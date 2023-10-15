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Судьба Холанда, Кварацхелии и Сперцяна. Интересные сборные, которые вряд ли сыграют на Евро-2024

вчера, 16:30
Эрлинг Холанд

Безжалостный отбор во всей красе.

Норвегия

У норвежцев мало успехов, поэтому в мировом рейтинге чуть ниже команды России. Но скоро обойдут сборную Головина. Холанд и Эдегор это звезды мирового масштаба, им стоит сыграть на крупном турнире для сборных. Но не повезло со жребием – в группе есть Испания, и состоянием соперников. Шотландцы выдали идеальный отборочный турнир, выиграли 5 из 6 поединков. Сегодня в матче Норвегии и Испании будет решаться судьба Холанда. Знаем, что Эрлинг плохо выступает в решающих матчах, хотя в сборной собрал 27 голов в 27 играх. Пора показать себя в решающем поединке с фаворитом, иначе отбор не пройти.

Армения

Команда Тикнизяна и Сперцяна среди тех, кому хочется сопереживать и доверять. Нашли по миру немало этнических армян и собрали их под руководством тренера Петракова. Но в обороне мало сильных исполнителей, много пропускают. Также не повезло с группой. Во многих компаниях у Армении были бы шансы, но Турция и Хорватия слишком сильные, чтобы всерьез ставить на команду Сперцяна. Хорошо стартовали, но на днях сенсационно проиграли Латвии в гостях, ухудшили положение. Могут обойтись без сенсации в отборе, ведь Армения играла во втором дивизионе Лиги Наций – даже через этот турнир пройти на Евро будет сложно. Обидно, ведь Сперцян и Тикнизян заслужили минуту славы, пробовали играть грамотно и с яркими атакующими вставками.

Швеция

Высоко в рейтинге ФИФА, хотя в последнее время выступают плохо. Не могут найти подходящего тренера, чтобы превратиться в новую Швейцарию, используя аналогичный принцип. У шведов давно широкий выбор детей мигрантов со всего мира. Но пока нет игры и результатов, которыми можно гордиться после выхода Ибрагимовича на пенсию. Швеция третья в группе Бельгии и Австрии, и вряд ли эти соперники пустят северян выше в таблице. Для успешного финального рывка надо завтра в гостях обыграть бельгийцев, но тренер Тедеско против такого разворота. Бывший наставник «Спартака» не проигрывал в отборе, 5 побед и 1 ничья, уже вышел в финальную часть. Бельгия может проиграть шведам, потеряв мотивацию?

Украина

Команда Сергея Реброва хороша по составу. Есть Трубин из «Бенфики», Зинченко из «Арсенала», Мудрик из «Челси» и Малиновский с опытом выступлений в Италии. Но жребий отправил в группу Спаллетти и Саутгейта, к сборными, сыгравшим в финале чемпионата Европы. Украина побеждает, крайний защитник Караваев на днях отметился красивым голом, пласирующим ударом с бровки – увидел, что голкипер Северной Македонии потерял ворота. Но после матча с Мальтой игра против Италии. Решающий бой, но шансы невысокие. Разве что свежий скандал со ставками скажется на составе сборной Италии, тогда нужно удивлять, хотя украинцы сейчас не на пике формы.

Грузия

Попали в группу с Моратой, Холандом и МакТоминэем. Хавбек МЮ в сборной Шотландии превращается в настоящую машину по сбору очков. У Грузии были шансы удивить в более слабых компаниях, но на данный момент у них 4 очка после 5 туров. В составе Кварацхелия, голкипер Мамардашвили из «Валенсии», футболисты «Шахтёра» и Сазонов из «Торино», знакомый по игре за «Динамо», где выступает его соотечественник Гагнидзе. Но пока у Грузии лучше получилось вынести Таиланд 8:0, чем испанцев, норвежцев и шотландцев. По составу команда чудесная, но тренер Саньоль пока не добился идеальных результатов. Впрочем, для него песенка не спета – будут стыки Лиги Наций.

Уэльс

Валлийцы наравне с армянами, набрали в группе по семь очков. Но этого мало, даже если один матч в запасе. После ухода из футбола Бэйла у коллектива больше нет звезды невероятного уровня. Конечно, многие игроки Уэльса выступают в английских клубах. Дэвис из «Тоттенхэма» и Уилсон из «Фулхэма» знают, как грамотно подходить к сложным соперникам. Но даже попытки ветерана Рэмзи вести за собой пока не увенчались успехом. Сегодня Уэльс проведет дома ключевой поединок отбора против Хорватии. Если наберут дома три очка, то вернутся в список сборных, способных совершить прорыв на финальном отрезке отбора, как сделала команда Албании. Валлийцы тоже с характером.

Казахстан

Люксембург будет цепляться за место на Евро-2024, у них два очка разницы со словаками, а Португалия уже вышла в финальную часть благодаря семи подряд победам. Нидерланды имеют матч в запасе, чтобы сравняться по очкам с греками, с которыми сыграют завтра. Чехи продолжают борьбу с поляками и молдаванами. А вот казахи вряд ли окажутся в числе сенсаций. Шансы были, Зайнутдинов и компания одержали четыре победы. Но поражения от Дании – вчера уступили фавориту, которого раньше обыгрывали, Финляндии и Словении отбрасывают Казахстан за пределы первой тройки в группе. Компания боевитая, будут гостить у финнов и словенцев, но упрямая команда потеряла победный темп.

Также напомним, что в марте будет дополнительный плей-офф отбора Евро-2024, где важны результаты Лиги Наций. У валлийцев неплохие шансы сыграть в финале четырех в высшей лиге. Сборная Украины может оказаться в стыках второго дивизиона, а вот норвежцам туда попасть намного сложнее. Холанду для прохода через заднюю дверь нужны массовые успехи других сборных в привычном отборе. А вот Казахстан и Грузия почти наверняка сразятся за единственную путевку от своей лиги. Как и Люксембург, хотя команда Мартинса из «Спартака» не теряет надежду оказаться среди сенсаций отбора Евро-2024.

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Все комментарии
DXTK
DXTK ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 18:15, ред.
Раз Куман плох, Пускай Тен Хаг возглавит которого скоро из МЮ так и так выпрут. Или он вернется Аякс с колен поднимать))))))......
А уже такое было что после ван Гала сборная пропускала большие турниры, После ЧМ 14 сразу на два турнира не попали Евро 16 и ЧМ 18 прошел мимо голландцев, и сейчас после ЧМ 22 снова могут пролететь мимо. Конечно и Куман виноват что ушел ради Барсы и вернулся. Там не добился ничего, и наигранные связи растерялись в сборной.
Рой Макай
Рой Макай ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:44
Надеюсь что нет. Ведь не очень прикольно смотреть чемпионаты где отсутствуют несколько топ-сборных, в какой форме бы они не были. То итальянцы сольются, то голландцы, то чилийцы и тд. А потом получаются полуфиналы вроде Аргентина - Хорватия и Франция - Марокко, которые смотреть нет никакого желания.
Рой Макай
Рой Макай ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:41
От Норвегии и Швеции не ожидал такого провала. Шведы не особо уступают в классе сборной Австрии, причем это обычно это крепкая дисциплинированная сборная, вспомним хотя бы как они дошли до 1/4 на ЧМ в России с очень средним составом. Ситуация с Норвегией вообще мне непонятна, есть 2 суперзвезды, в остальном состав тоже более менее боевой, ну точно не слабее Шотландии. В итоге без вариантов проваливаются в группе, показывая футбол уровня сборных Исландии или Азербайджана.
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:39
От Грузии и Армении ничего сильно не ждал, но они сумели удивить
А остальные сборные сами создали себе трудности, хотя не сказать что они слабее
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рой Макай (раскрыть)
вчера в 17:34
Надеюсь Греция решит задачу и оставит Голландию за бортом.
Байкал-38
Байкал-38 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 17:29
Сборная Норвегии участвовала на трёх чемпионатах мира!!!
1938 (1/8), 1994 (группа), 1998 (1/8).
Надо лучше готовиться.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:24
Уже после жеребьёвки стало понятно, что Норвегия, Армения, Украина, Грузия, Уэльс, Казахстан, Швеция не выйдут из групп, так как просто не потянут соперников.
Ну, а наличие одного двух приличных игроков в сборной не даёт никаких шансов, так как общий уровень этих команд не высок.
Даже имея одного из лучших игроков мира на данный момент, тоже не даёт Норвегии никаких шансов.

Единственная команда, которая удивила это Казахстан, но это только была одиночная сенсация, когда они дома сенсационно перевернули и выиграли матч с датчанами, а дальше команда вернулась на свой уровень проиграв дома финнам и словенцам.
Норвегия даже проиграла дома слабой Грузии о каких шансов речь?
Армения проигрывает откровенному аутсайдеру Латвии в большинстве, нанеся всего 2 удара в створ ворот за весь матч.
Рой Макай
Рой Макай
вчера в 17:23, ред.
Если Нидерланды не выйдут из группы, то Кумана надо четвертовать на площади в центре Амстердама. Группа никакая, а состав у оранжевых нормальный, помимо вратаря. В принципе если даже с греками в ничью сыграть, то шансы на проход дальше есть, если конечно французы игру грекам не сольют.
Elliada
Elliada
вчера в 16:57
Холанн уже пролетел мимо Евро. Но мне интересно, как он себя проявит против Испании. У Украины есть шанс, но небольшой. Скорей всего, тоже пролетят. Остальные не интересны.
DXTK
DXTK
вчера в 16:50, ред.
Давайте ночнем с того что норвежская сборная особо никогда нигде не играла.....единственный раз был ЧМ 98 и Евро 2000, все остальное время они оказывались за бортом. Холанд не может один тащить, хотя он забивает много. Как видим не хватает класса им. И сейчас его хейтеры скажут, тогда за чем ему ЗМ, он мало того, что пропадает в важных матчах, так еще не в состоянии был попасть на ЧМ, а теперь летит мимо Евро. Норвегия как всегда никуда не выйдет, а Шотландцам на отборе просто везет на самом турнире займут в группе 4 место.

Украина попала в группу смерти, но вряд ли им Англия или Италия отдадут свои места, им и так симпатизируют из за событий мира еще пропускать на турнир ведь спорт вне политике........ А так у их сборной нету яиц, как скажем в 2008 Россия оставила Англию в отборе, повторить подобное они вряд ли уже смогут, упустили все возможности. Да и Италия вряд ли поставит шлагбаум Англичанам как это сделали Хорваты, ну или макароников оставить снова без турнира, ЧМ они пропустили, вряд ли пропустят еще один турнир. Да и украинцам самим бы оставшиеся матчи все выиграть будет уже подвигом. Их игроки действительно талантлевые. но этого мало нужно еще обладать классом, которого у них просто нету.

остальные сборные Грузии, Казахстан, Армения просто ниже классом, Уэльс без Бэйла просто бледная копия, А Шведы просто уже не те.

PS Вот Голландия не попадет на турнир вот тут действительно будет провал, если пропустят греков, все же у них не та сборная начла нулевых.
Гость
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