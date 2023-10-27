«Динамо» в середине таблицы. Личка винил форвардов, но также подвела защита

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вчера, 15:53

Дважды подряд в РПЛ не побеждали с августа.

«Динамо» заметно не хватает лидеров

Во всех смыслах. Прошлый тренер команды Йоканович забрал у ветерана Шунина капитанскую повязку, отдал её полевому игроку – Фомину. Показательно, что в коллективе не было споров по этому поводу. Дальше у «Динамо» появился новый тренер Личка. Чех лишил повязки молодого полузащитника. Фомин расстроился, ведь официальным вожаком назначили Бальбуэну, хотя парагваец уезжал из РПЛ . И вернулся, поскольку не нашел более денежного приглашения из Турции прошлым летом.

Внутри коллектива нет игрока со стержнем, чтобы вокруг его фигуры собрать остальных. Даже улаженный конфликт тренера и Макарова некому было погасить. Также никто не предлагал отдать капитанскую повязку Смолову, хотя это ветеран команды. Личка наперед запланировал подписать двух хавбеков, а это значит, что Фомин не обязательно является его ставкой в основу. Загодя передали повязку другому футболисту. Капитанская чехарда идеально ложится на всё, что происходит с командой со дня поражения «Спартаку» Ваноли в финале Кубка России в мае 2022-го. Фомин в финале не реализовал пенальти. Тогда сломались, а починить некому, тренер Шварц давно уехал домой в Германию.

В чемпионате не играли мощно с лета

Можно вспомнить победу в Кубке над «Спартаком» 3:0. Но тогда надо вспоминать ужасное поражение в первом дерби группового этапа. В чемпионате у «Динамо» в семи матчах всего одна победа, причем «Ростов» проиграл после удаления Тугарева на 34-й минуте. Когда целый час в большинстве, то можно выиграть 1:2 у соперника, который на тот момент был в кризисе. Последним матчем, в котором было понятно, чего хочет Личка и его футболисты, можно назвать дерби против ЦСКА . В сложном поединке с удачными действиями вратаря сумели забить на гол больше.

А вот все ничьи «Динамо» – пять на отрезке в семь туров, можно занести в пассив. Минимальное поражение от «Спартака» тоже не объяснило, за счет чего «Динамо» планирует возвращаться в группу лидеров. Смолов жаловался на состав, но Чавес, Карраскаль и Битело не худшие новички лета в РПЛ . Но нет плавности командных действий. В отдельно взятом поединке Скопинцев может выдать впечатляющий футбол, а через неделю Дмитрий допустил в защите ошибки уровня Маричала и Фернандеса. Мощный командный футбол «Динамо» не показывало более двух месяцев.

Недосказанность преследует игроков

Личка справедливо ругал нападающих за плохую результативность. У «Динамо» восьмой результат РПЛ по количеству забитых мячей. Вот только дело не только в количестве мячей, но также в качестве моментов. По этому показателю москвичи тоже на восьмом месте, нельзя заявить о невезении. Заработали ровно столько очков, сколько заслужили. Сильный индивидуальный футбол Смолова, Тюкавина и Битело в будущем мог бы добавить «Динамо» парочку пунктов в таблицу. Но куда важнее, что в команде нет однозначного героя сезона, хотя кандидатов на это звание могло быть много.

Отметим перевод латераля Лаксальта в опорную зону. Диего получил новый контракт, играет классно, но он не всесильный. Качественной тройки в центре с Битело и Чавесом пока нет, а усилия уругвайца ушли на недопущение поражений. Также были проблески в игре вингера Нгамале. Но здесь как с вратарем Лещуком, который выручал, сыграв всего в двух поединках после травмы Шунина. Камерунец похож на напарника по левому флангу Скопинцева. Против одного соперника может выдать классный футбол, а потом в решающем матче не забить, как Тюкавин после выхода на ворота «Локомотива» в дерби.

Личке важно обыграть середняков

В календаре у «Динамо» матчи против «Урала», «Сочи» и «Оренбурга». Здесь нет непобедимых соперников. ЦСКА , «Рубин» и «Факел» тоже не на пике формы, а именно матчами против этих коллективов Личка закроет календарный год. Шесть игр РПЛ дают шанс добавить побед после невзрачной ничейной серии. А со многими сложными соперниками «Динамо» уже сыграло. Но это странная команда. Москвичи обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге, собрали три победы подряд в чемпионате, а затем не забрали три очка против «Рубина». В девяти из двенадцати туров «Динамо» пропускало, лишь дважды забили более двух мячей.

Чешскому тренеру команды пора показать класс. «Динамо» играет отрезками матчей, тактические переходы не работают, схема «4-2-3-1» не ведет к успехам. А попытка удивить «Локомотив» стартовым составом не привела к победе. Руководство клуба точно планирует дать Личке время, если не начнет проигрывать вместо мировых, но ничьи это опасные результаты. В «Динамо» видят, что не слабее многих соперников, но не показывают, в чём они лучше? Карраскаль не заиграл, хотя это читалось. Хорхе покинул ЦСКА , поскольку дисциплина не его конек. Тюкавин просился на поле, но не платил за доверие победными голами.