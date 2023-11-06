Отчаянная борьба в «группе смерти» и тест для МЮ. Кульминация группового этапа Лиги чемпионов

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вчера, 18:47

На этой неделе важнейшие матчи.

«Лацио» устроит только победа

У «орлов» странный сезон. Почти полностью отказались от мировых, а поражения давят на психику. Недорабатывают в атаке и частенько ошибаются у своих ворот. Результатом стала десятая строчка в чемпионате Италии. Также тренеру Сарри не светит плей-офф Лиги чемпионов без домашних трех пунктов против сильного «Фейеноорда», ведь этот соперник обыграл «орлов» в голландском поединке третьего тура. Положение у итальянцев неважное, но пока всё в руках у римлян. Достаточно победы, чтобы обойти основного соперника на один пункт. Вот только неслучайно Нидерланды прошли Францию в рейтинге УЕФА . Команда Арне Слота умеет играть в современный футбол, а мексиканский форвард Сантьяго Хименес хочет попасть в великий клуб на западе, поэтому не успокоится после двух мячей в ворота Проведеля. От голкипера с российскими корнями прямо зависит судьба «Лацио», а вот «Атлетико» попробует воспользоваться матчами конкурентов между собой. Если Симеоне обыграет «Селтик», а в Риме будет ничья, то испанцы выйдут на первое место в группе.

«Ланс» мечтает о плей-офф ЛЧ

«Арсенал» в состоянии обыграть «Севилью» в домашнем поединке. Особенно после поражения от «Ньюкасла», которое в лондонском клубе считают несправедливым – арбитры засчитали гол в атаке с несколькими спорными моментами. После таких поражений – это первая осечка Артеты в АПЛ в новом сезоне, надо выигрывать у наглых, но нестабильных команд, вроде «Севильи». Если «канониры» помогут «Лансу» своей победой, то северному французскому клубу останется победить ПСВ в гостях. Сказать проще, чем сделать, но в первом поединке была ничья, так что шансы на сенсацию в группе остаются. «Ланс» перестал проигрывать – не знают крупных неудач с середины сентября. И хотя в серии много мировых, все понимают ценность игры в Нидерландах. Победа значит де-факто выход скромного клуба из Франции в плей-офф Лиги чемпионов. Но и ПСВ , если наберет три пункта, будет в шаге от успеха.

В «группе смерти» рискует «Милан»

Домашнее поражение от ПСЖ может означать прекращение борьбы за вторую строчку, особенно если в поединке «Боруссии» Д и «Ньюкасла» будет победитель. Если лидеры группы после четырех туров наберут девять и семь пунктов соответственно, а у «Милана» останется всего два очка, то «россонери» – весенние полуфиналисты Лиги чемпионов, могут не выйти в итоге даже в плей-офф Лиги Европы. В будущем подобную практику уберут, будет другая система розыгрыша еврокубков, но пока Пиоли понимает, что даже ничья против фаворита из Парижа это зацепка за третье место. А вот для борьбы за место в плей-офф ЛЧ нужна только победа. «Король деревни» Мбаппе хочет улучшить статистику в сезоне ЛЧ – пока у Килиана два мяча в трех турах, поэтому его любимый клуб детства «Милан» снова может пострадать.

Захарян может сыграть в плей-офф

Пока у Арсена огромные проблемы с попаданием в основу «Реала Сосьедад», поскольку выбрал очень сильную команду с большой конкуренцией и понятной схемой футбола, в который молодой россиянин не вписывается. На выходных Захарян смотрел, как его новый коллектив достойно боролся с «Барселоной». Тер Штеген не пропустил, а защитник Араухо вырвал для Хави три пункта, но никто не усомнился в силе клуба из города Сан-Себастьяна. Осталось не потерять настрой в Лиге чемпионов, где набрали семь пунктов, как и финалист турнира «Интер». Если дома испанцы оставят «Бенфику» с нулем очков в таблице после четырех туров, то сделают большой шаг к плей-офф. Но португальцы устали проигрывать в Лиге чемпионов, поэтому не спешите ставить на легкую победу японца Кубо и его друзей. У Захаряна высокие шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов, но такие команды, как «Бенфика», умеют воскресать. Впереди три тура, борьба не завершена.

Кварацхелии важно набрать три очка

«Брага» достаточно упрямая, чтобы навязывать борьбу «Реалу» даже в гостях. Да и Беллингем теперь не спасает команду Анчелотти в каждом матче, а это шанс для организованного соперника. Впрочем, если смотреть на игру в Мадриде с точки зрения «Наполи», то им выгоднее победа «Реала». А самим важно дома обыграть «Унион», ведь клуб из Берлина ужасно выступает в дебютном сезоне – три поражения подряд и разговоры футболистов с фанатами на повышенных тонах после матчей. Кварацхелия на время остался без напарника Осимхена, у форварда травма, но Распадори, Политано и Симеоне обязательно помогут грузинскому лидеру «Наполи» показать класс против плотной, но неудачливой обороны немецкой команды. Ветеран Бонуччи, играющий за «Унион», будет стараться, но в Неаполе сильно удивятся, если их любимый клуб не наберет три важных очка.

МЮ рискует потерять очки в Дании

У тренера Эрика не самая ужасная статистика, он даже повторяет рекорды, но восьмое место в АПЛ давит на психику, как и слабая игра команды. Если у тен Хага было столько проблем против «Галатасарая» и «Копенгагена» на «Олд Траффорд», то где гарантия, что турки и датчане не заберут очки у бумажного фаворита в домашних матчах? Тем более в Копенгагене, не говоря о Стамбуле, одна из лучших армий поддержки в Европе. Родной клуб братьев Хёйлундов уступил в Англии, но гости не реализовали пенальти – Онана подстраховал новую команду. Будет ли так в ответном поединке?