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«Манчестер Сити» — лучшая команда сезона-22/23. Обогнали ярких итальянцев, праймовый «Наполи» и «Арсенал»

вчера, 20:58
Гвардиола

Заслуженная награда для победителя ЛЧ.

В минувшую ночь France Football раздавал награды. С трофеями уехали Лионель Месси, Эрлинг Холанд, Винисиус. Есть даже премия лучшей команде – рассказываем, кто стал победителем, и рассуждаем, кто мог быть конкурентом.

У «Сити» сложился паззл

К лету 2023 года всё сложилось в единую картинку. «Горожане» не так часто ошибались на трансферном рынке, поэтому сколотили сильнейший костяк. Способствовала этому цельность философии, которую продвигал Хосеп Гвардиола, которую переняли селекционеры и которую внедрили в академии. Это выстраивалось годами – вместе с тем коллектив получал опыт в принципиальнейших матчах.

Летом 2022 года состав «Сити» пополнил Эрлинг Холанд. С одной стороны, талант такого направления и масштаба, что Гвардиоле неизбежно пришлось бы подстраиваться. С другой, возможно, именно такого элемента не хватало «небесно-голубым» — завершителя, который упростил и без того замысловатую систему.

Так всё и произошло. Норвежец добавил «горожанам» в завершении и вместе с тем обучился работать в прессинге, это дополнение позволило продолжить доминировать в АПЛ – также МС взял Кубок Англии. И параллельно подопечные Пепа Гвардиолы прошли через тяжелейшую сетку плей-офф ЛЧ – после «Лейпцига» столкнулись с «Баварией» и «Реалом». Вышли победителями – а в финале не стали мудрить и были вознаграждены победой в турнире. С такими итогами кампании конкурентов у «Сити» попросту не было – и премия нашла заслуженного обладателя.

Итальянцы не очаровали

Гранды Серии А наверняка при голосовании были где-то неподалёку. Всё же ярко сезон провели сразу три коллектива. Самый очевидный – «Наполи» Лучано Спаллетти. Неаполитанцы покорили Серию А – это была ярко атакующая команда с узнаваемыми молодыми лидерами. И Хвичей Кварацхелией, который быстро вписался в построения коллектива и добавил клубу в скорости.

В то же время неаполитанцам не хватило еврокубковых успехов. Первый за долгое время четвертьфинал – конечно, достижение, но лишь локальное. В этом плане даже «Милан» не был бы достойным конкурентом, поскольку остановился в 1/2, да и в чемпионате финишировал четвёртым.

Другое дело – «Интер». «Нерадзурри» вообще показали наиболее сбалансированный результат. В Серии А на финишной прямой забрались в тройку, взяли бронзу – при этом опередили бывших чемпионов. В финале Кубка Италии сошлись с «Фиорентиной» — одержали волевую победу 2:1. А в Лиге чемпионов добрались до финала, хотя изначально на миланцев вообще никто не ставил. Пройдены на этом пути были «Порту», яркая и перспективная «Бенфика», выбивший «Наполи» «Милан». И всё же в решающем поединке сильнее был «Ман Сити» — а после победы в очном матче логична и победа в номинации.

«Барсе» мешает кризис, «Бавария» не настолько сильна

Рассматриваем претендентов третьего эшелона. Первые вообще не пробились в плей-офф ЛЧ – необходимый минимум, чтобы хотя бы причислить к одним из лучших. Каталонцам досталась тяжелейшая группа с теми же «Баварией» и «Интером». На их фоне «сине-гранатовым» почти без топ-трансферов пришлось несладко – с немецким грандом тягаться оказалось невозможно, «Интер» тоже был сильнее. В целом «блауграна» не может рассчитывать на селекцию – при финансовых проблемах задействовать приходится внутренние резервы. Само собой отклик есть – появляются новые герои. Только полноценно выхлоп от этого мы ощутим через пару лет – выпускникам академии надо подрасти.

Мюнхенцы же посыпались только весной – и по вине собственного руководства. Отставка Нагельсманна не была обоснованной – при нём коллектив дежурно лидировал в Бундеслиге и прошёл ПСЖ в 1/8 финала ЛЧ. Вместо Юлиана пришёл Томас Тухель – при новом наставнике «баварцам» потребовалось привыкнуть к изменившимся требованиям. И сразу начались ошибки – как в чемпионате, так и в еврокубках. На этот отрезок и пришёлся вылет из четвертьфинала от «Ман Сити». Спасла Тухеля разве что «салатница», добытая в последнем туре – не без доли везения.

Главным конкурентом был бы «Арсенал»

Всем конкурентам за звание лучшей команды сезона так или иначе приходилось пересекаться с «горожанами» — и в каждом из всплывающих противостояний сильнее оказывались «небесно-голубые». «Арсенал» — тоже в списке.

«Канониры» уж точно не в первой тройке претендентов, поскольку трофеев за ними по итогам кампании нет. Не хватило опыта, глубины состава, разнообразия функционала. В Лиге Европы лондонцы спокойно отобрались в 1/8 финала, но уже там вылетели от «Спортинга». Тогда это воспринималось за благо – в чемпионате «пушкари» начинали терять очки, «Ман Сити» затаился в ожидании шанса. И незадолго до очного столкновения подопечные Микеля Артеты посыпались – 3 ничьи подряд, ожидаемое поражение от «горожан», упущенный титул. В матче с «небесно-голубыми» была очевидна разница в классе – у ученика Гвардиолы попросту не было запасного плана, если не сработает основной.

Сейчас «канониры» уже в состоянии забраться выше – клуб провёл качественную трансферную кампанию. Но вызов тяжелейший – для борьбы за премию в любом случае нужны трофеи. А чемпионский титул охраняет всё тот же «Сити». До победы в Лиге чемпионов ещё дальше – здесь состав конкурентов в разы больше.

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Все комментарии
zim289
zim289
сегодня в 16:14
Когда есть миллиарды долларов, то легко сложить любой пазл.
Квара
Квара
сегодня в 00:16
"а в финале не стали мудрить" и еле отскочили от Интера. Лукаку простил. Не умеет лысый финалы играть!
Квара
Квара
сегодня в 00:12, ред.
"упростил и без того замысловатую систему".
Автор. Так не говорят. Можно: "Упростил и без того простую" или "усложнил и без того замысловатую".
Elliada
Elliada
вчера в 23:02
Пеп проделал шикарную работу. Одно из его достоинств - это стабильность. Ливерпуль ярко вспыхнул и быстро затух. МЮ 2-3 года где-то мешался. Сейчас Арсенал и Тоттенхэм пытаются отобрать корону у Сити. А Сити стабилен как всегда. Игроки уходят, новые приходят, но всё еще на плаву.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 23:01
"(купил) завершителя, который упростил и без того замысловатую систему". - и без того, - кого? схема стала ПРОЩЕ, а не сложнее. Не пишите так никогда
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:37
Да Сити лучшая и это надо признать хоть и не люблю их
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:22
У МС был только один конкурент - Интер (Майами)
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 21:23
Все по делу! Манчестер был хорош, клубу из Англии сложно выиграть ЛЧ из за не плотного расписания матчей кубок Англии кубок лиги Англии и ратауия не спасёт иной раз аутсайдер может наказать! Поэтому Гвардиле и всему руководству клуба большой респект за проделанную работу! Может поэтому Реал и так много раз и брал ЛЧ там соперники не сравнить с уровнем АПЛ!
Гость
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