«Жирона» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 00:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Сельта», который состоится 27 октября 2023 года

«Жирона»

«Жирона» разделяет первое место с «Реал» Мадридом после десяти сыгранных туров. Команда продолжает удивлять всех любителей футбола своей зрелищной игрой. В девятом туре обыграли на чужом поле «Кадис»(1:0), нанеся в сторону ворот соперника более двадцати ударов.

В последнем матче обыграли «Альмерию» со счётом 5:2, проигрывая по ходу матча 0:2.

«Сельта»

«Сельта» на текущий момент идёт в зоне вылета, набрав шесть очков. Назначение Рафаэля Бенитеса главным тренером с начала этого сезона было направлено на улучшение прошлогодних результатов, но пока мы этого не видим. В восьмом туре на выезде уступили «Лас-Пальмасу»(1:2).

В домашней встрече прошлого тура в сухую проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Жирона» – 1.79

Ничья – 4.30

Победит «Сельта» – 4.25

Победит «Жирона» с форой -1.5 – 3.05

Обе забьют — нет – 2.22

Обе забьют — да – 1.67

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25

Статистика

«Жирона» только одну встречу из пяти последних на своём поле завершила на тотал меньше 2.5 мячей.

«Сельта» забивает во всех гостевых матчах в этом сезоне.

«Жирона» в Примере последний раз побеждала «Сельту» в 2018 году.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» по коэффициенту 1.79. «Жиронцы» находятся в хорошем игровом тонусе, что позволяет команде занимать такую высокую позицию в чемпионате Испании. Главная цель — не сбавлять обороты и продолжать получать удовольствие от своей игры.