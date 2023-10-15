Судьба Холанда, Кварацхелии и Сперцяна. Интересные сборные, которые вряд ли сыграют на Евро-2024

1697376625

вчера, 16:30

Безжалостный отбор во всей красе.

Норвегия

У норвежцев мало успехов, поэтому в мировом рейтинге чуть ниже команды России. Но скоро обойдут сборную Головина. Холанд и Эдегор это звезды мирового масштаба, им стоит сыграть на крупном турнире для сборных. Но не повезло со жребием – в группе есть Испания, и состоянием соперников. Шотландцы выдали идеальный отборочный турнир, выиграли 5 из 6 поединков. Сегодня в матче Норвегии и Испании будет решаться судьба Холанда. Знаем, что Эрлинг плохо выступает в решающих матчах, хотя в сборной собрал 27 голов в 27 играх. Пора показать себя в решающем поединке с фаворитом, иначе отбор не пройти.

Армения

Команда Тикнизяна и Сперцяна среди тех, кому хочется сопереживать и доверять. Нашли по миру немало этнических армян и собрали их под руководством тренера Петракова. Но в обороне мало сильных исполнителей, много пропускают. Также не повезло с группой. Во многих компаниях у Армении были бы шансы, но Турция и Хорватия слишком сильные, чтобы всерьез ставить на команду Сперцяна. Хорошо стартовали, но на днях сенсационно проиграли Латвии в гостях, ухудшили положение. Могут обойтись без сенсации в отборе, ведь Армения играла во втором дивизионе Лиги Наций – даже через этот турнир пройти на Евро будет сложно. Обидно, ведь Сперцян и Тикнизян заслужили минуту славы, пробовали играть грамотно и с яркими атакующими вставками.

Швеция

Высоко в рейтинге ФИФА , хотя в последнее время выступают плохо. Не могут найти подходящего тренера, чтобы превратиться в новую Швейцарию, используя аналогичный принцип. У шведов давно широкий выбор детей мигрантов со всего мира. Но пока нет игры и результатов, которыми можно гордиться после выхода Ибрагимовича на пенсию. Швеция третья в группе Бельгии и Австрии, и вряд ли эти соперники пустят северян выше в таблице. Для успешного финального рывка надо завтра в гостях обыграть бельгийцев, но тренер Тедеско против такого разворота. Бывший наставник «Спартака» не проигрывал в отборе, 5 побед и 1 ничья, уже вышел в финальную часть. Бельгия может проиграть шведам, потеряв мотивацию?

Украина

Команда Сергея Реброва хороша по составу. Есть Трубин из «Бенфики», Зинченко из «Арсенала», Мудрик из «Челси» и Малиновский с опытом выступлений в Италии. Но жребий отправил в группу Спаллетти и Саутгейта, к сборными, сыгравшим в финале чемпионата Европы. Украина побеждает, крайний защитник Караваев на днях отметился красивым голом, пласирующим ударом с бровки – увидел, что голкипер Северной Македонии потерял ворота. Но после матча с Мальтой игра против Италии. Решающий бой, но шансы невысокие. Разве что свежий скандал со ставками скажется на составе сборной Италии, тогда нужно удивлять, хотя украинцы сейчас не на пике формы.

Грузия

Попали в группу с Моратой, Холандом и МакТоминэем. Хавбек МЮ в сборной Шотландии превращается в настоящую машину по сбору очков. У Грузии были шансы удивить в более слабых компаниях, но на данный момент у них 4 очка после 5 туров. В составе Кварацхелия, голкипер Мамардашвили из «Валенсии», футболисты «Шахтёра» и Сазонов из «Торино», знакомый по игре за «Динамо», где выступает его соотечественник Гагнидзе. Но пока у Грузии лучше получилось вынести Таиланд 8:0, чем испанцев, норвежцев и шотландцев. По составу команда чудесная, но тренер Саньоль пока не добился идеальных результатов. Впрочем, для него песенка не спета – будут стыки Лиги Наций.

Уэльс

Валлийцы наравне с армянами, набрали в группе по семь очков. Но этого мало, даже если один матч в запасе. После ухода из футбола Бэйла у коллектива больше нет звезды невероятного уровня. Конечно, многие игроки Уэльса выступают в английских клубах. Дэвис из «Тоттенхэма» и Уилсон из «Фулхэма» знают, как грамотно подходить к сложным соперникам. Но даже попытки ветерана Рэмзи вести за собой пока не увенчались успехом. Сегодня Уэльс проведет дома ключевой поединок отбора против Хорватии. Если наберут дома три очка, то вернутся в список сборных, способных совершить прорыв на финальном отрезке отбора, как сделала команда Албании. Валлийцы тоже с характером.

Казахстан

Люксембург будет цепляться за место на Евро-2024, у них два очка разницы со словаками, а Португалия уже вышла в финальную часть благодаря семи подряд победам. Нидерланды имеют матч в запасе, чтобы сравняться по очкам с греками, с которыми сыграют завтра. Чехи продолжают борьбу с поляками и молдаванами. А вот казахи вряд ли окажутся в числе сенсаций. Шансы были, Зайнутдинов и компания одержали четыре победы. Но поражения от Дании – вчера уступили фавориту, которого раньше обыгрывали, Финляндии и Словении отбрасывают Казахстан за пределы первой тройки в группе. Компания боевитая, будут гостить у финнов и словенцев, но упрямая команда потеряла победный темп.

Также напомним, что в марте будет дополнительный плей-офф отбора Евро-2024, где важны результаты Лиги Наций. У валлийцев неплохие шансы сыграть в финале четырех в высшей лиге. Сборная Украины может оказаться в стыках второго дивизиона, а вот норвежцам туда попасть намного сложнее. Холанду для прохода через заднюю дверь нужны массовые успехи других сборных в привычном отборе. А вот Казахстан и Грузия почти наверняка сразятся за единственную путевку от своей лиги. Как и Люксембург, хотя команда Мартинса из «Спартака» не теряет надежду оказаться среди сенсаций отбора Евро-2024.