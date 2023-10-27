«Динамо» в середине таблицы. Личка винил форвардов, но также подвела защита

Дважды подряд в РПЛ не побеждали с августа.
«Динамо» заметно не хватает лидеров
Во всех смыслах. Прошлый тренер команды Йоканович забрал у ветерана Шунина капитанскую повязку, отдал её полевому игроку – Фомину. Показательно, что в коллективе не было споров по этому поводу. Дальше у «Динамо» появился новый тренер Личка. Чех лишил повязки молодого полузащитника. Фомин расстроился, ведь официальным вожаком назначили Бальбуэну, хотя парагваец уезжал из РПЛ. И вернулся, поскольку не нашел более денежного приглашения из Турции прошлым летом.
Внутри коллектива нет игрока со стержнем, чтобы вокруг его фигуры собрать остальных. Даже улаженный конфликт тренера и Макарова некому было погасить. Также никто не предлагал отдать капитанскую повязку Смолову, хотя это ветеран команды. Личка наперед запланировал подписать двух хавбеков, а это значит, что Фомин не обязательно является его ставкой в основу. Загодя передали повязку другому футболисту. Капитанская чехарда идеально ложится на всё, что происходит с командой со дня поражения «Спартаку» Ваноли в финале Кубка России в мае 2022-го. Фомин в финале не реализовал пенальти. Тогда сломались, а починить некому, тренер Шварц давно уехал домой в Германию.
В чемпионате не играли мощно с лета
Можно вспомнить победу в Кубке над «Спартаком» 3:0. Но тогда надо вспоминать ужасное поражение в первом дерби группового этапа. В чемпионате у «Динамо» в семи матчах всего одна победа, причем «Ростов» проиграл после удаления Тугарева на 34-й минуте. Когда целый час в большинстве, то можно выиграть 1:2 у соперника, который на тот момент был в кризисе. Последним матчем, в котором было понятно, чего хочет Личка и его футболисты, можно назвать дерби против ЦСКА. В сложном поединке с удачными действиями вратаря сумели забить на гол больше.
А вот все ничьи «Динамо» – пять на отрезке в семь туров, можно занести в пассив. Минимальное поражение от «Спартака» тоже не объяснило, за счет чего «Динамо» планирует возвращаться в группу лидеров. Смолов жаловался на состав, но Чавес, Карраскаль и Битело не худшие новички лета в РПЛ. Но нет плавности командных действий. В отдельно взятом поединке Скопинцев может выдать впечатляющий футбол, а через неделю Дмитрий допустил в защите ошибки уровня Маричала и Фернандеса. Мощный командный футбол «Динамо» не показывало более двух месяцев.
Недосказанность преследует игроков
Личка справедливо ругал нападающих за плохую результативность. У «Динамо» восьмой результат РПЛ по количеству забитых мячей. Вот только дело не только в количестве мячей, но также в качестве моментов. По этому показателю москвичи тоже на восьмом месте, нельзя заявить о невезении. Заработали ровно столько очков, сколько заслужили. Сильный индивидуальный футбол Смолова, Тюкавина и Битело в будущем мог бы добавить «Динамо» парочку пунктов в таблицу. Но куда важнее, что в команде нет однозначного героя сезона, хотя кандидатов на это звание могло быть много.
Отметим перевод латераля Лаксальта в опорную зону. Диего получил новый контракт, играет классно, но он не всесильный. Качественной тройки в центре с Битело и Чавесом пока нет, а усилия уругвайца ушли на недопущение поражений. Также были проблески в игре вингера Нгамале. Но здесь как с вратарем Лещуком, который выручал, сыграв всего в двух поединках после травмы Шунина. Камерунец похож на напарника по левому флангу Скопинцева. Против одного соперника может выдать классный футбол, а потом в решающем матче не забить, как Тюкавин после выхода на ворота «Локомотива» в дерби.
Личке важно обыграть середняков
В календаре у «Динамо» матчи против «Урала», «Сочи» и «Оренбурга». Здесь нет непобедимых соперников. ЦСКА, «Рубин» и «Факел» тоже не на пике формы, а именно матчами против этих коллективов Личка закроет календарный год. Шесть игр РПЛ дают шанс добавить побед после невзрачной ничейной серии. А со многими сложными соперниками «Динамо» уже сыграло. Но это странная команда. Москвичи обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге, собрали три победы подряд в чемпионате, а затем не забрали три очка против «Рубина». В девяти из двенадцати туров «Динамо» пропускало, лишь дважды забили более двух мячей.
Чешскому тренеру команды пора показать класс. «Динамо» играет отрезками матчей, тактические переходы не работают, схема «4-2-3-1» не ведет к успехам. А попытка удивить «Локомотив» стартовым составом не привела к победе. Руководство клуба точно планирует дать Личке время, если не начнет проигрывать вместо мировых, но ничьи это опасные результаты. В «Динамо» видят, что не слабее многих соперников, но не показывают, в чём они лучше? Карраскаль не заиграл, хотя это читалось. Хорхе покинул ЦСКА, поскольку дисциплина не его конек. Тюкавин просился на поле, но не платил за доверие победными голами.
Молодой форвард «Динамо» не забивал с начала августа. Тренер и футболисты должны фанатам яркий победный футбол. Если не обыграют середняков, то боссы клуба сменят тон в разговорах с тренером, ведь некоторые матчи «Динамо» как игра Фомина. Всё умеет, но даже половину не показывает. У Битело, Карраскаля и Чавеса суммарно на гол меньше, чем у Захаряна, который давно в Испании, потому что новички пока не забивали в РПЛ. Битело раздает последние передачи, но форварды не продолжают их голами. «Динамо» может разыграться, но пока московские клубы разочаровали. Команда Лички лишь на два очка опережает «Урал», который не побеждал в РПЛ с лета.
Личка неплохо чувствует атакующий футбол, но при этом, сбалансировать все линии гармонично, пока не может, да и в защите, если судить по его работе в Оренбурге- он не очень силен. Однако не будем торопиться, пусть тренер определится с игровой схемой, и что еще важней- игровой системой, потому что команда без фундамента- очень уязвима и недолговечна.
С приходом Бальбуэна укрепился центр, а с переводом Лаксальта в опорную зону усилился верх. Одно плохо- не видно рисунка и стиля игры команды, не понятна игровая схема. Атака ДИНАМО, конечно слаба. Смолов, однозначно большой придумщик и может сыграть в подыгрыше, но забивать некому. Тюкавин- безусловно, не без способностей, молодой, энергичный, но пока, незабивной...
Урал надо побеждать, без вопросов, а в процессе чемпионата ставить игру, находить лучшие сочетания во всех линиях. Игроки в команде- более чем приличные, и, как говорил великий комбинатор: "Камни подобраны со вкусом"!
Дело за тренером! Удачи, ДИНАМО!!!
Личка неплохо чувствует атакующий футбол, но при этом, сбалансировать все линии гармонично, пока не может, да и в защите, если судить по его работе в Оренбурге- он не очень силен. Однако не будем торопиться, пусть тренер определится с игровой схемой, и что еще важней- игровой системой, потому что команда без фундамента- очень уязвима и недолговечна.
С приходом Бальбуэна укрепился центр, а с переводом Лаксальта в опорную зону усилился верх. Одно плохо- не видно рисунка и стиля игры команды, не понятна игровая схема. Атака ДИНАМО, конечно слаба. Смолов, однозначно большой придумщик и может сыграть в подыгрыше, но забивать некому. Тюкавин- безусловно, не без способностей, молодой, энергичный, но пока, незабивной...
Урал надо побеждать, без вопросов, а в процессе чемпионата ставить игру, находить лучшие сочетания во всех линиях. Игроки в команде- более чем приличные, и, как говорил великий комбинатор: "Камни подобраны со вкусом"!
Дело за тренером! Удачи, ДИНАМО!!!
И в заключении, пару слов. Я вспомнил футбол ДИНАМО Севидова в 70-х. Но дело в том, что тогда, у нас, практически в каждой линии были универсалы!!! О.В.Долматов мог одинаково блестяще сыграть и в ЦЗ, и в опорной зоне, а также- подыграть в атаке, прекрасно играл головой!!! В полузащите, вообще, все четверо- Петрушин, Минаев, Якубик и Максименков могли сыграть на любой позиции, и на любом фланге!!! Ну а про атаку, я уже и не говорю- тандем Гершкович-Казаченок- это моя пожизненная мечта!!!!!!! Сейчас, таких футболистов- в ДИНАМО нет, к сожалению...
И в заключении, пару слов. Я вспомнил футбол ДИНАМО Севидова в 70-х. Но дело в том, что тогда, у нас, практически в каждой линии были универсалы!!! О.В.Долматов мог одинаково блестяще сыграть и в ЦЗ, и в опорной зоне, а также- подыграть в атаке, прекрасно играл головой!!! В полузащите, вообще, все четверо- Петрушин, Минаев, Якубик и Максименков могли сыграть на любой позиции, и на любом фланге!!! Ну а про атаку, я уже и не говорю- тандем Гершкович-Казаченок- это моя пожизненная мечта!!!!!!! Сейчас, таких футболистов- в ДИНАМО нет, к сожалению...