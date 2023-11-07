Не только «Сосьедад» — открытие ЛЧ. У «Боруссии», «Севильи» и голландцев есть шанс на сенсацию

Многое решится в 4-м туре.
Экватор группового этапа ЛЧ пройден, в некоторых квартетах фаворитам остаётся лишь шаг, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. С другой стороны – некоторые участники ещё не выбыли из гонки и сохраняют шансы на сенсацию. В преддверии 4-го тура говорим о таких.
ПСВ и «Севилья» умеют удивлять
Всё-таки железобетонный фаворит в квартете В только один – это лондонский «Арсенал». Остальные по всем статьям уступают «канонирам». И «Ланс» точно недалеко ушёл от ПСВ и «Севильи». Голландский коллектив – один из главных претендентов на титул в национальном первенстве, а в еврокубках выступает на удивление уверенно. Даже после крупного поражения от «канониров».
Во втором туре ПСВ дома поделил очки с испанцами, а позже в гостях сыграл вничью с «Лансом». Во втором круге «красно-белым» предстоят 2 матча в домашних стенах – и с «Лансом» необходима только победа. Забраться в двойку получится не без доли везения – в идеале нужно отобрать у «Севильи» очки в гостях и дома творить сенсацию с «Арсеналом».
Сама «Севилья» отлично чувствует себя в Лиге Европы, но не в главном еврокубке – а потому может спокойно согласиться на третью строчку, где сейчас и находится.
Самое тяжелое им предстоит в 4-м туре – выезд в Лондон очков не предвещает. Зато потом можно играть с командами из своей весовой категории – и с ними «красно-белые» готовы навязывать сопротивление.
У ПСВ с «Севильей» — по 2 очка после трёх туров. Для голландцев многое определит предстоящая игра с «Лансом» — и ничья/победа хозяев сыграет на руку испанцам.
«Ред Булл» — проблема для грандов
Вспомнить хотя бы прошлый сезон – тогда австрийский коллектив был раздражителем для «Челси» и «Милана». Теперь осторожными приходится быть «Интеру» и «Сосьедаду». В первом же туре «Зальцбург» нанёс поражение «Бенфике» — прошлогодние четвертьфиналисты ЛЧ после этого проиграли ещё дважды.
А подопечные Герхарда Штрубера после поражения от испанцев навязали сопротивление «Интеру» — и даже замахнулись на ничью.
Теперь с «нерадзурри» предстоит играть дома – и психологическое преимущество будет с «Ред Буллом». То же самое можно сказать о заключительном туре против «Бенфики». Отставание от группы лидеров хоть и составляет 4 балла, и те, и другие ещё могут оступиться. «Зальцбургу» же важно сотворить домашнюю сенсацию с миланцами, по возможности отобрать очки у «Сосьедада» и добыть вторую победу над «Бенфикой».
Вопрос в том, насколько нынешний состав австрийцев готов к таким задачам. Из-за череды травм в лазарете оказались сразу несколько лидеров атаки и игроков обороны, в том числе – один из главных талантов клуба хавбек Мориц Кьяергаард.
Шансы «Ред Булла» мизерные, оттого интереснее. Да и в любом случае квоту на сенсации в группе вполне может закрыть неожиданный лидер – «Сосьедад» с Арсеном Захаряном.
«Атлетико» оставляет шансы для «Лацио», лидер – открытие
Одна из немногих групп, где сохраняется предельная плотность. К тому же с неожиданным лидером. Всё-таки у голландских клубов не настолько большие бюджеты, как у итальянцев или испанцев. Но первую строчку по итогам первого круга занимает скромный «Фейеноорд».
Коллектив из Роттердама вернулся в ЛЧ победой над «Селтиком», также набрал 3 очка с «Лацио», но уступил «Атлетико».
При этом «матрасники» сами подарили конкурентам лидерство – с «Селтиком» и «Лацио» они сыграли вничью. Дарят они надежду и римлянам – итальянская команда в трёх турах набрала 4 очка и отстаёт от мадридцев только на 1 балл.
У «Лацио» все лидеры в строю, Маурицио Сарри успел привить коллективу свои принципы – несмотря на противоречивый старт в чемпионате, в ЛЧ они готовы навязывать конкуренцию. Сегодня «орлам» предстоит очная разборка с «Фейеноордом». Если домашние стены помогут одержать победу, заберутся в зону плей-офф. А противостояние с «Атлетико» в последнем туре намекает на долго живущую интригу.
«Боруссия» — выше недавних чемпионов Италии и английских толстосумов
В квартете F собралась настоящая «группа смерти» — парижане, из года в год пытающиеся разрушить еврокубковое проклятье, выстреливший в прошлом сезоне «Милан» и ворвавшийся в топ АПЛ «Ньюкасл». И конкуренцию устоявшимся гигантам пытается составить дортмундская «Боруссия». Изначально перспективы «чёрно-жёлтых» оценивались невысоко. Нет такого подбора игроков, как у конкурентов – да и устоялся образ инкубатора будущих звёзд для европейских грандов.
Но пока дортмундцы рушат шаблоны. В разборках группы потерять очки успели все – и от немцев тоже. Подопечные Эдина Терзича после поражения от «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью с «Миланом» и взяли 3 очка у «Ньюкасла», играя в гостях! Сами «сороки» ещё не набрались опыта – поэтому также потеряли очки с «Миланом» и только против парижан одержали победу. «Россонери» на удивление слабо сыграли с «Боруссией» (0:0) и парижанами (0:3), а сами французы набрали 6 очков и возглавили группу.
Дортмундцы эталонно настраиваются на топ-матчи, когда дело не касается «Баварии» — это, в частности, показал 3-й тур. Пока «Милан» пытается найти источник всплывших проблем, а «Ньюкасл» обживается в новом турнире, «чёрно-жёлтые» могут проскочить в плей-офф.
Остановлюсь на матче Борусии и Ньюкасла. Начну с того, что Ньюкасл любит играть на пространстве, контратаках, и включать свой прессинг максимально быстро и агрессивно, в выездном поединке против атакующего соперника это хорошо. Поединок с Арсеналом показал насколько сейчас мотивирован Ньюкасл, собран, и готов бороться за результат, я считаю после такого поединка Ньюкасл будет больше окрылен нежели его соперник. Моментов в первом матче у Ньюкасла было предостаточно, тот же обводной удар Гордона на 2 минуте, а на 10-й минуте Гордону предоставили возможность выйти 1 на 1 с вратарем, и таких моментов по матчу было много. Альмирон по матчах Премьер Лиги, которые я смотрел, заведен и играет на максималках (очень быстр). Я думаю вы согласитесь, что английский чемпионат сейчас в подготовке игроков, их физической выносливости, техничности - просто лучший. Это лично мое мнение, но я считаю его объективным, потому как не только Англию смотрю. Ньюкасл в прессинге задавил ПСЖ, очень круто играл в защитных действиях против Милан, который был достаточно напорист. Дортмунд получил от Баварии 0-4, слушал интересных мне людей, которые говорят, что Боруссия проиграла тот матч еще как только вышла на поле. Как думаете, тяжело боксеру после проигрыша проводить следующий бой? Или лучше выиграть бой (как Ньюкасл крайний матч) и потом проводить более уверенным защиту титула! Боруссия забила свой первый гол в группе лишь в 3-м туре. Потеряла лидера Эмре Джана, капитана команды. Много выручал вратарь Боруссии (55-я минута сильный сейв), с одной стороны это хорошо, с другой означает что защита допускала ошибки в том поединке, потому как на 86-й минуте и 90+4 борьба в штрафной была проиграна и мяч попадал в перекладину, спасая гостей в результате.
Остановлюсь на матче Борусии и Ньюкасла. Начну с того, что Ньюкасл любит играть на пространстве, контратаках, и включать свой прессинг максимально быстро и агрессивно, в выездном поединке против атакующего соперника это хорошо. Поединок с Арсеналом показал насколько сейчас мотивирован Ньюкасл, собран, и готов бороться за результат, я считаю после такого поединка Ньюкасл будет больше окрылен нежели его соперник. Моментов в первом матче у Ньюкасла было предостаточно, тот же обводной удар Гордона на 2 минуте, а на 10-й минуте Гордону предоставили возможность выйти 1 на 1 с вратарем, и таких моментов по матчу было много. Альмирон по матчах Премьер Лиги, которые я смотрел, заведен и играет на максималках (очень быстр). Я думаю вы согласитесь, что английский чемпионат сейчас в подготовке игроков, их физической выносливости, техничности - просто лучший. Это лично мое мнение, но я считаю его объективным, потому как не только Англию смотрю. Ньюкасл в прессинге задавил ПСЖ, очень круто играл в защитных действиях против Милан, который был достаточно напорист. Дортмунд получил от Баварии 0-4, слушал интересных мне людей, которые говорят, что Боруссия проиграла тот матч еще как только вышла на поле. Как думаете, тяжело боксеру после проигрыша проводить следующий бой? Или лучше выиграть бой (как Ньюкасл крайний матч) и потом проводить более уверенным защиту титула! Боруссия забила свой первый гол в группе лишь в 3-м туре. Потеряла лидера Эмре Джана, капитана команды. Много выручал вратарь Боруссии (55-я минута сильный сейв), с одной стороны это хорошо, с другой означает что защита допускала ошибки в том поединке, потому как на 86-й минуте и 90+4 борьба в штрафной была проиграна и мяч попадал в перекладину, спасая гостей в результате.