«Америка Минейро» – «Фламенго»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 35-го тура Серии A чемпионата Бразилии «Америка Минейро» – «Фламенго», который состоится 26 ноября 2023 года

«Америка Минейро»

«Кролики» из Белу-Оризонти в турнирной таблице чемпионата Бразилии занимают на данный момент двадцатую строчку. Следующий сезон клуб проведёт в Серии B. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды «Америка Минейро». На своём поле ничью раскатали «кролики» с «Атлетико Минейро» в 32-ом туре чемпионата Бразилии (1:1). Пропустив три гола, в сухую «Америка Минейро» проиграла дома «Коритибе».

Со счётом 1:2 «кролики» уступили в гостях команде «Васко да Гама».

«Фламенго»

В тройку самых сильных команд входит «Фламенго» на данный момент в турнирной таблице Серии A. Команда ещё может побороться за чемпионство. На два очка отстают «стервятники» от «Палмейраса», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата. В четырёх крайних матчах «красно-чёрные» не уступают своим соперникам. Уверенно со счётом 3:0 «Фламенго» выиграло у «поросят» из Сан-Паулу в 33-ем туре Серии A. Ничейным исходом завершилась домашняя встреча с «Флуминенсе» (1:1).

24 ноября с минимальным счётом «стервятники» взяли верх над клубом «Брагантино».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Америка Минейро» – 7.00

Ничья – 4.90

Победит «Фламенго» – 1.42

Победит «Фламенго» с форой -1.5 – 2.09

Обе забьют — нет – 1.97

Обе забьют — да – 1.84

Тотал голов больше 2.5 гола – 1.61

Тотал голов меньше 2.5 гола – 2.27

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 голов за матч завершились три личных матча команд из пяти последних

Три поражения потерпели «кролики» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «стервятники» уступили своим соперникам в одной встрече.

Прогноз

«Красно-чёрным» очень нужны очки, если они надеются побороться за чемпионство. Компания Pinnacle сделать ставку предлагает на победу «Фламенго» с коэффициентом 1.42. «Кроликам» очки уже никак не помогут.