Фавориты ЛЕ проваливают групповой этап. «Брайтон» должен обогнать «Марсель»

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вчера, 13:49

Нужна своя победа и ничья в матче провансальцев с АЕКом.

С поединка в Амстердаме стартует 4-й тур Лиги Европы. «Аякс» и «Брайтон» — команды, для которых новый сезон складывается тяжело. Первые выходят из ямы только сейчас, вторые наоборот – исследуют новые глубины. Рассказываем о соперниках сегодняшнего яркого противостояния.

«Аякс» оттолкнулся ото дна

Амстердамским болельщикам не позавидуешь – на старте текущего сезона их клуб, обычно бравший чемпионство за чемпионством, даже коснулся зоны стыков. После 7 очков в трёх первых турах «аяксиды» в шести матчах не могли одержать победу и набрали лишь 1 балл.

Сложность календаря может послужить оправданием лишь отчасти – да, играл «Аякс» со всеми командами нынешней топ-3: ПСВ , АЗ и «Фейеноордом». Да, ещё одним соперником стал «Твенте» (4-я команда Эредивизие). Но мы говорим всё о том же голландском топ-клубе, который с сезона-2006/07 не вылетал из топ-3 и на протяжении четырёх чемпионатов кряду удерживал титул (только в предыдущей кампании стал третьим). К тому же в эту серию поражений вписались 3:4 от «Утрехта», который идёт в подвале турнирной таблицы.

На этом фоне у руководства амстердамцев не осталось выбора. Клуб с амбициями голландского гегемона не может проваливаться так откровенно – поэтому пришедший летом Морис Стейн был отправлен в отставку, его место занял Джон ван’т Шип. При нём, к слову, клуб одержал две победы подряд и запрыгнул сразу на 11-ю строчку чемпионата. Теперь настрой – продолжить победную серию в домашнем матче ЛЕ .

«Брайтон» подводит короткая скамейка

«Чайки» были главным очарованием старта сезона – 1 поражение в первых шести турах, победы над «Ньюкаслом» и «Манчестер Юнайтед». Так «чайки» даже взлетели в зону Лиги чемпионов. Только к этому моменту начались параллельные турниры. Подопечные Роберто Де Дзерби стартовали в Лиге Европы, плюс начался Кубок Английской Лиги – та победа над «Борнмутом» в шестом туре АПЛ оказалась единственной за 7 матчей. Уже после неё Де Дзерби отмечал, что клубу пора привыкнуть к насыщенному графику:

Впервые наш клуб провел матч после игры в еврокубке [в середине недели]. Поэтому нам нужно привыкнуть играть много игр подряд. Я изменил состав, поменял много футболистов, потому что нужно дать игрокам отдохнуть. Нужно адаптироваться к этому. Мы сыграли не очень хорошо, но проявили характер. В перерыве мы пообщались с командой и решили, что такого отношения к игре недостаточно. Нам нужно больше и более интенсивно атаковать.

Из Кубка англичане вылетели, еврокубковую кампанию начали не очень. Прервать неудачную серию удалось как раз в поединке с «Аяксом» — домашние стены помогли. Только после этого «чайки» продолжили стагнировать. С «Фулхэмом» они добыли минимальное преимущество, но не удержали его, пропустив на 65-й минуте. Против «Эвертона» вообще были вынуждены отыгрываться сами. К этому моменту команда Де Дзерби покинула еврокубковую зону Премьер-Лиги – идёт на 7-м месте. Отставание минимально – только отыграть его у сильной «Астон Виллы» крайне тяжело, а дальше ещё более мощные «Арсенал» с «Ливерпулем». Не говоря уже о лидерах.

Единственное, что пока держит «Брайтон» на плаву – минимальное количество травм. Выбыл Хулио Энсисо, но остальные в строю.

От лидеров квартета отстали не так сильно

Этот матч – столкновение команд из подвала группы В. Как и писали выше, в ЛЕ не заладилось ни у тех, ни у других. «Аякс» стартовал неплохо, поделив очки с французским грандом «Марселем». Однако в следующем туре уже не смог одержать победу над гораздо более скромным АЕКом. А закрыл первый тур поражением от «Брайтона».

У самих «чаек» эта победа – пока единственная в групповой стадии. До этого были 2:2 с провансальцами и 2:3 от греков.

Поэтому к началу второго круга амстердамцы заслуженно идут на последнем месте в квартете, «Брайтон» борется за вторую строчку – с АЕКом у них по 4 очка, но у греков преимущество в очных встречах. Тем временем лидирует в группе «Марсель» — за 3 тура французы так никому и не проиграли, набрав 5 очков.

Получается так, что подопечные Де Дзерби могут даже запрыгнуть на первое место – для этого им нужна своя победа и поражение «Марселя». АЕК успел отобрать очки у «Брайтона» и «Аякса» — а теперь с провансальцами встретится в домашних стенах. Это лучшие предпосылки для сенсации.

Победителя определит готовность молодых лидеров

И «Брайтон», и «Аякс» — скорее про молодые таланты, чем про закупку готовых топ-исполнителей. Поэтому важно, в каком состоянии эти молодые лидеры подойдут к принципиальному столкновению.

«Чайки» интегрируют в стартовый состав Карлоса Нума, используют талант Ансу Фати (в прошлом матче с «аяксидами» стрельнул), на ворота периодически выходит Барт Вербругген, часто выходит на поле Симон Адингра. А ведь ещё есть Жоао Педро и стрельнувший Эван Фергюсон. Они, конечно, непостоянны – отсюда и проблемы. Но величина их талантов не поддаётся сомнениям.

У «Аякса» же были времена и пожирнее – когда феерили де Лигт, де Йонг, ван де Бек и другие. Сейчас нет даже Антони, а новое поколение звёзд только стучится в основную команду. Наиболее заметны пока разве что Кеннет Тэйлор и Брайан Бробби.

На этом фоне и в успех «Брайтона» верится чуть больше – ещё есть время навязать борьбу АЕКу, этим надо пользоваться.