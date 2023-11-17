Израиль – Румыния: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Израиль – Румыния, который состоится 18 ноября 2023 года.

Израиль

Сборная Израиля имеет двенадцать очков после восьми туров. Команда идет на третьем месте и отстает на четыре очка от проходной второй позиции. Израильтянам необходимо брать максимум очков в ближайших играх. В перенесенном матче седьмого тура сыграли вничью с швейцарцами со счетом 1:1.

В восьмом туре минимально проиграли сборной Косово(0:1).

Румыния

Сборная Румынии занимает второе место в группе с шестнадцатью очками на своем счету. Для того чтобы на 100% гарантировать себе проход в финальную стадию, им необходимо победить хотя бы в одной встрече из двух оставшихся. В предыдущем матче на чужом поле сыграли вничью с белорусами со счетом 0:0.

В последнем матче уверенно обыграли сборную Андорры со счетом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Израиля – 2.78

Ничья – 3.40

Победит сборная Румынии – 2.68

Победит сборная Румынии с форой -1.5 – 5.80

Обе забьют — нет – 1.94

Обе забьют — да – 1.87

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.17

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.77

Статистика

Сборная Израиля четыре матча подряд играет на тотал меньше 2.5 мячей.

Румыны на данный момент не проигрывали в группе.

Встреча команд в первом круге завершилась вничью.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Израиля по коэффициенту 2.78. Для сборной Израиля данная встреча последний шанс зацепиться за выход из группы. Израильтянам необходимо брать три очка в этой встрече. Наш прогноз: минимальная победа сборной Израиля в равном противостоянии.