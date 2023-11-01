«Манчестер Юнайтед» нужен новый Кантона. Подходит другой француз

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вчера, 17:06

Но сомневаемся, что футболисту стоит рисковать.

Король Эрик определил судьбу «Юнайтед»

Фергюсон мог не задержаться в Манчестере на столько десятилетий, если бы из «Лидса» не пришел скандальный француз. Чемпионства ускользали от шотландца, даже когда выгнал парочку алкоголиков и старался, чтобы «птенцы Фергюсона» не пили больше, чем другие футболисты АПЛ . У Кантона был огромный опыт споров с президентами и тренерами различных клубов, зато был свободным художником с поднятым вверх воротником на футболке и готовностью драться.

Эрик выиграл для «Лидса» последнее чемпионство. Без француза отставали на 19 очков от первого в таблице «Арсенала», но Кантона за половину сезона сделал разницу. Дело даже не в самом футболе, ведь пришел зимой. Дело в подходе и чемпионской ауре. Кантона дважды брал «золото» с «Марселем», тот опыт пригодился в Англии. Без Эрика МЮ уже был сильным, но второе место не равно первому. А вот когда появился Король, то сумели опередить «Астон Виллу» и «Норвич».

Первый сезон в истории АПЛ был странным по набору лидеров, если смотреть на него с 2023-го, но именно благодаря повадкам Эрика создали великий «Манчестер Юнайтед», с которым сам Кантона четыре раза стал чемпионом Англии. И вот сейчас команде остро нужен такой футболист по духу, настрою и вере в «золотое» будущее, хотя общее состояние клуба и команды паршивое. В лиге проиграли дома 34 матча после Фергюсона. У сэра Алекса было столько поражений за 27 лет.

Гризманну обидно из-за неудачи в «Барселоне»

Всем знаменитым игрокам хочется стать лидерами великих клубов. Эриксен в «Тоттенхэме» был хорош, но не отказался от «Интера» и МЮ . Гризманн устал, что его не замечают. Не оценили его полезность для сборной Франции на ЧМ -2023, а также не заметили перевоплощение «Атлетико» под управлением Гризманна. Футболисту такого таланта и масштаба может быть тесно в Мадриде, его клуб не величайший в городе по мировому масштабу.

Гризманн рад, что после неудачи в «Барселоне» в «Атлетико» нашли возможность вернуть блудного сына. Были проблемы, «матрасники» не хотели платить бонусы за трансфер, поэтому два богатых клуба с большими долгами издевались над нападающим, не мог выходить в матчах с первых минут. Тот отрезок позади, у Гризманна 7 голов в Ла Лиге, «Атлетико» в трех очках от первого места, имея матч в запасе. Антуан – лучший игрок успешной команды.

Хотя у него появились естественные паузы в игре, 32-летний Гризманн остался тактически послушным, но оригинальным футболистом. МЮ недоступны лучшие молодые игроки планеты, откажутся от работы на клуб Глейзеров. Нынешние форварды – Рэшфорд, Гарначо, Марсьяль, Антони, Санчо и Хёйлунд, вместе забили один мяч в АПЛ . МЮ на восьмой строчке. Тен Хаг проиграл семь матчей в разных турнирах. Эрика могут отправить в отставку, если провалит развязку группового раунда ЛЧ . МЮ нужен спаситель, но стоит ли Гризманну участвовать в кастинге на эту роль?

Антуану опасно идти в команду Онаны и Магуайра

Кто является символом МЮ ? Тен Хаг, который не может на «Олд Траффорд» обыграть «Галатасарай». Магуайр, а Харри радуется победе над «Копенгагеном» так, словно выиграли Лигу чемпионов. Ещё Онана, наследник Де Хеа на посту для ошибок и подвигов, хотя первые определяют результаты сезона, а сейвы лишь напоминают, что это хорошие вратари.

У МЮ полно классных футболистов. Сами по себе Шоу и Далот – приличные латерали. Варан вообще легенда французского футбола, чемпион мира. У Каземиро полно побед в Лиге чемпионов, но бразилец жалеет, что перешел в «Юнайтед». Надо было слушать Крооса и Модрича? Символом МЮ не является успешный Рэшфорд, так как Маркус сдал. Символом не стал Бруну.

У Фернандеша прекрасная индивидуальная статистика, но нет характера чемпиона. Часто жалуется, никогда не признает ошибки. Токсичность португальца не такая, как у Златана, Эрика и Криштиану. Роналду не стал новым Кантона, но нельзя бросать попытку его найти. Гризманн подходит, потому что старее Мбаппе и может пойти на такую авантюру, как трансфер в МЮ .

Недооцененный и невероятно сильный футболист способен развернуть игру команды в нужном направлении. Автоматически претендентами на титул не станут, но хотя бы не будут позориться так часто, если Антуан сразу заиграет в АПЛ . Французов в британской лиге любят. Персонально для семьи Антуана мрачный Манчестер после солнечного Мадрида явно не лучший выбор.

«Манчестер Юнайтед» важно найти нового Короля

Упали слишком низко, Глейзеры потянули в пропасть всех. Фанаты как-то по ошибке атаковали автобус с детьми, болеющими за манкунианцев, когда протестовали против владельцев клуба. Гризманн может не заиграть, а в «Атлетико» вернул репутацию мегазвезды футбола. В Манчестере можно исчезнуть, как Санчо, Маунт и остальные. Можно нарваться на критику, как Де Хеа и Лукаку.

Кейн отказал МЮ , грамотно выбрал «Баварию». В Манчестере легко поссориться с тренером, как сделали многие с Роналду во главе. Но Гризманн плутоватый парень. Даже накануне Евро-2024 – последней попытки выиграть кубок, Антуан может рискнуть. Но кто будет тренером в январе? Может, уже не тен Хаг. В 2016-м в «Манчестер Юнайтед» зря не прислушались к совету Кантона.

Король Эрик настаивал, что надо вербовать Гвардиолу, а не Моуриньо. В таком случае молодой Гризманн мог оказаться частью плана Хосепа. Но теперь ветеран Антуан скорее останется в «Атлетико», где наставник и игра стабильнее. Хотя у него есть пункт о выкупе, ради любви к авантюрам не стоит рисковать подготовкой к Евро-2024.