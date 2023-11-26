«Годой-Крус» – «Бока Хуниорс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (27.11.2023)

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вчера, 21:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Кубка профессиональной лиги Аргентины «Годой-Крус» – «Бока Хуниорс», который состоится 27 ноября 2023 года

«Годой-Крус»

«Виноделы» на текущий момент в турнирной таблице группы B занимают первое место. Вспомним недавние футбольные встречи с участием «сине-белых». На выезде с минимальным счётом «Годой-Крус» потерпел поражение от команды «Тигре» в рамках матча 11-го тура Кубка профессиональной лиги. В сухую, забив пару мячей, «виноделы» дома выиграли у «Платенсе» в игре следующего тура.

14 ноября нулевую ничью раскатали «сине-белые» с командой «Сармьенто Жунин».

«Бока Хуниорс»

«Бока» на сегодняшний день в турнирной таблице своей группы находятся на десятой строчке. Рассмотрим несколько матчей «генуэзцев» за последнее время. На выезде в рамках матча 12-го тура Кубка профессиональной лиги Аргентины «Бока Хуниорс» разошёлся миром с клубом «Сан-Лоренсо» (1:1). С минимальным счётом «Бока» выиграла у «Ньюэллса» в игре следующего тура. Победный гол в матче забил на девяностой минуте встречи с пенальти Мигуэль Мерентиэль.

23 ноября в полуфинале Кубка Аргентины «генуэзцы» в напряжённой борьбе со счётом 2:3 уступили «Эстудиантесу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Годой-Крус» – 2.31

Ничья – 3.05

Победит «Бока Хуниорс» – 3.15

Победит «Годой-Крус» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 1.65

Обе забьют — да – 2.15

Тотал голов больше 1.5 гола – 1.47

Тотал голов меньше 1.5 гола – 2.38

Статистика

Исходом тотал больше 2.5 мячей за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних

Три победы одержали «виноделы» в пяти последних матчах

За аналогичный период «Бока» выиграла только в одной встрече.

Прогноз

Не без труда, но «сине-белые» могут в предстоящем матче обыграть «генуэзцев». Компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Годой-Крус» с коэффициентом 2.31.