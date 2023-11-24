«Крылья» – против москвичей в топ-3, «быки» по-прежнему лучшие, столичное дерби. Стартует 2-й круг РПЛ

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вчера, 10:11

Открываем 16-й тур.

«Крылья Советов» – «Локомотив»

- Бойня в топ-3 продолжается. Самарцы прервали 6-матчевую серию без побед – в домашних стенах уверенно переиграли «Урал» (3:1). Этим наказали ЦСКА за ничью в Воронеже. Теперь «Крылья» с «армейцами» и «Динамо» имеют в активе по 25 очков. Место в пятёрке для команды Осинькина само по себе – чудо. Наступает пора подтверждать претензии во втором круге.

- Рывок в топ-3 после победы над «Зенитом» в Санкт-Петербурге завершился не очень удачными матчами чемпионата в октябре – «Локо» остался без побед в трёх турах. В ноябре есть намёки на выправление ситуации – за боевой ничьей со «Спартаком» последовала домашняя победа над «Ахматом». Сейчас «красно-зелёные» на 7-й строчке.

«Зенит» – «Сочи»

- Отобрать лидерство у «Краснодара» в последнем матче первого круга не удалось – придётся решать задачу в заочной гонке. Вроде «сине-бело-голубые» и преодолели спад, который был на старте чемпионата. К тому же Матео Кассьерра нашёл-таки нить игры и забил уже 12 мячей. Только в недавнем ключевом столкновении подопечным Сергея Семака пришлось отыгрываться. У «Краснодара» во 2-м тайме забил Сперцян, хозяева ответили мячом того же Кассьерры. Разошлись ничьей. Она оставила недосказанность – отставание от южан лишь 2 балла.

- В поединке читается победа хозяев на классе – уж слишком слаб «Сочи» на фоне остальных команд лиги (не говоря уже о чемпионе). Южане за весь осенний отрезок Премьер-Лиги победу одержали только раз – неожиданно обыграли «Урал» в Екатеринбурге.

ЦСКА – «Динамо»

- В эти выходные много топ-игр по всей Европе. Московское дерби – центральный матч российского чемпионата. Подогревает интригу соседство коллективов в таблице – «Динамо» и «армейцы» с «Крыльями» делят 3-ю строчку, у всех по 25 очков.

- Разве что у «бело-голубых» настроения более оптимистичные – у них 8-матчевая серия без поражений, плюс в предыдущем туре обыграли «Оренбург». «Красно-синим» же под конец круга достался тяжелейший выезд к «Факелу». И пусть команда повела быстрым голом – но не додавила, ещё и ошиблась в самой концовке. Победы ЦСКА даются крайне непросто.

«Балтика» – «Спартак»

- В Калининграде никому просто не бывает – «Ахмат», «Оренбург», «Ростов» и «Зенит» подтвердят. Для «балтийцев» большой плюс, что им удалось покинуть зону прямого вылета после ничьей с «Пари НН». Но на уровне стыков ещё надо закрепиться.

- Обыгрывать «Ростов» москвичи могли более уверенно – «Спартак» превосходил гостей во всех аспектах даже без Соболева на поле. Но следствие отсутствия профильного центрфорварда – ближе к перерыву стало меньше ударов по воротам. После одной победы в 5 матчах чемпионата это позволило сократить дистанцию до топ-5.

«Оренбург» – «Ахмат»

- Осенняя хандра не позволила продлить импульс от прихода Давида Деограсии – южноуральцы снова терпят поражение за поражением. Уже есть и падение в зону стыков, и слухи об уходе лидеров.

- Этот поединок будет ожесточённее оттого, что грозненцы тоже гораздо ниже, чем хотели бы быть. Разрыв между командами – 1 балл. «Ахмату» нужно выбираться из зоны прямого вылета, туда их загнали 5 поражений подряд. Вопрос в том, чья серия прервётся.

«Урал» – «Краснодар»

- Очевидный аутсайдер принимает команду-открытие текущего сезона. Хотя летом и сами «шмели» считались открытием. Екатеринбуржцам катастрофически не хватает стержня и стабильности – в сентябре-начале октября ещё были проблески с «Ростовом» и «Локомотивом». Дальше – 4 поражения подряд и уже знакомое 12-е место. Так заигрывать со стыками опасно.

- Ничья с «Балтикой», поражение от ЦСКА сразу после наводили на сомнения – удержит ли «Краснодар» лидерство в матче на берегах Невы? Удержал. Это было красивое завершение первого круга. Главный итог – «Краснодар» на 1-м месте, «Зенит» продолжает погоню. Сейчас главный враг «быков» — необязательные поражения, осечки. Петербуржцы в состоянии забирать победу за победой – дошли ли до такого уровня южане?

«Рубин» – «Факел»

- В октябре «Рубин» неожиданно рванул вперёд, начав, наконец, набирать очки. Если до этого коллектив боролся за выход из зоны стыков, то после побед над «Ахматом», «Балтикой», «Уралом» и «Сочи», ничьей с ЦСКА оказался в десятке. А отставание от топ-5 – 3 балла.

- Воронежцы после прихода Сергея Ташуева – в таком же состоянии. Одно поражение в 8 играх позволило на 6 очков оторваться от зоны стыков. Венец этой серии – победа над «Спартаком» и ничья с ЦСКА .

«Ростов» – «Пари НН»

- По игре ростовчане явно должны располагаться выше – только недавно получилось найти баланс и начать набирать очки. Сразу появились 3:0 с «Ахматом», 1:0 с «Локо». В то же время поражение от «Спартака» абсолютно заслуженное – южане «появились на поле» только во втором тайме, когда устроили навал в концовке матча. Сейчас нужно вновь набирать ход и цепляться за десятку.