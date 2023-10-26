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Федотов выиграл один из последних восьми матчей РПЛ. Тренер ЦСКА работает хуже Абаскаля

26 октября 2023, 17:40
Федотов Владимир В.

«Рубин» погонял ЦСКА, а впереди игра с «Краснодаром».

Тренер «армейцев» плох в новом сезоне

Не настолько плох, как Карпин, окутанный пеленой апатии, но наставник ЦСКА терял очки против «Оренбурга» – бывшего клуба. Ещё Федотов проигрывал «Уралу», еще одному бывшему клубу. ЦСКА собрал глупую серию из семи ничьих в восьми последних турах РПЛ. На длинном отрезке, когда в соперниках не только фавориты, даже очень скромную «Балтику» Игнашевича обыграли дома в один мяч.

Конечно, у Федотова могла быть также победа над «Спартаком» в дерби. Но сам отпустил парагвайца Медину в соседский клуб. Хесус огорчил ЦСКА на 95-й минуте дерби. Федотов крутил схему, переходил на четверку в линию, менял позиции Заболотного и Чалова. В Казани из огромного Антона пытались сделать правого инсайда. У тренера в ЦСКА вся власть, а на выходе одна неудача за другой.

«Армейцы» дожили до того, что в Кубке России, который в прошлом сезоне выиграли, фаворит уступил дома «Факелу», а затем повторил неудачу, проиграв в Воронеже в серии пенальти после ничьей. Даже в смешанном составе московская команда не может сыграть расковано. Федотов лучше всего отработал, пожалуй, в матче Суперкубка против «Зенита», который его команда проиграла вратарю Кержакову.

У Федотова нет тренерских побед в сезоне

«Оренбург» был в ужасном состоянии, когда там работал тренером бывший игрок ЦСКА Ярошик. Поэтому «армейцы» сумели разнести соперника в Кубке 6:0. Но также важно добавить, что в поединке было два удаления у аутсайдера. Конечно, в игре 9 на 11 ЦСКА справился с кризисным «Оренбургом». Также нет тренерских побед в дни кубковых ничьих против «Сочи», оба раза пришлось побеждать в серии пенальти.

Федотов даже против бывшего клуба, который месяцами собирал поражения в РПЛ, не сумел сыграть смело, размашисто, результативно и мощно. Ганчаренко в Екатеринбурге одержал тренерскую победу над Федотовым. Безбородов испортил поединок «Ахмата» и ЦСКА, но тренер «армейцев» не герой матча, даже если оставить в стороне работу главного судьи. Федотову повезло, что не проиграл в Грозном.

Победа ЦСКА над «Локомотивом» результативная – 4:1, но там молодой тренер Галактионов перемудрил с планом на игру. «Железнодорожники» в дебюте дерби смотрелись намного лучше, чем ЦСКА, а затем неожиданно начали пропускать один гол за другим. Федотов помог подстроить игру «армейцев», но без двух голов за три минуты этот поединок скорее напомнил все остальные матчи сезона в РПЛ в исполнении ЦСКА. Ни разу за много месяцев не видели полноценный триумф тренера Федотова.

Наставник проваливал и дебюты, и концовки

У клуба ЦСКА проблемы из-за санкций, наложенных на владельцев клуба. Боязнь покупателей связываться с москвичами усложнила поиски сильных новичков. Конечно, бюджет не такой большой, как у «Спартака». Но разница в деньгах была всегда. У ЦСКА в лазарете был Дивеев, теперь ещё Мухин, но о каком дефиците кадров речь? Федотов работает с теми, на кого рассчитывал в день закрытия трансферного окна. Чем состав «армейцев» слабее, чем у «Рубина», чтобы позволять казанцам гонять оборону Акинфеева, заставляя Игоря спасать нулевую ничью?

Футболисты не всегда подводят Федотова. Например, матч в Казани стал первым в чемпионате, когда ЦСКА не забил. Внушительная серия, отличались против приличных соперников. Также видели, как Федотов сам потерял победы против «Динамо», «Оренбурга», «Зенита» и «Спартака». Минимум семь очков в таблицу, которые не заработал, ведь неграмотно спланировал концовки удачных поначалу поединков. Кроме слабых завершений, когда наставнику не хватило чутья на правильные перестроения или замены, есть также дебюты матчей.

Например, против «Крыльев Советов» и «Ростова». С клубом из Самары дома ЦСКА пропустил дважды к 22-й минуте, а в Ростове-на-Дону горели 0:2 на двенадцатой минуте поединка. Оба раза спаслись, сыграв вничью, но могут поблагодарить соперников, которые поступили щедро, хотя могли забивать больше и решать вопрос с победой раньше, чем «армейцы» просыпались и отвечали. У Федотова волевая команда, но наставник это качество не использует, поскольку ничьи это самый трусливый результат в футболе. ЦСКА пытается быть академичным, а не получается.

Федотов набрал меньше очков, чем Абаскаль

Наставник продолжает позиционные эксперименты. Гайич перешел с правого фланга на левый край. Мозес продолжает играть в центре обороны. Чалов пробовался на разных местах в атаке. Облякову не нашли оптимального места ни в центре поля, ни в нападении. Нормального опорника ЦСКА не подписал, а Мухина тренер погнал в атаку. В результатах «армейцев» точно виноват главный тренер. И ведущие футболисты подыскивают себе другие клубы.

Смотрите, как получается. Абаскаля чуть было не уволили, а «Спартак» набрал больше, чем ЦСКА – 20 пунктов, выиграв 6 матчей из 12. «Урал» в кризисе, хотя Ганчаренко со скромным составом набрал всего на два пункта меньше, чем Федотов с ЦСКА. Вице-чемпионы прошлого сезона взяли скромные 18 пунктов, а половину матчей завершили вничью. Математика футбола нехитрая, выгоднее победа и поражение – три очка, чем две мировые вместо этого – два пункта в таблицу.

ЦСКА отпустил «Краснодар» на восемь очков, и слишком часто Федотову достаточно ничьей. А иногда тренер прикладывает усилия, чтобы не проиграть. В таблице по ожидаемым очкам ЦСКА на девятом месте, а десятым идет «Сочи». Федотов не работает лучше Лички, Галактионова и Абаскаля, но на орехи получает намного реже. Парадокс сезона. Посмотрим, что получится у Ивича в гостях у ЦСКА, ведь это повторение ничейного финала Кубка. Только теперь точно без серии пенальти.

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pomor45
pomor45 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
вчера в 18:45
Федотова взяли в ЦСКА, зная, что с составом будут проблемы по объективным причинам, главное финансовым. Руководство явно рассчитывало на его умение работать с командой среднего состава. Сам Федотов явно рассчитывал, что ему подкинут игроков посильнее. Вероятно, что ему это обещали, иначе перебегать из Сочи смысла не было. Прошедший сезон он провёл на энтузиазме очень хорошо: КР и серебро РПЛ - высокие показатели, и по-прежнему на выполнение обещанного. Даст ли руководство клуба ему усиление остаётся под вопросом и это энтузиазма Федотову не прибавляет, поэтому эта весна может оказаться не столь успешной, как прошлая.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дима Коновалов (раскрыть)
вчера в 11:05, ред.
Заварачивайте! Только незаметно, как любит ЕЛГ, треся перед носом купюрами).
У Федота все атакуют, все в защите. Разницы не вижу два, три центральных. И вообще его делают игроки.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 03:33
Какой ЦСКА такой и тренер!
DAD81
DAD81 ответ Квара (раскрыть)
вчера в 00:15
Понятно. Это исключительно Ваше мнение. У Вас тоже мощная аналитика. Кого ему надо развивать? Давайте конкретно, по фамильно. Я извиняюсь, Вы за кого болеете? Федотов в клубе полтора сезона. Результат - серебро и кубок. Его работу можно оценивать только после зимней паузы. Сейчас он играет с колес. Новых игроков привезли по ходу чемпионата. Давила вообще растренированный. Несколько месяцев вне футбола был, пока решал вопросы с переходом. Сейчас игры нет и это объяснимо. Мне команда понравилась только в двух играх чемпионата. Но винить тренера в ошибках отдельных игроков не правильно.
Квара
Квара ответ DAD81 (раскрыть)
26 октября в 23:41
Тренировать и развивать надо игроков. А не тупо ставить одних и тех же. 0 - Федотов, как тренер.
DAD81
DAD81 ответ Квара (раскрыть)
26 октября в 23:24
А что есть варианты? Вы скажите, кто должен играть вместо Акинфеева в воротах, вместо Роши в обороне, вместо Заболотного в атаке? Любопытно, какой был бы результат с альтернативным вариантом состава. Альтернатив то нет. Тренер не виноват, что ошибаются игроки. Это невозможно предвидеть. Он ставит лучших в данный момент. А они ошибаются. Я так и не понял, в чем вина тренера. Кого в состав то ставить?
Квара
Квара ответ DAD81 (раскрыть)
26 октября в 22:57
А в состав их кто ставит? Пушкин?!
DAD81
DAD81
26 октября в 22:29, ред.
Ох уж этот автор. ))) Конечно Федотов виноват, что Акинфеев проводит не лучший сезон пропуская «бабочки» за шиворот от Ростова и Промеса. Ошибаясь на выходе в игре против Урала. Если бы не эти ошибки, внимание автор, плюс 7 очков в таблицу. Конечно Федотов заставил Заболотного играть рукой в штрафной в матче с Динамо. И точно Федотов научил Рошу выбивать мяч от своих ворот прямиком на голову Дугласу Сантосу. Барабанная дробь: еще плюс 3 очка. Это на вскидку +10 и равное количество очков с Краснодаром. Жду объяснений, где в этих ошибках футболистов вина тренера? Это он их этому учит по вашему? Особенно Акинфеева, который с тренером вратарей вообще работает. Гайич слева - вообще находка. На родной позиции он был бесполезен. Федотова не оправдываю, ошибки были. Но надо быть объективным и не вешать на него всех собак. Резюме: аналитика в статье более чем спорная.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
26 октября в 20:14
Джикию пусть заманит) того всеми силами из спартака выталкивают) а что !!! им медина нам джикия все честно) и тогда уж не знаю на что будет жаловаться федотов)
Дима Коновалов
Дима Коновалов
26 октября в 20:08, ред.
а я считаю что состава не травмированных хватает что бы играть с такими командами как рубин на победу) ну нет у тебя трех центральных, ну сыграй в двух, зато в нападение можно добавить игрока коих не так мало.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
26 октября в 19:56
Коротка скамейка у ЦСКА, травмы преследуют игроков защиты, вот и Мухин пополнил лазарет. В такой ситуации ВВФ ещё не проигрывает, тяжело ему, не позавидуешь. В зимнее трансферное окно жду усиление команды.
Будь здрав, удачи.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Djebrael (раскрыть)
26 октября в 19:52
Видно, что ты не в теме. Яковлева давно нет в команде. Мендес сыграл прилично перед отъездом в сборную Приехал накануне матча в Казани. Не тренировался совсем. Проблемы с трансферами? Это не вина тренера, т.к. не его прерогатива
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дима Коновалов (раскрыть)
26 октября в 19:48
Осталось спросить тебя " А кто такой Перес если не секрет?" Все свалил в кучу.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
26 октября в 19:41
В оправдание можно сказать,что с составом не все в порядке
mhd482m2x4y2
mhd482m2x4y2
26 октября в 19:39
Это теренер для аля Оренбурга, не более….
Дима Коновалов
Дима Коновалов
26 октября в 19:31, ред.
человек не видит своих ошибок, коммуникабельности ноль, уперся в один состав и тактику и прет как баран на ворота, но ворота ему открывать никто и не думал, наоборот укрепили) надо учитывать что в сочи все было по другому, сочи особо никто не воспринимал и давали им играть, в ЦСКА все по другому,тут на тебя настраиваются вдвойне, оборону строят вдвойне и тут не поиграешь как в сочи в романтичный футбол, а он этого походу так и не понял. да и по игрокам большой вопрос, держал мухина в запасе когда он был на голову сильнее и переса и зделара!!! это раз. второе выпускал заболотного когда тот вообще был не в форме!!!!не стал подписывать на год щенникова, когда ушел зайнутдинов на левый фланг некого было ставить и можно еще много примеров привести если повспоменать.ответ один убрать из команды. я бы вернул гончаренко,еще лучше слуцкого, но только не иностранца
Напрасный труд
Напрасный труд
26 октября в 19:07
Это просто Федот копил свой тренерский гений,и в очной встрече разгромит наглого претендента на армейское законное...второе место.
Mi6
Mi6
26 октября в 18:49, ред.
Только слепой не видит, что Федотов тренер нижней части турнирной таблицы, Туда и тянет клуб
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Дима Коновалов (раскрыть)
26 октября в 18:47
За "барана" не надо переживать. Придет время пастух сам его и съест с семьей Просто ждёт, когда пасынок подрастет, обрастет и на совершеннолетие подаст ему на стол, сделав подарок.
Djebrael
Djebrael
26 октября в 18:32
Спасибо за статью.

Хочется задать вопрос болельщикам и фанатам ЦСКА.....А стоило ли менять Гончаренко, Березуцкого на Федотова? ....у них результаты не хуже были, у Гончаренко хотя бы какой-то стиль вообще прослеживался, хоть он и был упертый и наступал постоянно на одни и те же грабли. Но Федотов это Гончаренко в квадрате по части упертости и веры в любимчиков.

Как только кто-то хорошо играет - садится в запас - сегодня показательно Мендес сел на скамейку после отличного прошлого матча, также он присаживал в свои время Мухина, Гаича, когда те было набирали форму, Мойзеса зачем то из атаки убрал в защиту где он был продуктивнее Зайнутдинова, у которого нет ни скорости ни дриблинга, Ушакову шансы перестал давать - зато есть бесполезные нулевые Ермаков, Яковлев и Заболотный, которых каждый матч приходится лицезреть - он сам себе в колени стреляет.

Пи.Си. Если что не так извиняйте коняшки... вам конечно виднее, а у меня просто взгляд со стороны.
Дима Коновалов
Дима Коновалов ответ Валерыч (раскрыть)
26 октября в 18:24, ред.
какой рано судить))) человек потерял уже столько очков и все жалуется на состав, да даже этот состав с травмированными лучше чем был у него в сочи в два а то и в три раза!!! он не может обыграть рубин который только собирается, начинает удерживать счет со спартаком и в задницу проваливает матч и т д и т п!!! по мойму на лицо полное не соответствие уровню команды!!! пусть идет назад в сочи, а лучше овец пасти, барану это в самый раз
Валерыч
Валерыч
26 октября в 17:55, ред.
Возможно, ещё рано делать какие-то выводы, надо дождаться окончания осенней части сезона 2023-24 в Премьер-Лиге и тогда уже оценить результаты, но с Сочи Федотов работал гораздо более убедительно как тренер. А может он ещё просто не созрел как тренер для того, чтобы тренировать топ-клубы РПЛ? Время покажет...
KTS_16
KTS_16
26 октября в 17:49
Против ростовских школьников он молодец
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