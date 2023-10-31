«Боруссия» Менхенгладбах – «Хайденхайм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/16 Кубка Германии «Боруссия» Менхенгладбах – «Хайденхайм», который состоится 31 октября 2023 года

«Боруссия» Менхенгладбах

«Боруссия» Менхенгладбах занимает одиннадцатое место в чемпионате Германии после девяти сыгранных туров. «Гладбах» провалил стартовый отрезок сезона и добыл свою первую победу в Бундеслиге только в шестом туре, обыграв на выезде «Бохум» со счётом 3:1.

Результат первого раунда Кубка Германии — уверенная победа над командой из Оберлиги Нижняя Саксония, «Берзенбрюком», со счётом 7:0.

«Хайденхайм»

«Хайденхайм» — новичок текущего розыгрыша Бундеслиги. Команда имеет ряд хороших результатов в этом сезоне, но этого недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно. Семь очков в девяти турах позволяют «Хайденхайму» идти на тринадцатом месте в чемпионате. Предыдущий матч был проигран на выезде «Боруссии» Менхенгладбах со счётом 1:2 в рамках чемпионата Германии.

Матч 1/16 Кубка Германии завершился разгромной победой «Ростока» со счётом 8:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Боруссия» Менхенгладбах– 1.57

Ничья – 4.65

Победит «Хайденхайм» – 5.70

Победит «Боруссия» Менхенгладбах с форой -1.5 – 2.38

Обе забьют — нет – 2.35

Обе забьют — да – 1.60

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.52

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.63

Статистика

«Боруссия» Менхенгладбах забило восемь мячей в последних пяти официальных матчах.

«Хайденхайм» проигрывает на выезде в четырёх играх подряд.

«Хайденхайм» никогда не выиграли «Гладбах» в своей истории.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу «Боруссии» Менхенгладбах по коэффициенту 1.57. В недавнем очном матче команд в чемпионате Германии мы наблюдали незначительное преимущество «Гладбаха», которое конвертировалось в три набранных очка. В будущем матче мы предполагаем, что хозяева, сделав выводы, одержат более уверенную победу.