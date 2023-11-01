Нобоа, Мозес и Ренан. Заметные легионеры, успевшие разочаровать в сезоне РПЛ

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вчера, 19:44

Футболисты, у которых не идёт игра.

Роберт Ренан («Зенит», Бразилия)

Футболист из заявки сборной Бразилии, которым интересовался «Реал». Чемпион Южной Америки среди молодежных команд в 2023 году. Было много поводов выдавать авансы Роберту, а теперь его агенты в гневе. Даже переход «Зенита» на игру в три центральных защитника и травмы опытных футболистов, вроде повреждения Родригао, не застолбили за Ренаном место в основе команды Семака. Роберт грубо ошибался. И на тренировках не показал желание работать. На лавке, хотя нет травмы и «Зениту» нужна качественная оборона.

Алексис Дуарте («Спартак», Парагвай)

Сербскому защитнику Бабичу диагнозы ставить рано, хотя красная карточка и грубые ошибки Срджана намекают на попадание в похожий список чуть позже. А пока констатируем, что самый дорогой трансфер прошлой зимы во всей РПЛ Дуарте это провал. Если ветеран Аппаев из «Факела» возит основного игрока «Спартака», то это диагноз для футболиста. Алексис ошибался во многих матчах, но тренер Абаскаль продолжает ему слепо доверять. Дуарте не прибавляет.

Бернард Бериша («Ахмат», Косово)

У «Ахмата» есть из кого выбирать. Плохо играет казахский защитник Быстров, Марат «привозил» в защите. Черногорский опорный хавбек Диванович не помогает команде из Грозного, лишь раз сыграл в основе. Не за что хвалить центрального защитника Челиковича, с его участием много забавных для соперников эпизодов, невезучий парень. Но посмотрите на лидера «Ахмата» Беришу. Разве у Бернарда идет игра? Последний раз вингер отличался в августе в день разгрома «Оренбурга». После этого было много плохих матчей.

Вильсон Изидор («Зенит», Франция)

Перспективный новичок, анонсированный руководством «Зенита». Гениальный ход – забрали у «Локомотива» в аренду парня, от которого по очереди отказались французские клубы. Агент Вильсона рассказывал, что Изидор больше не хочет играть в России. Вот и не играет. В пяти матчах РПЛ , в которых Семак доверил место на поле французу, нападающий забил один мяч, не вписался в команду. Конечно, помним о перевоплощении Кассьерры – провал сменил на серию из 10 голов в 12 турах РПЛ , но Вильсон игрок настроения, и настроения у него пока нет.

Олег Рябчук («Спартак», Молдова)

Воспитанник португальского футбола не заиграл в «Порту», но оказался в «Олимпиакосе». В Греции выступал неплохо, Абаскаль и спортивный директор «Спартака» Эшуорт запросили его трансфер. Брали человека под основу. Иногда Рябчук показывал на фланге вещи, из-за которых на него стоит обратить внимание, но если оценивать новичка в целом, то пока это неудача селекционеров «Спартака». В команде были Классен и Хлусевич, а к ним подвезли парня примерно того же уровня. Игрока основы, который делает разницу, за солидные шесть миллионов евро не получили. Рябчук со скамейки смотрел на поражение в Воронеже.

Виктор Мендес ( ЦСКА , Чили)

У центрального полузащитника меньше отборов за игру в среднем, чем у форварда Давилы. У Виктора в два раза меньше перехватов, чем у Мухина, хотя бывший опорный полузащитник значительную часть времени на поле провел в атаке. Зачем ЦСКА в основе Мендес, если его единственное достоинство – катнуть мяч ближнему напарнику? У Виктора нет голов и ассистов. Не глубинный плеймейкер, хотя именно ему часто адресуют мяч напарники. По классу Мендес сильно уступает хавбекам чемпионского ЦСКА на любой позиции в центре – и Вернблуму, и Еременко. Молодого Мамаева чилиец не обошел, не говоря о Дзагоеве.

Мирослав Богосавац («Ахмат», Сербия)

Хватает легионеров, которые могут и должны играть лучше. Например, бразилец Ду Кейрос из «Зенита». Также можно вспомнить про нигерийца Олусегуна, который не всегда хорош в составе «Краснодара». Не забываем, что не самый удачный сезон продолжается у армянина Байрамяна из «Ростова». Но все эти игроки представляют клубы, которые выше в таблице, чем «Ахмат». Богосавац – игрок основы, но у него большой брак в передачах и много позиционных ошибок. Его коллега Тодорович, играя на фланге и в центре защиты, старается компенсировать огрехи старательностью, а у серба не пошла игра.

Хорхе Карраскаль («Динамо», Колумбия)

Личке стоило подумать трижды. Федотов не мог использовать вингера в составе ЦСКА из-за травмы колена. А весной Хорхе пропускал матчи «армейцев» по другой причине – плохо тренировался, разочаровал наставника. Медина ушел, поскольку «Спартак» предложил большие деньги. Карраскаль ушел в «Динамо», поскольку никто на западе не захотел с ним связываться, зная о репутации. Пока Хорхе не приносит пользы, в РПЛ без голов и ассистов. Мексиканца Чавеса может оправдать адаптация в чужой далекой стране. Бразилец Битело сразу показал, что является лидером по характеру и подходу к футболу. А вот Карраскаль – самый слабый новичок «Динамо» на данный момент, хотя давно адаптировался в РПЛ . Личке остается верить, что у Хорхе сработает «переключатель» в голове и вингер забегает.

Виктор Мозес («Спартак», Нигерия)

Зачем остался, если не хочет играть в РПЛ ? Ответ в деньгах. В Турции, полагаем, предложили меньше. Мозес был важным для «Спартака» в прошлом. Абаскаль мог развить идеи предшественников и сделать из Виктора «десятку», которая нужна в схеме, раз постоянно ставил на поле Михаила Игнатова в прошлом сезоне и нередко выпускал на поле россиянина в этом. Но молодому хавбеку не хватает класса, а Мозесу – желания и физической формы. Виктор стал обузой на поле, хотя ему всего 31 год по паспорту.

Кристиан Нобоа («Сочи», Эквадор)