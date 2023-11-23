Ван Дейк – лучший центральный защитник мира. На выходных сыграет против Холанда

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вчера, 17:58

Невероятно крутая дуэль в АПЛ .

Вирджил вернулся на пик формы

Несколько месяцев назад ван Дейк максимум был на третьем месте в различных рейтингах защитников, а сейчас на вершине, готов к игре против Холанда. Умеет совершить рывок вверх. Центральный защитник, который проиграл Месси «Золотой мяч-2019» на семь несчастных баллов, точно нерядовой футболист. Ван Дейк набрал 679 очков, а Роналду лишь 476. У Криштиану и Лионеля часть голосов от вечных фанатов, а вот баллы Вирджила – результат работы голландца над собой. У него непростая судьба.

Ван Дейк не любит биологического отца, поэтому на спине напечатано имя, а не фамилия. Огромный бритоголовый голландец Рон возил сына на футбольные тренировки, но затем старший ван Дейк бросил жену и троих детей, завел новую семью, практически прекратив общения с наследниками. Дети не простили предательство, младшие брат и сестра Вирджила сменили фамилию в документах. Хеллен Фо Сиу – мама защитника, родом из Суринама, тащила на себе семью с тремя детьми.

Именно мать была у постели ван Дейка в 2012-м, когда Вирджил думал, что умрет, поэтому даже составил завещание. Врачи не заметили перитонит – воспаление брюшины, аппендицит и почечную инфекцию. Парень потерял 12 килограммов веса. Понадобилось несколько месяцев, чтобы прийти в себя. Но те страдания после операций повлияли на характер. Также Вирджила закалила работа с подросткового возраста. Мыл посуду в ресторане, чей владелец советовал завязать с футболом.

Подростком ван Дейк проезжал на велосипеде 20 километров, чтобы попасть на тренировки. Но его считали плохим и медленным защитников. Даже в молодежной сборной у Вирджила всего три матча, а в первую команду Нидерландов попал в 24 года. Умение доказывать, что крутой, пригодится и сейчас, ведь недавно у ван Дейка был плохой отрезок. «Ливерпуль» не попал в ЛЧ , защитники тоже виноваты. Но на старте нового сезона голландец снова лучший центральный защитник мира.

Ван Дейк опережает других звезд

«Красные» пропустили меньше всех в АПЛ . У них 10 голевых ошибок, как у «Арсенала» с Салиба. Ван Дейк сейчас играет агрессивнее, чем раньше. У него много выносов мяча, перехватов и отборов. Его пока никто не прошел на дриблинге в АПЛ . У голландца была спокойная манера игры – берег силы, выбирал позицию, но теперь чаще идёт в борьбу, поскольку понимает, что «Ливерпулю» нужна новая версия Вирджила. В центре полузащиты новички и нет такого опорника, как Фабиньо.

В обороне слева травмировался Робертсон – дополнительная нагрузка на ван Дейка. Рядом нет постоянно напарника. Матип и Конате меняли друг друга, а ещё видели в центре обороны Гомеса и двадцатилетнего Куанса. Клопп знает, что хавбеки Собослаи и Джонс не разрушители, а Гравенберх не играл глубоко по схеме. Были осечки, ничья против «Лутона» помешала «красным» прийти к матчу против «горожан» на первом месте – потеряли шанс опередить Гвардиолу на один пункт.

Зато тот поединок, как и мировая с «Брайтоном», показывает важность командного единства и влияние лидеров на коллектив. Если сравнивать ван Дейка с Диашем из «Манчестер Сити», Салиба из «Арсенала», Тиаго Силвой из «Челси» и Ромеро из «Тоттенхэма», то лишь аргентинский чемпион мира может похвастаться лучшей статистикой в большом количестве важных категорий. Но Диаша и Салиба, как и других известных защитников, нынешний ван Дейк опережает по сумме показателей.

У голландца много классных длинных передач с высоченной точностью в 71 %. У защитника в среднем по 27 передач вперед за игру, по 5.5 выигранных дуэлей за матч. Вирджил – король воздуха, проигрывает менее восемнадцати процентов сражений на втором этаже. На земле ван Дейк побеждает в 75 % единоборств, что тоже впечатляет. Например, у Диаша этот показатель лишь 54 %, у Салиба – 62. Вирджил набрал форму, что роднит этот сезон с лучшим годом в его карьере.

Результаты в защите определят сезон

В прошлом чемпионате «Ливерпуль» забил 75 мячей, третий результат АПЛ . Но пропустили больше, чем МЮ с Де Хеа и Магуайром, поэтому не попали в ЛЧ . Не было единственной причины неудачи, но 47 голевых ошибок это много для команды, которая играла в трех финалах Лиги чемпионов. Клопп это понимал. Также немец знал, что не может отказаться от активной игры флангами. Не умеет заставить Александера-Арнольда обороняться.

Остается надеяться на таланты хавбека МакАллистера, хотя это не чистый «цербер», выстраивать прессинг – «Ливерпуль» в тройке лучших в АПЛ по высокому отбору, и надеяться на прогресс второго центрального защитника. Но без сейвов Алиссона и управления обороной от Ван Дейка не видеть Клоппу трофеев. В новом сезоне у перестроенной атаки «Ливерпуля» нет проблем с созданием моментов – по их качеству выше, чем «Манчестер Сити».

А ещё важнее, что есть разница между xG соперников и пропущенными мячами. Разумеется, голкипер Алиссон герой старта сезона, бразилец первый по проценту сейвов в АПЛ . Но без ван Дейка им крышка, это лидер коллектива, новый капитан. Голландец хочет вернуть «Ливерпуль» в первую четверку. Если Дарвин Нуньес и компания поработают над своей реализацией, то «красные» также будут сражаться за два серьезных кубка, победы в Лиге Европы и в АПЛ .

Клоппа нередко подкалывают малым количеством трофеев за девять лет в «Ливерпуле», всего по одной победе в ЛЧ и АПЛ . Не похоже на чемпионские серии Фергюсона. Но сейчас другие времена, в чемпионате Англии безумная конкуренция. Так что важны мелочи. Например, Холанд не умеет играть центральные матчи. Исключение делает только для МЮ в дерби. У Эрлинга пока пять матчей против «Ливерпуля» в карьере, 4 поражений и всего 1 победа.

Норвежец забил два мяча в тех играх, но разок отличился в Кубке Лиги, когда ван Дейка не было на поле. А второй гол случился в матче «Ливерпуля» против «Зальцбурга» в ЛЧ , который австрийцы проиграли. Пока у Холанда плохая статистика против ван Дейка, но эта дуэль лишь зарождается. В субботу будет интересно, Гвардиола точно планирует отвлекать Вирджила действиями Бернарду и Альвареса, чтобы Эрлинг и Доку вместе мучили Трента и Матипа.

Для «Ливерпуля» важно, чтобы ван Дейк, как и старина Салах, играл шикарно. Это лучшие игроки «Ливерпуля» в новом сезоне. От двух крутых ветеранов зависит конечный результат и центрального матча, и всего сезона.