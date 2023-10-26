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Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

вчера, 09:43

УЕФА опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

В него вошли: защитник «РБ Лейпциг» и сборной Германии Давид Раум, 25-летний игрок отметился голом в матче против «Црвены Звезды»; нападающий «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименес, забил два мяча в игре против «Лацио»; нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус, отметился голом и результативной передачей в матче против «Севильи»; нападающий «Порту» Эванилсон, 24-летний футболист оформил хет-трик в игре против «Антверпена».

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Все комментарии
Elliada
Elliada ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 10:06
    alexamit
    alexamit ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 17:41
    Да,он пожалуй лучший во всех дворовых командах мира.Вообще этот рейтинг УЕФА
    за уши притянутый-лучший в туре,в тайме, в минуте...Прошел турнир и опреде-ляйте кто лучший,кто худший.Как это всё надоело...
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 15:49
    Из этой четверки я бы выбирал между Хименесом и Жезусом, т.к и у Луйпцига, и у Порту были не такие серьезные соперники, как у Фейеноорда и Арсенала, а учитывая, что Арсенал играл на выезде, то Жезус более заслужил этк награду
    А так, я бы еще добавил сюда Джамала Мусиала, который с ног на голову перевернул игру Баварии прртив Галатасарая, и помог Баварии победить, набрать важные три очка и по сути обеспечил Баварии досрочный выход из группы!
    de1-pier0
    de1-pier0 ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 13:54
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Квара (раскрыть)
      вчера в 12:52
      62 минута и подыгрыш рукой в своей штрафной у Грилиша, это красная и пенальти.
      Потом сразу же ставят пену в другую сторону когда мяч находится в игре у команды, а на ступают на ногу игррку, который спиной к воротам и не имеет возможности забить. За накладку только свободный удар максимум. Это как когда из верхового единоборства приземляешься на ногу игроку, то это не фол, ты же не видишь куда падаешь
      Agamaga...........
      Agamaga........... ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 10:57
      Это говорит о том, что Месси не всегда заслуживает ЗМ, как вы привыкли сочинять, что ему дарят. А когда заслуживает, получает.
      Квара
      Квара ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 10:51
      Не смотрел. Что там было вкратце?
      Квара
      Квара ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 10:50
      А как же полгода? А как же ноль без Виктора?
      Снова результативное действие. Молодец Квара. Это ЛЧ. Тут слабых нет.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      вчера в 10:36
      Молодой Хави Лейпцигский...
      Огонь...
      cska1948
      cska1948
      вчера в 10:23
      Почему среди претендентов нет Месси? Только не говорите, что он не играет в европейской ЛЧ. Это не имеет ни какого значения где играет Месси. Пока он играет, значит он лучший во всех номинациях.
      Ilya Seedyakin
      Ilya Seedyakin
      вчера в 10:12
      Эванилсон по-любому!
      Capral
      Capral ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      вчера в 10:09
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        вчера в 10:03
        Лучший это судья, который убил Янг Бойз. такого беспредела не припомню
        ebtre4h79x5m
        ebtre4h79x5m
        вчера в 10:02
        Почему-то Килиана нет в списке, он заслужил
        Capral
        Capral
        вчера в 09:59
        Мбаппе нет. А он вчера прилично отыграл.
        🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔
        Capral
        Capral
        вчера в 09:58
        А Хвичка- где?! Он же проход совершил, с конченым аутсайдером!!! Безобразие!!!
        jg3k898fh39n
        jg3k898fh39n
        вчера в 09:45
        Лучший бразил с хет-триком
        Гость
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