«Бенфика» — главный провал этой ЛЧ. С «Реалом Сосьедад» «орлам» надо оттолкнуться ото дна

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вчера, 22:01

После трёх туров – 0 очков.

О делах «Сосьедада»

- «Бело-голубые» после вялого старта постепенно набирают ход. Если в первых трёх турах были ничьи с не самыми сильными соперниками, то после очки коллектив Иманола Альгвасила стал набирать более интенсивно. К принципиальному противостоянию с «Барселоной» «баски» подходили при 19 очках в активе и находясь на 5-м месте. Чуть выше зону ЛЧ замыкали как раз каталонцы – и чтобы сократить крупное отставание, «Сосьедаду» была необходима победа. На деле коллектив уступил 0:1 – хозяева сумели отобрать мяч и чаще били по воротам, но «сине-гранатовые» смогли победить на классе.

- Пока «Сосьедад» не может закрепиться в новой для себя весовой категории – это в прошлом сезоне они неожиданно ворвались в зону Лиги чемпионов и финишировали четвёртыми. Сейчас для подтверждения претензий нужно набирать очки и с прямыми конкурентами – «Реалом», «Атлетико» и «Барсой». И проблема «басков» в том, что в каждом из трех очных противостояний коллектив потерпел поражение. Вкупе с необязательными ошибками на старте и ничьей против «Райо Вальекано» это привело «Сосьедад» на 7-ю строчку Ла Лиги по итогам 12 туров. За пятую строчку они могут зацепиться в ближайшие туры, но вот для борьбы за ЛЧ потребуется стабильность на длинной дистанции.

- Хотя это вполне может быть связано с возросшей нагрузкой. «Бело-голубые» впервые за долгое время вернулись на еврокубковую арену – и сразу в ЛЧ , к тому же в группу с финалистом и четвертьфиналистом прошлого розыгрыша. «Баскам» потребовалось привыкать к новому уровню сопротивления, плюс думать, как распределять силы и игроков между двумя топ-турнирами. Пока в Лиге чемпионов для клуба всё идёт даже слишком хорошо. В первом же туре предстояло сыграть с «Интером» — и «бело-голубые» не давали сопернику продохнуть с первой и до последней минуты. «Нерадзурри» начали допускать ошибки, позволили хозяевам открыть счёт и спаслись лишь на последних минутах. Такой старт задал темп для следующих игр – в гостях «Сосьедад» сначала уверенно переиграл «Зальцбург» (2:0), а затем снова сыграл на «ноль». Теперь с «Бенфикой» (1:0). Изначально в этом квартете лидерами видели «Интер» и ту же «Бенфику» — они качественно подготовились к сезону. Но испанская команда сумела перемешать карты – именно она лидирует перед 4-м туром. К слову, конкуренция очень высока, ничего не решено – с «нерадзурри» «баски» набрали по 7 очков, «Ред Булл» располагается в четырёх очках от лидеров.

Ориентировочный состав «Сосьедада» (4-3-3): Ремиро – Муньос, Ле Норманн, Субельдия, Элустондо – Субименди, Мендес, Мерино – Чо, Ойарсабаль, Кубо.

О делах «Бенфики»

- Ровно в той же степени, насколько «орлы» лихо ворвались в прошлый розыгрыш Лиги чемпионов, настолько тяжело им в текущей кампании. Тогда «Бенфика» попала в квартет с «Ювентусом», «Маккаби Хайфа» и «Пари Сен-Жермен». Сразу ввязались в гонку с парижанами, финишировали при равенстве по очкам, оставив за спиной «старую синьору». Но сейчас еврокубковый сезон проваливают уже сами лиссабонцы. Всё началось с ужасного домашнего матча против «Зальцбурга» — с удалением Антонину Силвы, пропущенного пенальти и посредственной игры. Поражение от «Интера» в Милане было ожидаемым – но, чтобы не ударить в грязь лицом, против «Сосьедада» дома нужна была только победа. После финального свистка – 0:1 на табло. Мотивацию на оставшуюся часть турнира найти тяжело – испанский и итальянский гранды оторвались уже на 7 очков и вряд ли пропустят «орлов» в зону плей-офф. Можно навязать борьбу «Ред Буллу» — нужно отыграть отставание в 3 очка. И вместе с тем не отпустить австрийцев ещё дальше – с ними «Бенфика» встретится только в заключительном туре, когда решать такие вопросы будет уже поздно.

- Хотя бы в чемпионате дела обстоят лучше. Образовался привычный треугольник «Спортинг»-«Бенфика»-«Порту». Минувшей весной чемпионство праздновали «орлы», сейчас идут ниже – но и на третье место не вываливаются. За 10 туров подопечные Рогера Шмидта уступили только «Боавиште», а с «Каза Пия» сыграли вничью. «Порту» коллектив опережает на 3 балла, на столько же отстаёт от «Спортинга».

- Тренерам клуба предстоит крепко подумать над приоритетами. Евровесну терять никто не хочет – в то же время в группе ЛЧ у «орлов» ничего не получается. Тяжело будет бороться даже за 3-ю строчку – а между тем уже через 4 дня после игры с «Сосьедадом» предстоит дерби против «Спортинга». В текущем состоянии разрываться на 2 топ-турнира «Бенфике» опасно, а у матча чемпионата высочайшее значение – можно ворваться на 1-е место.

- Проблема, в том числе в составе команды. Сразу несколько игроков старта выбыли с травмами. Это и форвард Петар Муса, которого подпускали к стартовой обойме, и Давид Нерес, и Давид Кокчу, и Александер Бах (все трое регулярно выходили на поле в этом сезоне).

Ориентировочный состав «Бенфики» (4-2-3-1): Трубин – Юрасек, Отаменди, Силва, Аурснес – Флорентино, Невеш – Мариу, Рафа, Ди Мария – Кабрал.

О противостоянии

- В этом сезоне команды между собой столкнулись впервые – закрывали первый круг в Лиссабоне, тогда победа досталась «Сосьедаду» (1:0).