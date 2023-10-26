«Ахмат» в шаге от зоны вылета. У команды не отлажена ни одна из фаз игры

1698340393

26 октября 2023, 20:13

Весной были в первой пятерке.

«Ахмат» был выше «Локомотива» и «Динамо»

Всё познается в сравнении. Весной клуб из Грозного под руководством Ташуева был пятым в таблице. От пьедестала отстали всего на четыре очка. «Ахмат» был выше «Краснодара», нынешнего лидера в таблице РПЛ . Выше «Локомотива» и «Динамо». Московские клубы отстали от успешного середняка, хотя сразу надо добавить несколько фактов. Невзирая на высокое место в таблице, «Ахмат» не играл лучше, чем записные фавориты.

По ожидаемым очкам грозненцы шли на девятом месте. Если «Крылья Советов» можно было назвать самой невезучей командой сезона – их тренеру Осинькину теперь воздалось за те глупые поражения, то «Ахмат» был на другом полюсе. Только «Ростов» оказался везучее, набирая очки, которые коллектив Карпина не заслужил объемом действий на поле. Ташуеву тоже везло, а когда удача закончилась в новом сезоне, то тренера быстро уволили.

Команду не получается настроить на победы

Во-первых, в Грозный не спешили наставники высокого класса. Черчесов отправил в «Ахмат» помощника Ромащенко, но его результаты совсем не впечатляют руководство клуба. Новый наставник выиграл 4 матча – по два в Кубке и РПЛ , но проиграл тоже четыре раза. Дважды были ничьи. Во-вторых, даже если представить у руля «Ахмата» более именитого наставника, чем белорус, который много лет был ассистентом, а не главным тренером, что принципиально меняется? Футболисты «Ахмата» не понимают, какая разница между двенадцатым местом, где сейчас находятся, и пятой строчкой, где были весной.

Это большая проблема РПЛ . Отлично видим отношение футболистов того же «Ростова». Весной не стремились завоевать второе место, ведь нет путевки в Лигу чемпионов, как раньше. А теперь Карпину пришлось использовать весь запас матерных слов, чтобы хотя бы против «Ахмата» сыграть по-человечески. «Ростов» создал явные опасные моменты. Но даже успех ростовчан прямо связан с безобразными решениями соперников, которые грубили, позволяя Голенкову и Мохеби сотворить у чужих ворот много неприятных для голкипера Опарина вещей. Шелия теперь на скамейке, а резервист не спас.

Приличный состав без успехов в пяти матчах

«Ахмат» не в таком ужасном состоянии, как «Сочи». Вот где настоящая катастрофа с мотивацией и желанием играть в футбол на юге России. Но команда из Грозного собрала три поражения и две мировые в пяти последних турах РПЛ . Значит, будущая неудача против «Зенита» в Санкт-Петербурге – статистически самый простой способ потерять очки в РПЛ , если «Балтика» наберет очки в Казани, может отбросить «Ахмат» в зону стыковых матчей. У «Факела» и «Оренбурга» слишком сложные соперники, чтобы они быстро опередили грозненцев, но зона вылета в одном пункте от команды Ромащенко.

При этом состав у «Ахмата» намного сильнее, чем у соседей по таблице, не считая «Ростова». Шелия – опытный голкипер. На коротких отрезках бывал лучшим в чемпионате наравне с Лантратовым. У Семенова, ранее ключевого защитника, был спад. Нехватка людей в центре обороны, там играли фланговые Харин и Тодорович. Зато когда босниец на краю поля, как и Богосавац, «Ахмат» получает крутые крылья. Также нет причины жаловаться на хавбеков, Тимофеев и Швец помогали подняться на пятую строчку. В атаке три форварда – Конате, Ильин и Агаларов, не у всех фаворитов такой выбор. У «Спартака», например, лишь Соболев и юный Мелёшин.

«Ахмат» может подняться в таблице до зимы

Видели в их исполнении победу над «Зенитом» в гостях год назад. Но вряд ли теперь смогут повторить подобный спех. С другой стороны, «Ахмат» это неудобный соперник для Семака. Причина в упрямстве и умении сыграть непредсказуемо за счет эмоций. У «Ахмата» есть Бериша, Быстров, Тодорович и Швец, которых не назвать паиньками. Все заводятся, каждый знает маленькие футбольные хитрости. Порой команда Ромащенко играет слишком жестко, легко могут выписать удар ногой по лицу соперника. И хотя в новом сезоне характер не выручает, посмотрим на «Ахмат» в ближайших турах.

Даже если уступят «Зениту» в РПЛ , то в чемпионате до конца года у них три домашних поединка против «Факела», «Спартака» и «Ростова». В каждом матче есть смысл верить в успех. В Москве была нулевая ничья против Абаскаля. Карпину разгромно уступили, а это повод отыграться. Также будут гостевые матчи против «Локомотива» и «Оренбурга», которые не блещут стабильностью в новом сезоне. «Ахмату» не хватает Садулаева, правый вингер добавлял баланса в атаке в схеме «4-3-3». Ильину комфортнее в центре атаки. Но наличие на поле Конате, Бериши и Олейникова гарантирует созданные моменты.

У грозненцев огромная проблема с реализацией

«Ахмат» замыкает таблицу по соотношению голов к ударам в створ. Показатель мизерный, 0.17 против 0.4 у «Зенита». Разница более чем в два раза объясняет место середняка в таблице. Как только нападающие будут не только создавать моменты – по количеству ударов «Ахмат» четвертый, выше «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА , но и забивать мячи, как это делают футболисты из Самары или игроки «железнодорожников», то результаты наладятся. У команды Ромащенко есть оптимальный состав, где только два-три откровенно слабых места. Видели бойцовский дух, что важно в сезоне, где фавориты одним взглядом никого не смогут испепелить.