Символическая антисборная 15-го тура РПЛ. Чалов, Дзюба и коллекционеры красных карточек

1699897750

вчера, 20:49

В пятнадцатом туре многие не сдержали эмоции.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Удар Игнатова был коварным и не очень сильным – голкипер дотянулся до мяча, но не сложился. А второй победный в итоге мяч «Спартака» организовал именно вратарь «Ростова». Опытный страж ворот отдал плохую передачу, которую сумели перехватить. Так «красно-белым» подарили два быстрых мяча против команды Карпина. Хотя москвичи пропустили в ответ, они набрали три очка.

Защитники

Келвен ( ЦСКА )

В атаке новичок лучше, чем в обороне, но против «Факела» фаворита заставили обороняться. И Келвен допускал ошибки, позволял Магалю и Аппаеву заходить на угол штрафной площади ЦСКА . Подачи с флангов в итоге подвели к ответному мячу в концовке матча, а Келвен даже в атаке себя не показал – ни одной передачи под удар, всего одна обводка за матч на фланге.

Кирилл Набабкин ( ЦСКА )

Ветеран потерял резкость, это часто сказывается, когда тренер Федотов вынужден выпускать Кирилла на поле. В добавленное время ЦСКА защищал победу против «Факела» в гостях, но после подачи с левого фланга Набабкин вместо борьбы с Божином просто стоял рядом и наблюдал, как защитник соперника сравнивает счет. Были и другие ошибки, «армейцы» провели плохой матч, счет по ударам в створ в пользу «Факела» — 6:2.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

35-летний ветеран из Беларуси не успевал за быстрыми перемещениями игроков «Динамо». Тюкавин убегал от Сивакова, и Чавеса в штрафной площади Михаил не закрыл. Когда Гладышев и Бессмертный работали на правом фланге, то центральный защитник не успевал правильно расположиться, чтобы прервать их подачи. «Оренбург» проиграл по делу, оборона не справилась.

Итало («Урал»)

У молодого бразильца хватало работы, у него есть несколько удачных действий в отборе. Но когда смотрим на зоны, через которые создавали моменты и голы игроки «Крыльев Советов», то видим позицию Итало. Вышел на левом фланге, но Гарре и Салтыков его переиграли. Ошибались и другие защитники «Урала», но именно Итало часто уступал форвардам соперника.

Полузащитники

Фернандо Констанса («Крылья Советов»)

Не реализовал пенальти, что привело к минимальному перевесу «Крыльев Советов» против «Урала» после первого тайма. А на старте второй половины именно центральный хавбек команды Осинькина не помешал разыграть нехитрую комбинацию с голом центрального защитника Бегича. Хотя самарцы сыграли неплохо и выиграли, Констанса среди антигероев тура. Старался, но ошибался.

Юрий Газинский («Урал»)

Ветерана долго не было, но не вернулся с победными голами, как умеет. Газинский схватил сидящего на газоне Ежова за подбородок рукой, а когда соперник из «Крыльев Советов» предсказуемо отреагировал на такую наглость, то ещё раз полез к голове оппонента. Газинский поступил глупо, красная карточка по делу. Возможно, формально стоило выписать две желтые подряд, но процедура не меняет итог – Юрий скатился к хамству.

Кирилл Щетинин («Ростов»)

Классно сыграл против «Локомотива», когда забил победный мяч, но в дебюте матча против «Спартака» в Москве Щетинин отработал странно. Пассивность всей тройки хавбеков подарила Игнатову и Промесу моменты. Затем Кирилл пытался активизироваться на левом полуфланге, но Карпина не впечатлил – полузащитник ушел с поля в перерыве вместе с Ланговичем и Голенковым. Первый тайм в исполнении «Ростова» не понравился тренерскому штабу команды.

Кирилл Кравцов («Сочи»)

Хавбек «Сочи» получил желтую карточку на шестой минуте матча. А после перерыва решил, что хорошим решением станет бессмысленный фол в центре поля. Грубая игра заслужено привела к ещё одному предупреждению и удалению. Кривцов подставил свою команду. Вместо камбэка «Сочи» получил ещё одно домашнее поражение в сезоне, ведь «Рубин» удвоил разницу в счете в большинстве.

Нападающие

Фёдор Чалов ( ЦСКА )

Чалов, пожалуй, лучший российский игрок сезона в РПЛ . Но в Воронеже у форварда нет ударов в сторону чужих ворот. Даже по воробьям не попадал, сыграл на уровне худших матчей Заболотного. Понятно, что нападающий зависит от работы напарников, а ЦСКА играл без мяча. Но это был матч против скромного «Факела», а не против «Реала». Футбол Чалова разочаровал, именно Фёдор должен был связать работу Давилы и Файзуллаева, но не сумел.

Артём Дзюба («Локомотив»)

В антисборной чаще оказываются футболисты, которые умеют играть, но подвели, чем самые слабые участники матчей. И это логично, ведь у Дзюбы были выходы на ударные позиции, но разок форвард попал в каркас ворот, а во втором случае не получил пенальти, когда соперник пытался его раздеть. У Артёма категорически не получается связывать игру в атаке, а победу «Локомотиву» принес его сменщиков Сулейманов уже после замены ветерана.

Главный тренер

Виктор Ганчаренко («Урал»)

Есть за что поругать Романщенко из «Ахмата» и Карпина из «Ростова», но их команды хотя бы пытались ответить соперникам после ошибок. А вот «Урал» случайно забил на старте второго тайма и мог пропустить больше трех мячей от «Крыльев Советов». Клуб из Екатеринбурга не побеждал в 10 турах подряд, поражение в Самаре стало седьмым в этой ужасной серии. Виноваты футболисты, но тренер тоже проигрывает коллегам. Ганчаренко не уволят, но есть за что поругать.

Особенность тура. Три красные карточки

За 15 туров судьи нашли причины для 23 удалений, в среднем по полторы красные карточки за один игровой уикенд. А в этом туре сразу три удаления, причем все максимально глупые. Кравцов из «Сочи» пошел на фол далеко от ворот, имея желтую карточку. Газинский вышел из себя и хватал соперника за лицо. Тикнизян сначала агрессивно повел себя по ходу матча, а затем дождался второй желтой карточки. Три удаления за тур, где арбитры в целом отработали здорово – вина футболистов.