Не только «Сосьедад» — открытие ЛЧ. У «Боруссии», «Севильи» и голландцев есть шанс на сенсацию

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вчера, 13:46

Многое решится в 4-м туре.

Экватор группового этапа ЛЧ пройден, в некоторых квартетах фаворитам остаётся лишь шаг, чтобы гарантировать себе место в плей-офф. С другой стороны – некоторые участники ещё не выбыли из гонки и сохраняют шансы на сенсацию. В преддверии 4-го тура говорим о таких.

ПСВ и «Севилья» умеют удивлять

Всё-таки железобетонный фаворит в квартете В только один – это лондонский «Арсенал». Остальные по всем статьям уступают «канонирам». И «Ланс» точно недалеко ушёл от ПСВ и «Севильи». Голландский коллектив – один из главных претендентов на титул в национальном первенстве, а в еврокубках выступает на удивление уверенно. Даже после крупного поражения от «канониров».

Во втором туре ПСВ дома поделил очки с испанцами, а позже в гостях сыграл вничью с «Лансом». Во втором круге «красно-белым» предстоят 2 матча в домашних стенах – и с «Лансом» необходима только победа. Забраться в двойку получится не без доли везения – в идеале нужно отобрать у «Севильи» очки в гостях и дома творить сенсацию с «Арсеналом».

Сама «Севилья» отлично чувствует себя в Лиге Европы, но не в главном еврокубке – а потому может спокойно согласиться на третью строчку, где сейчас и находится.

Самое тяжелое им предстоит в 4-м туре – выезд в Лондон очков не предвещает. Зато потом можно играть с командами из своей весовой категории – и с ними «красно-белые» готовы навязывать сопротивление.

У ПСВ с «Севильей» — по 2 очка после трёх туров. Для голландцев многое определит предстоящая игра с «Лансом» — и ничья/победа хозяев сыграет на руку испанцам.

«Ред Булл» — проблема для грандов

Вспомнить хотя бы прошлый сезон – тогда австрийский коллектив был раздражителем для «Челси» и «Милана». Теперь осторожными приходится быть «Интеру» и «Сосьедаду». В первом же туре «Зальцбург» нанёс поражение «Бенфике» — прошлогодние четвертьфиналисты ЛЧ после этого проиграли ещё дважды.

А подопечные Герхарда Штрубера после поражения от испанцев навязали сопротивление «Интеру» — и даже замахнулись на ничью.

Теперь с «нерадзурри» предстоит играть дома – и психологическое преимущество будет с «Ред Буллом». То же самое можно сказать о заключительном туре против «Бенфики». Отставание от группы лидеров хоть и составляет 4 балла, и те, и другие ещё могут оступиться. «Зальцбургу» же важно сотворить домашнюю сенсацию с миланцами, по возможности отобрать очки у «Сосьедада» и добыть вторую победу над «Бенфикой».

Вопрос в том, насколько нынешний состав австрийцев готов к таким задачам. Из-за череды травм в лазарете оказались сразу несколько лидеров атаки и игроков обороны, в том числе – один из главных талантов клуба хавбек Мориц Кьяергаард.

Шансы «Ред Булла» мизерные, оттого интереснее. Да и в любом случае квоту на сенсации в группе вполне может закрыть неожиданный лидер – «Сосьедад» с Арсеном Захаряном.

«Атлетико» оставляет шансы для «Лацио», лидер – открытие

Одна из немногих групп, где сохраняется предельная плотность. К тому же с неожиданным лидером. Всё-таки у голландских клубов не настолько большие бюджеты, как у итальянцев или испанцев. Но первую строчку по итогам первого круга занимает скромный «Фейеноорд».

Коллектив из Роттердама вернулся в ЛЧ победой над «Селтиком», также набрал 3 очка с «Лацио», но уступил «Атлетико».

При этом «матрасники» сами подарили конкурентам лидерство – с «Селтиком» и «Лацио» они сыграли вничью. Дарят они надежду и римлянам – итальянская команда в трёх турах набрала 4 очка и отстаёт от мадридцев только на 1 балл.

У «Лацио» все лидеры в строю, Маурицио Сарри успел привить коллективу свои принципы – несмотря на противоречивый старт в чемпионате, в ЛЧ они готовы навязывать конкуренцию. Сегодня «орлам» предстоит очная разборка с «Фейеноордом». Если домашние стены помогут одержать победу, заберутся в зону плей-офф. А противостояние с «Атлетико» в последнем туре намекает на долго живущую интригу.

«Боруссия» — выше недавних чемпионов Италии и английских толстосумов

В квартете F собралась настоящая «группа смерти» — парижане, из года в год пытающиеся разрушить еврокубковое проклятье, выстреливший в прошлом сезоне «Милан» и ворвавшийся в топ АПЛ «Ньюкасл». И конкуренцию устоявшимся гигантам пытается составить дортмундская «Боруссия». Изначально перспективы «чёрно-жёлтых» оценивались невысоко. Нет такого подбора игроков, как у конкурентов – да и устоялся образ инкубатора будущих звёзд для европейских грандов.

Но пока дортмундцы рушат шаблоны. В разборках группы потерять очки успели все – и от немцев тоже. Подопечные Эдина Терзича после поражения от «Пари Сен-Жермен» сыграли вничью с «Миланом» и взяли 3 очка у «Ньюкасла», играя в гостях! Сами «сороки» ещё не набрались опыта – поэтому также потеряли очки с «Миланом» и только против парижан одержали победу. «Россонери» на удивление слабо сыграли с «Боруссией» (0:0) и парижанами (0:3), а сами французы набрали 6 очков и возглавили группу.

Дортмундцы эталонно настраиваются на топ-матчи, когда дело не касается «Баварии» — это, в частности, показал 3-й тур. Пока «Милан» пытается найти источник всплывших проблем, а «Ньюкасл» обживается в новом турнире, «чёрно-жёлтые» могут проскочить в плей-офф.