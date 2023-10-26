Названы претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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вчера, 09:43

УЕФА опубликовал список претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов.

В него вошли: защитник «РБ Лейпциг» и сборной Германии , 25-летний игрок отметился голом в матче против «Црвены Звезды»; нападающий «Фейеноорда» и сборной Мексики , забил два мяча в игре против «Лацио»; нападающий «Арсенала» и сборной Бразилии , отметился голом и результативной передачей в матче против «Севильи»; нападающий «Порту» , 24-летний футболист оформил хет-трик в игре против «Антверпена».