряд. Причём у лидера «Краснодара» дома забрали очки, сыграли вничью, а вот «Балтике» в гостях уступили. Впрочем, команду тренера Ромащенко нельзя назвать боязливой на чужом поле, обыграли «Урал» и не проиграли «Спартаку». «Ростову» будет сложно, это матч равных соперников.

«Зенит» — «Крылья Советов»

- Центральный поединок тура, ведь встречаются третий и второй клубы в таблице РПЛ, причём команда из Самары чуть выше. У Осинькина на одно поражение меньше, чем у Семака. «Зенит» уже проигрывал дома, хотя в этой паре традиционно побеждают петербуржцы – серия без поражений в РПЛ составляет 11 поединков.

- «Крылья Советов» не побеждали «Зенит» в чемпионате с 2015-го, а до этого была ещё одна серия из пятнадцати поединков. Осинькин может похвастаться игрой Гарре и Салтыкова в атаке, толковыми Бейлом и Горшковым на флангах защиты, но для команды из Самары «Зенит» — один из самых ужасных соперников. У «Крыльев Советов» очень мало новых побед над петербуржцами в чемпионате.

В двенадцатом туре интересно посмотреть на состояние «Краснодара» и «Зенита». Менее чем через месяц они сыграют между собой на поле лучшего тренера РПЛ. А московские коллеги Ивича – Абаскаль, Федотов и Личка, работают так, что у них каждый следующий матч решающий. Во всей РПЛ отличная серия только у «Краснодара» и «Крыльев Советов», а сносные результаты у «Локомотива» и «Пари НН» благодаря упрямству. Остальные команды заслужили оценки от «тройки» и ниже. Двенадцатый тур важен для перезагрузки и начала новых серий.

Вадим Багров
АВТОР
Вадим Багров
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Источник: Soccer.RuФото: Кирилл Венедиктов - Soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:31
Спартак, надо побеждать!
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:23
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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:20
Удачи, Спартак,пора выходить в лидеры
Гость
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