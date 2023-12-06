«Санкт-Галлен» – «Ивердон-Спорт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Суперлиги чемпионата Швейцарии «Санкт-Галлен» – «Ивердон-Спорт», который состоится 6 декабря 2023 года

«Санкт-Галлен»

Четвёртое место занимают на сегодняшний день «зелёно-белые» в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Рассмотрим несколько матчей с участием «Санкт-Галлена» за последнее время. С разницей в пару мячей «зелёно-белые» взяли верх над «Винтертуром» в матче позапрошлого тура Суперлиги (4:2). В рамках товарищеской встречи с большим счётом «Санкт-Галлен» одержал победу над австрийским «Ваккером» из Инсбрука (6:1).

26 ноября со счётом 2:0 «Базель» на своём поле взял верх над «Санкт-Галленом».

«Ивердон-Спорт»

«Ивердон» после пятнадцати туров Суперлиги находится на восьмой строчке турнирной таблицы. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков команды. С разницей в один мяч «Ивердон» уступил на выезде «Базелю» (1:2). Ничейным исходом завершилась домашняя игра позапрошлого тура чемпионата Швейцарии с «Лозанной» (2:2).

25 ноября в сухую, пропустив пять голов, «Ивердон-Спорт» проиграл дома команде «Лугано».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Санкт-Галлен» – 1.32

Ничья – 5.80

Победит «Ивердон-Спорт» – 8.20

Победит «Санкт-Галлен» с форой -1.5 – 1.82

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.37

Тотал голов меньше 2.5 – 2.95

Статистика

Пять крайних очных матчей команд завершились исходом: обе забьют – нет

Только в одном матче из пяти последних «Санкт-Галлен» проиграл

В трёх поединках за аналогичный период «Ивердон» уступил.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.32 на победу «Санкт-Галлена». На своём поле в семи домашних матчах к ряду «зелёно-белые» выигрывают своих соперников.