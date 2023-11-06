В АПЛ без поражений только «Тоттенхэм». Впереди матч против бывшего тренера

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вчера, 10:26

«Челси» Почеттино в гостях у Постекоглу.

У «шпор» лучший старт в АПЛ в истории

В 1960 году «Тоттенхэм» стартовал с девяти подряд побед в высшем английском дивизионе и позже стал чемпионом. Спустя шестьдесят три года повторить такой результат крайне сложно, но лондонская команда набрала 26 очков в 10 турах, и это лучший результат в истории клуба в АПЛ . Даже в сезоне, когда тренер Почеттино имел шансы обойти «Лестер» Раньери, у «Тоттенхэма» после десяти туров было всего 17 пунктов, а теперь двадцать шесть.

Но в уникальном для нового века сезоне АПЛ с сенсационным титулом «Лестера» сбавили фавориты. Сейчас «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль» сильнее. Даже «Ньюкасл» прошел жуткую серию в календаре и вернулся к победам. Слабых клубов мало, сильных много. Грозные МЮ и «Челси» выступают ужасно, но два миллиардных проекта тоже опасные соперники для «Тоттенхэма». Лучший старт в истории порадовал «шпор», но даже против Почеттино рискуют потерять очки.

Без Кейна приходится играть как банда

Существует множество логических ошибок, благодаря которым так удачна пропаганда. Одна из самых популярных формулируется «после этого – значит по причине этого». Сейчас многие связывают удачную игру «Тоттенхэма» с уходом Кейна. Мол, команда не скатилась, потеряв лучшего футболиста, значит, Харри каким-то образом мешал. Это неправда. Английский форвард был маяком в атаке, а без него рисковали превратиться в «Барселону» без Месси, где футболисты искали глазами Лионеля.

Без Харри «Тоттенхэму» пришлось перестраиваться. Но уход нападающего ещё может сказаться во второй части сезона. Старт ничего не значит – Артета подтвердит, поэтому «шпорам» рано радоваться, что есть результат без Кейна. Харри разрывает всех в составе «Баварии», но единственный плюс для «Тоттенхэма» от расставания с лидером – остальные футболисты поняли, что трон пустой. Многие пытаются занять место рядом с Соном Хын-Мином, ещё одним безусловным вожаком «шпор».

Многие футболисты вышли на пик формы

Немного опасно, поскольку традиционные фавориты правят недочеты по ходу сезона, чтобы получить лучший футбол в концовке во время решающих поединков в плей-офф еврокубков. Но это один из козырей Постекоглу и его команды – «Тоттенхэм» не играет в Европе впервые за 14 лет. В деньгах потеряли, кредиты большие, но часть перекрыли с помощью продажи Кейна. И трансферы были грамотными. Мэддисон претендует на звание одного из лучших подписаний АПЛ в сезоне, если не лучшего среди всех. Джеймса забрали дешевле, чем валлийского вингера Джонсона. Крайний защитник Педро Порро из Испании тоже в основе команды и тоже хорош.

Мики ван де Вен – голландский центрбек, в старте, как и голкипер Викарио, лучший вратарь АПЛ по проценту отраженных ударов – взял 33 выстрела из 41. Выкупили контракт Кулусевски, швед стал частью основы «Тоттенхэма» с новым главным тренером. Успешная трансферная кампания является основой для стартового рывка, хотя у «шпор» и без новичков были приличные футболисты. Чемпион мира Ромеро, опорник Биссума. У бразильца Ришарлисона много проблем в Лондоне, но может прибавить. А Сон Хын-Мин выиграл приз «Игрок месяца» в сентябре, ведь южный кореец забил 6 мячей в 4 матчах АПЛ .

Постекоглу подошёл команде и чемпионату

Ангелос Постекоглу – австралиец с греческими корнями, дважды выиграл приз «Тренер месяца» в АПЛ . Но даже без персональных наград Анге стал бы любимцем публики. Постекоглу ведет себя адекватно, подкупил экспертов понятной тактикой, а фанатов ставкой на неидеальный, но цельный футбол. «Тоттенхэм» не превратился в команду уровня «Барселоны» Гвардиолы. Лондонцы вылетели от «Фулхэма» из Кубка Лиги еще в августе. У них многие победы непростые – даже «Лутон» переиграли с разницей в один мяч. Но фактор везения, ведь помним, как арбитры украли гол у «Ливерпуля» в матче со «шпорами», не мешает выделить толкового наставника Постекоглу.

Австралиец не похож на Почеттино, не говоря о сходстве с Моуриньо или Конте. Но коллектив из Лондона нуждался именно в таком наставнике. Любимый дядя или крестный отец, с которым видишься редко, но любишь проводить время, потому что он хороший человек. Понятно, что у «Тоттенхэма» много шероховатостей в игре, не всегда есть запасной план, поскольку на скамейке не все такие сильные, как датчанин Хейбьерг. По игровым характеристикам один из лидеров АПЛ не равен «Манчестер Сити», невзирая на то, что Гвардиола уже проиграл дважды. И оборона «Тоттенхэма» совершает ошибки не реже, чем защита «Ливерпуля», это обязательно аукнется в будущем.