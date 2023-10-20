«Челси» хочет убрать «Арсенал» с вершины таблицы АПЛ. Почеттино часто огорчал «канониров»

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вчера, 19:27

Ключевой поединок в чемпионате Англии.

«Челси» важно развить серию успехов

- Две победы подряд в АПЛ подняли настроение команде, которая собирала ничьи и поражения. Отсутствие еврокубков упрощает работу Почеттино. Тренер получает много времени для подготовки к матчам. Паузы на поединки сборных мешают клубам с большим количеством игроков национальных команд, но здесь соседи в равных условиях, у «Арсенала» тоже многие разъехались по миру.

- Почеттино проиграл всего 4 из 15 матчей против «Арсенала» за тренерскую карьеру. Чаще работал со «шпорами», для которых дерби Северного Лондона важнее всех матчей сезона. Маурисио знает «канониров». Аргентинец не уступал будущему сопернику в последних трех матчах. А вот против Артеты пока не играл. Микель возглавил «Арсенал» после ухода Почеттино из «Тоттенхэма».

- У «Челси» сильный состав. Даже против «Ливерпуля» в первом туре АПЛ смотрелись достойно. Мешают грубые персональные ошибки, нет сыгранности, но на поле как опытные люди – Силва и Стерлинг, так и объективно талантливая молодежь – Фернандес, Колуилл и Кайседо. Как только все наберут форму, особенно вингер Мудрик и форвард Джексон, то «Челси» поднимется в таблице.

- С другой стороны, много травм. У «Челси» в лазарете Бадьяшиль, Чалоба и Фофана, три центральных защитника, а Дисаси только вернулся. Не может играть Чилуэлл. А капитан и правый латераль Джеймс недавно приступил к занятиям после двухмесячного простоя. В атаке должен был помогать самостоятельный Нкунку. «Челси», которым его задумали скауты и Почеттино, пока никто не видел. Поэтому разочаровали на старте сезона.

- Из-за дефицита защитников вернулись к четверке в линию. Универсальный Колуилл играет слева. В середине поля нащупывают связь Энцо, Кайседо и Галлахер. Почеттино ищет позицию для Палмера, не всегда может положиться на Мудрика, а форвард Джексон запомнился яркими промахами. Против «Арсенала» выручит старина Стерлинг, у которого 8 голов и 3 ассиста против «канониров»?

«Арсенал» дорос до победы над Гвардиолой

- Новая веха. Когда речь об удушающей командной игре, как у Артеты, то победа над «Манчестер Сити» не случайность, а закономерный пункт развития. У «Арсенала» есть ничья против «Тоттенхэма», но даже поражение от «Ланса» в ЛЧ не мешает высоко оценить подготовку «канониров», которые делят со «шпорами» первое место в АПЛ . У «Манчестер Сити» был один удар в створ в день поражения от «Арсенала».

- У лидера АПЛ есть проблемы в атаке. Нкетиа забрали в сборную Англии, но нападающий «Арсенала» не равен Кейну по классу и готовности. Жезус может быть неплохим игроком в оттяжке, когда не играет Сака, но на острие бразилец огорчал фанатов. У Хаверца за карьеру немало победных мячей, но Кай не центральный нападающий. Также Артета не пробует сделать форварда штрафной площади из Мартинелли.

- Артете важно ценить игроков, а не видеть в них фишки на доске. Чемпионство потеряли после травмы защитника Салиба. Пока не мешает конкуренция голкиперов, но новичок Райя не всегда действует осторожнее, чем Рамсдейл. «Арсенал» неважно реагирует на контратаки по флангу Зинченко, Александра редко удачно страхуют. Для многих команд это мелочи, но «канониры» ведь хотят быть чемпионами Англии.

- У «Арсенала» нет толпы травмированных игроков, как у «Челси». Но Артету точно волнует состояние здоровья Салиба. Вильям повредил палец ноги, его участие под вопросом. «Арсеналу» удалось поберечь правого вингера Сака. Отдых одного из лидеров положительно скажется на действиях «Арсенала» в атаке, ведь многие игроки Артеты трудились в сборных, а Букайо готовился к матчу на «Стэмфорд Бридж».

- Хорошая игра Райса и Эдегора оставляет Артете одни выборы в центре поля, подбор опорника. Жоржиньо подходит для матчей, где больше владеют мячом, а Партей хорош, когда надо испугать оппонента. В остальном будет классическая схема «4-3-3» с высоким прессингом и активным давлением на соперников без мяча. «Арсенал» в лице «Челси» встретит соперника, который тоже высоко и активно прессингует.

У «Челси» 6 поражений в 7 дерби с «Арсеналом»

- Статистика на стороне «канониров». Серия стартовала в финале Кубка Англии, когда Артета выиграл первый трофей как главный тренер «Арсенала». Дубль Обамеянга позволил обыграть «Челси» со счетом 2:1. Интересный факт: всего за три года в оптимальной основе «аристократов» остался один Джеймс. Из новой основы «Арсенала» в старом финале не играл никто. За три года два больших клуба изменили составы, причем у «Челси» далеко не все ставки удачные.

- У «Арсенала» три подряд победы над «Челси», последнее поражение случилось более двух лет тому назад, причем на поле «канониров». Дома «аристократы» не обыгрывали соседей с 2018 года, серия затянулась. Проще говоря, тренер Артета на выезде в рамках АПЛ «Челси» пока не проигрывал. В 9 матчах против этого соперника у Микеля 6 побед, 1 ничья и 2 поражения, но обе неудачи в родных стенах.