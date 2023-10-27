Головин и Сон вряд ли станут чемпионами. Очаровательных выскочек элитных лиг ждёт крах

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вчера, 19:06

Наслаждайтесь «Монако» и «Тоттенхэмом», пока не поздно.

Начало сезона богато на сюрпризы на вершине топовых лиг. Только в Италии всё скучно, ведь «Интер» первый, а дальше расположились другие чемпионы прошлых лет. В Англии на вершине «Тоттенхэм», что подобно пролету живого птеродактиля над «Уайт Харт Лэйн». В Германии «Байер» идёт без поражений. Вместе со «Штутгартом» опережают «Баварию». В Испании приятно удивила «Жирона». Если в ближайшем Эль Класико будет ничья, а скромный каталонский клуб обыграет сегодня «Сельту», то временно поднимется на вершину таблицы по итогам тура. Наконец, во Франции очарованием стал «Монако» с Головиным. Александр – самый результативный автор дальних ударов в ведущих лигах. Вот только искусственный интеллект против чемпионств названных клубов.

«Монако». Шансы на титул – 9.1 %

Здесь и далее используем оценки «Opta». У «Монако» высокие шансы на второе место, около 33 %, но в чемпионство Головина статистические алгоритмы, которые учитывают множество параметров, не верят. Правильно делают, потому что во Франции остался Мбаппе, появился Луис Энрике, а ПСЖ наберет форму. Причем в этот раз на поле будут подростки, которым хочется стать чемпионами Франции больше, чем хотелось Неймару и Месси. «Монако» уже удивил, у них есть задел на возвращение в Лигу чемпионов. Головин порадовал – не пускает Балогуна в основу на позицию левого форварда, тренер пробует схему «4-2-2-2», чтобы Александр остался на поле. Надо наслаждаться игрой «Монако», пока их не накрыл очередной кризис, что постоянно случается с этим клубом.

«Тоттенхэм». Шансы на титул – 1.7 %

Злая машина издевается над «шпорами» и их австралийским тренером Постекоглу? Не похоже. Просто «Манчестер Сити» настолько силен статистически, что даже достойный старт «Тоттенхэма» не заставляет верить в их титул. Шансы «горожан» на защиту титула оценивают в 77.1 %. На втором месте «Ливерпуль», у них 11.3 %, а на третьей строчке «Арсенал» – 9.2 %. Машина учитывает календарь, результаты личных встреч, динамику того или иного коллектива. «Тоттенхэм» угадал с новым голкипером Викарио (79 % сэйвов), чудесно смотрится новичок Мэддисон. Все обожают Сона, южный кореец справляется в атаке без Кейна. И Ромеро в обороне на своем месте, чемпион мира редко подводит тренера. Но триумф «шпор» это временное явление, если не случится чуда в виде системного кризиса «Манчестер Сити». Лондонцы красавцы, но вряд ли станут новым следующим «Лестером».

«Байер». Шансы на титул – 10.5 %

Десять процентов выгрызли, но у «Баварии» 74.8 %. Классный старт мало что значит в Бундеслиге. Даже лидерство перед последним туром, как у «Боруссии» Д весной, не гарантирует «серебряную салатницу». Клуб из Мюнхена слишком опытный, Тухелю хочется стать полноценным чемпионом Германии. Томас выиграл первый титул на багаже Нагельсманна. Впрочем, крутость соперника не отменяет факты. «Байер» Хаби Алонсо – это одна из самых очаровательных команд сезона. У них 11 побед, 1 ничья с «Баварией» и ни одного поражения в разных турнирах. И Вирц оправдывает авансы, выданные ему до травмы. Но бывший клуб Лунёва и Азмуна вряд ли выиграет Бундеслигу, одного желания тренера мало. Хаби Алонсо заслужит высочайший балл, если «Байер» задержится на вершине до последних туров, но статистика в пользу «Баварии», что логично.

«Жирона». Шансы на титул – 0.2 %

Тут никто не питал чемпионских иллюзий. Но смерть царя это вечный сюжет в футбольной литературе. Падали вечные чемпионы во Франции – «Лион», в Италии – «Ювентус». Давно не был первым МЮ , который часто побеждал с Фергюсоном в АПЛ . «Барселона» и «Реал» отдавали титул «Атлетико», но у Симеоне команда совсем другого порядка, чем у Мичела. Тренер «Жироны» отметил, что не считает Анчелотти и Хави конкурентами. Просто у скромного каталонского клуба, у которого за спиной корпорация, опекающая также «Манчестер Сити», собрался классный состав. Форвард Довбик забил пять мячей и сделал два ассиста. Его соотечественник Цыганков в основе справа. Юный Савио из Бразилии радует на левом фланге, а толковый хавбек Алейш Гарсия помогает организовывать веселый футбол. «Жирона» самая дерзкая из всех в списке. Их обязательно будут наказывать за рискованные действия, зато показывают веселый, результативный футбол.

«Штутгарт». Шансы на титул – 0.2 %

Шансы не выше, чем у «Жироны». Для «Штутгарта» даже путевка в Лигу чемпионов станет чудом, поскольку шансы «Боруссии» Д и «Лейпцига» оцениваются бездушным алгоритмом значительно выше. Зато благодаря рекордному старту 27-летнего форварда из Гвинеи Гуйрасси у «Штутгарта» появились еврокубковые амбиции. Могут финишировать на пятой строчке. В отличие от Франции, где видели чемпионами не ПСЖ – «Монако» и «Лилль» разбивали удачные серии парижан, в Германии всё намного скучнее. У «Штутгарта» нет шансов на победу в Бундеслиге, но у них другая цель. Постараются подольше держаться в группе лидеров, а тренер Себастьян Хенесс уже заслужил комплименты. Год назад после восьми туров «Штутгарт» был на шестнадцатой строчке. А «Байер» шел следом, находился в зоне вылета.