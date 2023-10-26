«Галатасарай» выше МЮ, а «Милан» последний в квартете. Сюрпризы группового этапа ЛЧ

1698324595

26 октября 2023, 15:49

Подводим итоги на экваторе осенней части турнира.

МЮ ниже турецкого клуба в таблице

Удивляет бурная реакция на гол Магуайра датчанам, а также на спасение Онаны после пенальти соперника на последних минутах матча. Там ведь ещё и Гарначо отметился некрасивым поступком, аргентинец расковырял отметку перед ударом датчан. Дожили до момента, когда грозный и богатый «Манчестер Юнайтед» без ума от счастья, что дома спас минимальную победу против очень скромного соперника. Гол и сэйв не отменяют прошлые грубые ошибки Магуайра и Онаны, а победа это лишь дань уважения памяти ушедшей легенды Бобби Чарльтона. А вот поражение МЮ от «Галатасарая» оставляет шансы на сенсацию в группе, где есть явный лидер – «Бавария». Вот команда Тухеля играет, как настоящий фаворит. У них серия из 37 матчей групповых этапов ЛЧ без поражений, причем лишь три мировые. А МЮ радуется победе над «Копенгагеном», забывая о восьмом месте в АПЛ и третьей строчке в группе ЛЧ .

«Фейеноорд» первый в сложной группе

Это ответ, как именно голландцы умудрились завоевать пятую строчку в рейтинге УЕФА . Тамошние клубы, невзирая на неприятности «Аякса», неплохо выступали в еврокубках второго эшелона. Но в Лиге чемпионов «Фейеноорд», имеющий за плечами финал Лиги Конференций против «Ромы» год назад, доказывает право на победы и очки. Дубль мексиканского форварда Сантьяго Хименеса позволил обыграть «Лацио», парень в ударе. А поскольку «Атлетико» вчера пришлось несладко в Глазго – «Селтик» тренера Роджерса едва не одержал победу, пришлось дважды отыгрываться, то теперь тренер Арне Слот первый в сложной группе, где борьба ещё не завершена. «Лацио» теперь нужно побеждать голландцев в Риме.

«Милан» последний в «квартете смерти»

В «группе смерти» каждый мог оказаться на последнем месте. Но вряд ли об этом думал Пиоли, который недавно был в шаге от финала Лиги чемпионов. У «Ньюкасла» нет еврокубкового опыта, а «Боруссия» Дортмунд остается невезучей командой, хотя у них сильная банда даже после ухода Беллингема. Но «Милан» опытнее и по составу не хуже, чем конкуренты. Вот только результаты не радуют фанатов клуба. Две мировые сменились разгромным поражением от ПСЖ . Неудача в Париже пока не смертельная, но напоминает о минусах «россонери». Хотя прошли огромный путь, чтобы снова подержаться за ценный кубок – выиграли Скудетто, ещё не вернулся грозный «Милан», который побеждал всех в Европе.

У «Бенфики» пока нет набранных очков

Для Лиги чемпионов нормально, когда после трех сыгранных туров находится три команды без очков. В прошлый раз так стартовали «Рейнджерс», «Виктория» и «Ювентус». В этот раз не побеждали и не играли вничью «Унион» из Берлина, «Антверпен» и «Бенфика». Год назад португальцы были первыми в группе с ПСЖ и «Ювентусом», а теперь у них проблемы, хотя в квартете есть скромный австрийский «Зальцбург». Но вот «Реал Сосьедад» обыграл португальцев в один мяч вслед за «Интером». Сенсационная неудача в первом туре против австрийцев – «орлы» уступили дома 0:2, когда юный Антонио Силва получил красную карточку на тринадцатой минуте встречи, завершает рассказ о неожиданном падении «Бенфики», которая обычно сражается за плей-офф.

Первый хет-трик в ЛЧ у игрока «Порту»

Холанд, Мбаппе и Винисиус не забили трижды за вечер. Вчера Эрлинг прервал свою худшую серию без голов в Лиге чемпионов. А вот первый хет-трик группового этапа случился лишь в третьем туре. Причем забил трижды за вечер молодой бразильский нападающий Эванилсон из «Порту». В команде не первый год, не радует высокой результативностью, так что это сюрприз и для самого футболиста, который теперь претендует на приз «Игрок недели» в ЛЧ . У команды ван Боммеля – голландец тренирует бельгийский «Антверпен», не было шансов против коллектива Консейсау, ведь речь о встрече «драконов» с главным аутсайдером всей Лиги чемпионов. Эванилсон забил три из четырех мячей. А поскольку «Шахтер» сумел отыграть против «Барселоны» лишь один мяч из двух, то теперь у «Порту» преимущество. Если обыграют бельгийцев ещё раз, то с помощью нового успеха «Барселоны» получат необходимый задел для выхода из группы.

Скромный «Ланс» выше «Севильи» и ПСВ

Если посмотреть на все группы, то даже у «Копенгагена», ПСВ и «Милана», хотя команды на последних местах, сохраняются шансы на плей-офф. Хотя понятно, что у «россонери» они выше, чем у остальных. В ПСВ вряд ли ждали, что на экваторе группового этапа Лиги чемпионов «Ланс» будет на второй строчке в их группе. Французский клуб так высоко благодаря сенсационной победе над «Арсеналом». Артета сглупил, но теперь удачная игра Жезуса обезопасила от неприятностей против «Севильи». Однако испанцы и ПСВ , набрав по два очка из девяти возможных, остаются в борьбе, ведь у «Ланса» пока пять пунктов. Зато, если голландцы не обыграют французов, а тем поможет домашняя победа «Арсенала» над Серхио Рамосом, то увидят сюрприз – «Ланс» будет рваться в плей-офф Лиги чемпионов, хотя в квартете две более опытные в Европе команды. Кстати, французы дома в одном пункте от зоны вылета, победили два раза в девяти турах.

«Реал Сосьедад» идёт наравне с «Интером»