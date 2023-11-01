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«Манчестер Юнайтед» нужен новый Кантона. Подходит другой француз

вчера, 17:06
Кантона
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Магуайр Харри
Магуайр Харри
Защитник
Онана Андре
Онана Андре
Вратарь

Но сомневаемся, что футболисту стоит рисковать.

Король Эрик определил судьбу «Юнайтед»

Фергюсон мог не задержаться в Манчестере на столько десятилетий, если бы из «Лидса» не пришел скандальный француз. Чемпионства ускользали от шотландца, даже когда выгнал парочку алкоголиков и старался, чтобы «птенцы Фергюсона» не пили больше, чем другие футболисты АПЛ. У Кантона был огромный опыт споров с президентами и тренерами различных клубов, зато был свободным художником с поднятым вверх воротником на футболке и готовностью драться.

Эрик выиграл для «Лидса» последнее чемпионство. Без француза отставали на 19 очков от первого в таблице «Арсенала», но Кантона за половину сезона сделал разницу. Дело даже не в самом футболе, ведь пришел зимой. Дело в подходе и чемпионской ауре. Кантона дважды брал «золото» с «Марселем», тот опыт пригодился в Англии. Без Эрика МЮ уже был сильным, но второе место не равно первому. А вот когда появился Король, то сумели опередить «Астон Виллу» и «Норвич».

Первый сезон в истории АПЛ был странным по набору лидеров, если смотреть на него с 2023-го, но именно благодаря повадкам Эрика создали великий «Манчестер Юнайтед», с которым сам Кантона четыре раза стал чемпионом Англии. И вот сейчас команде остро нужен такой футболист по духу, настрою и вере в «золотое» будущее, хотя общее состояние клуба и команды паршивое. В лиге проиграли дома 34 матча после Фергюсона. У сэра Алекса было столько поражений за 27 лет.

Гризманну обидно из-за неудачи в «Барселоне»

Всем знаменитым игрокам хочется стать лидерами великих клубов. Эриксен в «Тоттенхэме» был хорош, но не отказался от «Интера» и МЮ. Гризманн устал, что его не замечают. Не оценили его полезность для сборной Франции на ЧМ-2023, а также не заметили перевоплощение «Атлетико» под управлением Гризманна. Футболисту такого таланта и масштаба может быть тесно в Мадриде, его клуб не величайший в городе по мировому масштабу.

Гризманн рад, что после неудачи в «Барселоне» в «Атлетико» нашли возможность вернуть блудного сына. Были проблемы, «матрасники» не хотели платить бонусы за трансфер, поэтому два богатых клуба с большими долгами издевались над нападающим, не мог выходить в матчах с первых минут. Тот отрезок позади, у Гризманна 7 голов в Ла Лиге, «Атлетико» в трех очках от первого места, имея матч в запасе. Антуан – лучший игрок успешной команды.

Хотя у него появились естественные паузы в игре, 32-летний Гризманн остался тактически послушным, но оригинальным футболистом. МЮ недоступны лучшие молодые игроки планеты, откажутся от работы на клуб Глейзеров. Нынешние форварды – Рэшфорд, Гарначо, Марсьяль, Антони, Санчо и Хёйлунд, вместе забили один мяч в АПЛ. МЮ на восьмой строчке. Тен Хаг проиграл семь матчей в разных турнирах. Эрика могут отправить в отставку, если провалит развязку группового раунда ЛЧ. МЮ нужен спаситель, но стоит ли Гризманну участвовать в кастинге на эту роль?

Антуану опасно идти в команду Онаны и Магуайра

Кто является символом МЮ? Тен Хаг, который не может на «Олд Траффорд» обыграть «Галатасарай». Магуайр, а Харри радуется победе над «Копенгагеном» так, словно выиграли Лигу чемпионов. Ещё Онана, наследник Де Хеа на посту для ошибок и подвигов, хотя первые определяют результаты сезона, а сейвы лишь напоминают, что это хорошие вратари.

У МЮ полно классных футболистов. Сами по себе Шоу и Далот – приличные латерали. Варан вообще легенда французского футбола, чемпион мира. У Каземиро полно побед в Лиге чемпионов, но бразилец жалеет, что перешел в «Юнайтед». Надо было слушать Крооса и Модрича? Символом МЮ не является успешный Рэшфорд, так как Маркус сдал. Символом не стал Бруну.

У Фернандеша прекрасная индивидуальная статистика, но нет характера чемпиона. Часто жалуется, никогда не признает ошибки. Токсичность португальца не такая, как у Златана, Эрика и Криштиану. Роналду не стал новым Кантона, но нельзя бросать попытку его найти. Гризманн подходит, потому что старее Мбаппе и может пойти на такую авантюру, как трансфер в МЮ.

Недооцененный и невероятно сильный футболист способен развернуть игру команды в нужном направлении. Автоматически претендентами на титул не станут, но хотя бы не будут позориться так часто, если Антуан сразу заиграет в АПЛ. Французов в британской лиге любят. Персонально для семьи Антуана мрачный Манчестер после солнечного Мадрида явно не лучший выбор.

«Манчестер Юнайтед» важно найти нового Короля

Упали слишком низко, Глейзеры потянули в пропасть всех. Фанаты как-то по ошибке атаковали автобус с детьми, болеющими за манкунианцев, когда протестовали против владельцев клуба. Гризманн может не заиграть, а в «Атлетико» вернул репутацию мегазвезды футбола. В Манчестере можно исчезнуть, как Санчо, Маунт и остальные. Можно нарваться на критику, как Де Хеа и Лукаку.

Кейн отказал МЮ, грамотно выбрал «Баварию». В Манчестере легко поссориться с тренером, как сделали многие с Роналду во главе. Но Гризманн плутоватый парень. Даже накануне Евро-2024 – последней попытки выиграть кубок, Антуан может рискнуть. Но кто будет тренером в январе? Может, уже не тен Хаг. В 2016-м в «Манчестер Юнайтед» зря не прислушались к совету Кантона.

Король Эрик настаивал, что надо вербовать Гвардиолу, а не Моуриньо. В таком случае молодой Гризманн мог оказаться частью плана Хосепа. Но теперь ветеран Антуан скорее останется в «Атлетико», где наставник и игра стабильнее. Хотя у него есть пункт о выкупе, ради любви к авантюрам не стоит рисковать подготовкой к Евро-2024.

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:35
Вряд ли его можно только этим убедить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:58
То, что теперь гораздо больше домашних поражений и граница размылась между домашними и выездными матчами, неудивительно, руководсво АПЛ последовательно изгоняло из футбола всех тиффози, поэтому никаких домашних атмосфер, от которых дух захватывает, давно нет.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:22
Не пошёл бы Гвардиола в МЮ, даже если это сказал Кантона. Гвардиола отказал даже Фергюсону, когда МЮ взял чемпионский титул в АПЛ.
Неужели кто-то считает что Гвардиола играл бы в ЛЕ когда МЮ занял 5 место в АПЛ.
Тут ситуация как с Баварией которая выиграла требл и Гвардиола отказал МЮ, а МС играл в ЛЧ и по бюджету превосходил МЮ и Гвардиола снова отказал бы, даже если бы было предложение от МЮ.
Кто мог принять МЮ, так это Клопп, но и Клопп отказал МЮ когда МЮ искал замену Мойесу.
А когда Клопп возглавил Ливерпуль, то МЮ не решился увольнять Ван Галя, а Ливерпуль долго не думал, расстались с Роджерсом и пригласили Клоппа.
kazakoff
kazakoff
вчера в 18:15
Вполне возможен переход
Антуан уже зрелый игрок и может выступать на нескольких позициях
Но в сравнении с Кантона у него не настолько сильный дух, даже жена его об этом говорит что мол как ребёнок себя ведёт
Нужен на подобие Роя Кина, а таких по-моему в современном футболе нет
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:51
Заманят Гризмана бабками?
Гость
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