У грандов АПЛ кошмарный вечер. Провал «Сити», поражения «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» от середняков

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вчера, 10:55

Зато МЮ воспользовался осечками.

Редко встретишь такое, чтобы сразу несколько грандов оступились в один вечер. С другой стороны, магия АПЛ способна и не на такое. Рассказываем о вечере, который команды из топ-5 постараются скорее забыть.

«Сити» — уже 4-й, 4 матча без побед и поражение от «Астон Виллы»

Из раза в раз тренеры говорят о слишком насыщенном календаре, дефиците времени на восстановление. Но до этого марку как-то удавалось держать. Сейчас перестало получаться.

Сильнейший в последние годы «Сити» набрал только 3 очка в последних четырёх турах. Им на этом отрезке достался крайне тяжёлый календарь. Встречи ЛЧ с «Янг Бойз» и «Лейпцигом» разбавляли матчи против «Челси», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». У каждой команды есть претензии на зону ЛЧ и даже на топ-3. Как итог – «синие», мерсисайдцы и «шпоры» прилично потрепали «небесно-голубых» и забрали по 1 баллу.

А подопечные Унаи Эмери взяли ответственность выкинуть «Сити» из топ-3. Для этого хватило одного мяча – победу «львам» принёс Леон Бэйли с передачи Юри Тилеманса.

Пепу приходится знакомиться с новой реальностью, где его команда – за пределами тройки. Судя по спорам с экспертами, нервы начинают сдавать.

Аутсайдеры разгромили «Ньюкасл»

Тут как раз всё логично. «Ньюкасл» вышел в прошлом сезоне на абсолютно новый уровень. Поднялся в зону еврокубков, сразу в ЛЧ , боролся за медали и финишировал четвёртым. В новом розыгрыше играют в «группе смерти» главного еврокубка и стараются повторить результат.

Только «сорок» накрыла эпидемия травм. Одновременно в лазарете находятся 10 разных по важности для Эдди Хау игроков. Плюс потеряли Сандро Тонали по абсолютно курьёзной причине.

И «Ньюкасл» боролся, потихоньку улучшая турнирное положение – вплотную подобрался к пятёрке, обыграв прямого конкурента – МЮ (1:0). Но теперь – опять поражение. Разгромное – 0:3. От аутсайдера – «Эвертон» на грани с зоной вылета (17 место).

Ещё хуже – что теперь «сороки» остались ещё и без основного голкипера (у Поупа травма спины после матча с «Юнайтед»). О глубине скамейки можно не говорить – её просто нет. И это в период, когда календарь становится ещё плотнее.

10 декабря – матч против самого «Тоттенхэма» и шанс забраться в топ-5. Дальше – развязка борьбы за плей-офф ЛЧ . Но ни к тому, ни к другому коллектив не готов. И даже инсайды о контактах с Давидом Де Хеа не греют душу.

«Тоттенхэм» развалился с «Вест Хэмом»

А ведь «шпоры» сами допускают, чтобы манкунианцы и «сороки» смотрели в их сторону. Хотя у лондонцев такая же ситуация, как у «Ньюкасла» — и даже хуже.

Команда Хау хотя бы не первый год с тренером и успела заложить базис. Постекоглу оказался на выжженной земле после Антонио Конте. Коллектив пришлось создавать чуть ли не заново. К тому же без главного бомбардира. И на такой «Тоттенхэм» навалились травмы. Критическим ударом стала потеря Мэддисона – хавбек стал системообразующим игроком для Анге. Кроме него выбыли игроки стартовой обоймы – Соломон, Перишич, Сессеньон, Бентанкур, ван де Вен.

К ноябрю полетели в пропасть – и сейчас в пятом матче не смогли одержать победу.

Потраченных на ничью с «Сити» сил не хватило, чтобы разобраться дома с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» пропустили первыми, рванули отыгрываться. Во втором тайме сетку ворот нашёл мяч Джаррода Боуэна. Затем Уорд-Праус вывел гостей вперёд. Этого хватило.

Ближе к топ-5 стал кризисный МЮ

«Челси» в последнее время, мягко говоря, неплох, а «Юнайтед» совсем расклеились. Гостей можно было назвать фаворитами – они-то свою нить игры нашли. Разгромили «Тоттенхэм», отлично зарубились с «Сити» и забрали 1 балл. Да, проиграли «Ньюкаслу» — зато после разобрались с «Брайтоном». У манкунианцев — стандартный набор. Травмы лидеров, конфликты в раздевалке, Эрик тен Хаг на пороге увольнения.

Больше верилось, что «аристократы» поставят точку в истории голландского тренера и «Юнайтед». Но в очередной раз «красных дьяволов» в критической ситуации спас дубль Скотта МакТоминэя. Полузащитник открыл счёт на 19-й минуте – и опять вывел хозяев вперёд во втором тайме (до этого забил Палмер перед перерывом).

Так, удивительно кризисным «Юнайтед» в лихорадке хватило ошибок «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», чтобы вернуться на шестую строчку и сравняться с 5-й по очкам. Кризис кризисом – а до зоны ЛЧ 3 балла.

«Арсенал» — в 6 очках от МС , у АПЛ новая топ-3

Передвижений в верхней части таблицы немного – зато они крайне яркие. Лидирует по-прежнему «Арсенал». В предыдущем розыгрыше они рубились с «Ман Сити» — поэтому даже сейчас идут по чемпионату с оглядкой на «горожан». Те снова притаились – только на этот раз слишком глубоко. Лондонцы заработали отрыв от главного конкурента в 6 очков.

Сам МС – даже не в тройке. Проиграв «Вилле», выпал на 4-е место с 30 очками. Теперь близки к чемпиону и «шпоры» и МЮ , и даже «Ньюкасл».

А в самой топ-3 – крайне нестандартная компания. «Канониры» закрепляют выдвинутые претензии и лидируют с 36 очками. Вторым идёт «Ливерпуль» — Юрген Клопп как-то быстро разобрался с системным кризисом и после смены поколений вернулся в борьбу. И главная сенсация – «Астон Вилла» Унаи Эмери. Отмечали симбиоз испанца с командой – он всегда хорош с боевыми коллективами без звёзд. Но говорили и о подводных камнях – к новому сезону ко «львам» должны были привыкнуть. И даже так «Вилла» идёт с одним поражением в последних 11 турах – и заслуженно заглянула в компанию к «Ливерпулю» и «Арсеналу» после топ-матча с «Сити».