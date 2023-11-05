Характер спасает от провала. «Локомотив» встревожен накануне дерби против «Спартака»

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вчера, 10:06

Команда Галактионова и Дзюбы могла идти в зоне вылета.

Волевые качества и везение в футболе очень важны. «Крылья Советов» шли весной рядом с зоной вылета, когда не везло. А удачливый в новом сезоне коллектив сыграет с «Краснодаром» в качестве соседа по таблице. «Спартак» и «Локомотив» тоже рядом, равенство по очкам. Но в таблице ожидаемых баллов команда тренера Галактионова на предпоследнем месте. «Локомотив» мог бороться за выживание. В реальности сражается за третье место. Обсудим плюсы и минусы команды накануне важного дерби с небезгрешным «Спартаком».

Козырь «Локомотива». Характер команды

Восемь пунктов добыли голами после восьмидесятой минуты. Без этих очков могли набрать жалкие 12 баллов, столько наковыряли команды из зоны стыковых матчей. «Локомотив» проиграл всего трижды. Но московский клуб мог уступить «Уралу», «Зениту», «Краснодару», «Крыльям Советов» и «Рубину». Характер есть, хотя отметим, что нередко голы на последних минутах нужны, чтобы избежать поражения, а не завоевать победу. Бывали исключения, но живучесть чаще включается, когда дела идут совсем плохо.

Минус команды. Хорош только голкипер

Можно с натяжкой записать в герои Глушенкова, но Максим не оставил однозначного впечатления, как голкипер Лантратов. Есть претензии к центральным защитникам. Видели грубые ошибки латералей, особенно когда Тикнизян играл в обороне, оставляя за спиной свободные зоны. Жестко недорабатывали опорные хавбеки. Карпукас сдал, Баринов играет нестабильно, невзирая на статус и опыт. Ничего не показал Дзюба, ветеран оставил шикарный футбол в прошлом сезоне. Пиняев в 19 лет не лучше, чем на стартовом отрезке в «Локомотиве». Только Лантратов обычно хорош, а вот полевые игроки не очень.

Козырь «Локомотива». Молодость команды

Пиняев, Митай, Карпукас, Морозов, Сильянов и Фассон не старше двадцати двух лет. Ненахову, Тикнизяну и Глушенкову по двадцать четыре года. На коротких отрезках команду, где один дед на скамейке – Гильерме, а один на поле – Дзюба, могут накрывать волны нестабильности. Но голы на последних минутах показывают, что у «Локомотива» есть нераскрытый потенциал, который сочетается с молодостью, позволяющей наращивать преимущество в плохих поединках, добиваясь голов за счет выносливости и резкости. «Локомотив» опасен для любого соперника, что доказали против «Рубина» в Кубке, победив 3:0 смешанным составом.

Минус команды. Откровенно слабая оборона

Пропустили всего 17 мячей, лишь на один больше, чем «Динамо». Но это заслуга голкипера Лантратова. Илья вытащил четыре десятка опасных ударов. А вот защита играла плохо. Отчасти причина в отсутствии человека в стиле Чорлуки, опытного и стабильного центрального защитника, который ведет за собой. В центре обороны тренер доверяет бразильцу Фассону, а рядом использовал троих молодых защитников, ни один из которых не показал ничего невероятного. А глобально проблема во всех фазах игры без мяча на своей половине поля. «Локомотив» высоко прессингует, защищаясь по схеме «4-4-1-1», но расстояние между линиями слишком большое. Соперники оказываются за спиной у опорников Галактионова, а попытка одного из защитников выскочить на перехват нередко завершается работой для Лантратова.

Козырь «Локомотива». Приличная глубина состава

Был Дзюба, но пригласили Сарвели и молодого Сулейманова, которого тренер знает по работе в Нижнем Новгороде. Есть Глушенков и Пиняев, но команду летом не покинули Миранчук и Жемалетдинов. Тикнизян не уехал в Бундеслигу, хотя армянина звали разные клубы. В опорной зоне нет места Марадишвили, а за этого футболиста «Локомотив» заплатил 7 млн евро. Москвичи отдали «Зениту» в аренду Изидора, но не остались без вариантов в атаке. На фланге три опции справа – Ненахов, Самошников и Сильянов, и сразу пять опций слева. К названым универсальным латералям можно добавить Тикнизяна и Митая. У «Локомотива» большой состав, поскольку это богатый клуб.

Минус команды. Футбольная деградация Дзюбы

Граф Дракула не кусает, как раньше. «Локомотив» мог быть на месте «Крыльев Советов» с Артёмом на пике формы. Но Дзюба забил один из четырех мячей в ворота «Факела». Форвард результативно сыграл против «Балтики», гол плюс пас, и отличился в матче с «Уралом», еще одним середняком со слабой защитой. При этом Артём не забивал «Ростову», «Динамо», «Зениту», «Оренбургу» и ЦСКА . Всем соперникам, которые по статусу или показанному футболу навредили команде Галактионова. Понятно, что форвард зависим от команды, но Дзюба пассивный, не управляет игрой Пиняева и Глушенкова. По именам атака «Локомотива» намного сильнее, чем по факту. Уже крупно повезло, что забили 18 мячей, создав моментов на максимум 14 точных ударов.

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