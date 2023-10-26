Федотов выиграл один из последних восьми матчей РПЛ. Тренер ЦСКА работает хуже Абаскаля

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26 октября 2023, 17:40

«Рубин» погонял ЦСКА , а впереди игра с «Краснодаром».

Тренер «армейцев» плох в новом сезоне

Не настолько плох, как Карпин, окутанный пеленой апатии, но наставник ЦСКА терял очки против «Оренбурга» – бывшего клуба. Ещё Федотов проигрывал «Уралу», еще одному бывшему клубу. ЦСКА собрал глупую серию из семи ничьих в восьми последних турах РПЛ . На длинном отрезке, когда в соперниках не только фавориты, даже очень скромную «Балтику» Игнашевича обыграли дома в один мяч.

Конечно, у Федотова могла быть также победа над «Спартаком» в дерби. Но сам отпустил парагвайца Медину в соседский клуб. Хесус огорчил ЦСКА на 95-й минуте дерби. Федотов крутил схему, переходил на четверку в линию, менял позиции Заболотного и Чалова. В Казани из огромного Антона пытались сделать правого инсайда. У тренера в ЦСКА вся власть, а на выходе одна неудача за другой.

«Армейцы» дожили до того, что в Кубке России, который в прошлом сезоне выиграли, фаворит уступил дома «Факелу», а затем повторил неудачу, проиграв в Воронеже в серии пенальти после ничьей. Даже в смешанном составе московская команда не может сыграть расковано. Федотов лучше всего отработал, пожалуй, в матче Суперкубка против «Зенита», который его команда проиграла вратарю Кержакову.

У Федотова нет тренерских побед в сезоне

«Оренбург» был в ужасном состоянии, когда там работал тренером бывший игрок ЦСКА Ярошик. Поэтому «армейцы» сумели разнести соперника в Кубке 6:0. Но также важно добавить, что в поединке было два удаления у аутсайдера. Конечно, в игре 9 на 11 ЦСКА справился с кризисным «Оренбургом». Также нет тренерских побед в дни кубковых ничьих против «Сочи», оба раза пришлось побеждать в серии пенальти.

Федотов даже против бывшего клуба, который месяцами собирал поражения в РПЛ , не сумел сыграть смело, размашисто, результативно и мощно. Ганчаренко в Екатеринбурге одержал тренерскую победу над Федотовым. Безбородов испортил поединок «Ахмата» и ЦСКА , но тренер «армейцев» не герой матча, даже если оставить в стороне работу главного судьи. Федотову повезло, что не проиграл в Грозном.

Победа ЦСКА над «Локомотивом» результативная – 4:1, но там молодой тренер Галактионов перемудрил с планом на игру. «Железнодорожники» в дебюте дерби смотрелись намного лучше, чем ЦСКА , а затем неожиданно начали пропускать один гол за другим. Федотов помог подстроить игру «армейцев», но без двух голов за три минуты этот поединок скорее напомнил все остальные матчи сезона в РПЛ в исполнении ЦСКА . Ни разу за много месяцев не видели полноценный триумф тренера Федотова.

Наставник проваливал и дебюты, и концовки

У клуба ЦСКА проблемы из-за санкций, наложенных на владельцев клуба. Боязнь покупателей связываться с москвичами усложнила поиски сильных новичков. Конечно, бюджет не такой большой, как у «Спартака». Но разница в деньгах была всегда. У ЦСКА в лазарете был Дивеев, теперь ещё Мухин, но о каком дефиците кадров речь? Федотов работает с теми, на кого рассчитывал в день закрытия трансферного окна. Чем состав «армейцев» слабее, чем у «Рубина», чтобы позволять казанцам гонять оборону Акинфеева, заставляя Игоря спасать нулевую ничью?

Футболисты не всегда подводят Федотова. Например, матч в Казани стал первым в чемпионате, когда ЦСКА не забил. Внушительная серия, отличались против приличных соперников. Также видели, как Федотов сам потерял победы против «Динамо», «Оренбурга», «Зенита» и «Спартака». Минимум семь очков в таблицу, которые не заработал, ведь неграмотно спланировал концовки удачных поначалу поединков. Кроме слабых завершений, когда наставнику не хватило чутья на правильные перестроения или замены, есть также дебюты матчей.

Например, против «Крыльев Советов» и «Ростова». С клубом из Самары дома ЦСКА пропустил дважды к 22-й минуте, а в Ростове-на-Дону горели 0:2 на двенадцатой минуте поединка. Оба раза спаслись, сыграв вничью, но могут поблагодарить соперников, которые поступили щедро, хотя могли забивать больше и решать вопрос с победой раньше, чем «армейцы» просыпались и отвечали. У Федотова волевая команда, но наставник это качество не использует, поскольку ничьи это самый трусливый результат в футболе. ЦСКА пытается быть академичным, а не получается.

Федотов набрал меньше очков, чем Абаскаль

Наставник продолжает позиционные эксперименты. Гайич перешел с правого фланга на левый край. Мозес продолжает играть в центре обороны. Чалов пробовался на разных местах в атаке. Облякову не нашли оптимального места ни в центре поля, ни в нападении. Нормального опорника ЦСКА не подписал, а Мухина тренер погнал в атаку. В результатах «армейцев» точно виноват главный тренер. И ведущие футболисты подыскивают себе другие клубы.

Смотрите, как получается. Абаскаля чуть было не уволили, а «Спартак» набрал больше, чем ЦСКА – 20 пунктов, выиграв 6 матчей из 12. «Урал» в кризисе, хотя Ганчаренко со скромным составом набрал всего на два пункта меньше, чем Федотов с ЦСКА . Вице-чемпионы прошлого сезона взяли скромные 18 пунктов, а половину матчей завершили вничью. Математика футбола нехитрая, выгоднее победа и поражение – три очка, чем две мировые вместо этого – два пункта в таблицу.