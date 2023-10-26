Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.
В него вошли: защитник «РБ Лейпциг» и сборной Германии Давид Раум, 25-летний игрок отметился голом в матче против «Црвены Звезды»; нападающий «Фейеноорда» и сборной Мексики Сантьяго Хименес, забил два мяча в игре против «Лацио»; нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии Габриэл Жезус, отметился голом и результативной передачей в матче против «Севильи»; нападающий «Порту» Эванилсон, 24-летний футболист оформил хет-трик в игре против «Антверпена».
за уши притянутый-лучший в туре,в тайме, в минуте...Прошел турнир и опреде-ляйте кто лучший,кто худший.Как это всё надоело...
за уши притянутый-лучший в туре,в тайме, в минуте...Прошел турнир и опреде-ляйте кто лучший,кто худший.Как это всё надоело...
А так, я бы еще добавил сюда Джамала Мусиала, который с ног на голову перевернул игру Баварии прртив Галатасарая, и помог Баварии победить, набрать важные три очка и по сути обеспечил Баварии досрочный выход из группы!
А так, я бы еще добавил сюда Джамала Мусиала, который с ног на голову перевернул игру Баварии прртив Галатасарая, и помог Баварии победить, набрать важные три очка и по сути обеспечил Баварии досрочный выход из группы!
Потом сразу же ставят пену в другую сторону когда мяч находится в игре у команды, а на ступают на ногу игррку, который спиной к воротам и не имеет возможности забить. За накладку только свободный удар максимум. Это как когда из верхового единоборства приземляешься на ногу игроку, то это не фол, ты же не видишь куда падаешь
Потом сразу же ставят пену в другую сторону когда мяч находится в игре у команды, а на ступают на ногу игррку, который спиной к воротам и не имеет возможности забить. За накладку только свободный удар максимум. Это как когда из верхового единоборства приземляешься на ногу игроку, то это не фол, ты же не видишь куда падаешь
Снова результативное действие. Молодец Квара. Это ЛЧ. Тут слабых нет.
Снова результативное действие. Молодец Квара. Это ЛЧ. Тут слабых нет.
Огонь...
Огонь...
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