«Жирона» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 11-го тура Примеры чемпионата Испании «Жирона» – «Сельта», который состоится 27 октября 2023 года
«Жирона»
«Жирона» разделяет первое место с «Реал» Мадридом после десяти сыгранных туров. Команда продолжает удивлять всех любителей футбола своей зрелищной игрой. В девятом туре обыграли на чужом поле «Кадис»(1:0), нанеся в сторону ворот соперника более двадцати ударов.
В последнем матче обыграли «Альмерию» со счётом 5:2, проигрывая по ходу матча 0:2.
«Сельта»
«Сельта» на текущий момент идёт в зоне вылета, набрав шесть очков. Назначение Рафаэля Бенитеса главным тренером с начала этого сезона было направлено на улучшение прошлогодних результатов, но пока мы этого не видим. В восьмом туре на выезде уступили «Лас-Пальмасу»(1:2).
В домашней встрече прошлого тура в сухую проиграли мадридскому «Атлетико» со счётом 0:3.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Жирона» – 1.79
- Ничья – 4.30
- Победит «Сельта» – 4.25
- Победит «Жирона» с форой -1.5 – 3.05
- Обе забьют — нет – 2.22
- Обе забьют — да – 1.67
- Тотал голов больше 2.5 голов – 1.68
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.25
Статистика
- «Жирона» только одну встречу из пяти последних на своём поле завершила на тотал меньше 2.5 мячей.
- «Сельта» забивает во всех гостевых матчах в этом сезоне.
- «Жирона» в Примере последний раз побеждала «Сельту» в 2018 году.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Жироны» по коэффициенту 1.79. «Жиронцы» находятся в хорошем игровом тонусе, что позволяет команде занимать такую высокую позицию в чемпионате Испании. Главная цель — не сбавлять обороты и продолжать получать удовольствие от своей игры.