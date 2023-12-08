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У грандов АПЛ кошмарный вечер. Провал «Сити», поражения «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» от середняков

вчера, 10:55
АПЛ

Зато МЮ воспользовался осечками.

Редко встретишь такое, чтобы сразу несколько грандов оступились в один вечер. С другой стороны, магия АПЛ способна и не на такое. Рассказываем о вечере, который команды из топ-5 постараются скорее забыть.

«Сити» — уже 4-й, 4 матча без побед и поражение от «Астон Виллы»

Из раза в раз тренеры говорят о слишком насыщенном календаре, дефиците времени на восстановление. Но до этого марку как-то удавалось держать. Сейчас перестало получаться.

Сильнейший в последние годы «Сити» набрал только 3 очка в последних четырёх турах. Им на этом отрезке достался крайне тяжёлый календарь. Встречи ЛЧ с «Янг Бойз» и «Лейпцигом» разбавляли матчи против «Челси», «Ливерпуля», «Тоттенхэма» и «Астон Виллы». У каждой команды есть претензии на зону ЛЧ и даже на топ-3. Как итог – «синие», мерсисайдцы и «шпоры» прилично потрепали «небесно-голубых» и забрали по 1 баллу.

А подопечные Унаи Эмери взяли ответственность выкинуть «Сити» из топ-3. Для этого хватило одного мяча – победу «львам» принёс Леон Бэйли с передачи Юри Тилеманса.

Пепу приходится знакомиться с новой реальностью, где его команда – за пределами тройки. Судя по спорам с экспертами, нервы начинают сдавать.

Аутсайдеры разгромили «Ньюкасл»

Тут как раз всё логично. «Ньюкасл» вышел в прошлом сезоне на абсолютно новый уровень. Поднялся в зону еврокубков, сразу в ЛЧ, боролся за медали и финишировал четвёртым. В новом розыгрыше играют в «группе смерти» главного еврокубка и стараются повторить результат.

Только «сорок» накрыла эпидемия травм. Одновременно в лазарете находятся 10 разных по важности для Эдди Хау игроков. Плюс потеряли Сандро Тонали по абсолютно курьёзной причине.

И «Ньюкасл» боролся, потихоньку улучшая турнирное положение – вплотную подобрался к пятёрке, обыграв прямого конкурента – МЮ (1:0). Но теперь – опять поражение. Разгромное – 0:3. От аутсайдера – «Эвертон» на грани с зоной вылета (17 место).

Ещё хуже – что теперь «сороки» остались ещё и без основного голкипера (у Поупа травма спины после матча с «Юнайтед»). О глубине скамейки можно не говорить – её просто нет. И это в период, когда календарь становится ещё плотнее.

10 декабря – матч против самого «Тоттенхэма» и шанс забраться в топ-5. Дальше – развязка борьбы за плей-офф ЛЧ. Но ни к тому, ни к другому коллектив не готов. И даже инсайды о контактах с Давидом Де Хеа не греют душу.

«Тоттенхэм» развалился с «Вест Хэмом»

А ведь «шпоры» сами допускают, чтобы манкунианцы и «сороки» смотрели в их сторону. Хотя у лондонцев такая же ситуация, как у «Ньюкасла» — и даже хуже.

Команда Хау хотя бы не первый год с тренером и успела заложить базис. Постекоглу оказался на выжженной земле после Антонио Конте. Коллектив пришлось создавать чуть ли не заново. К тому же без главного бомбардира. И на такой «Тоттенхэм» навалились травмы. Критическим ударом стала потеря Мэддисона – хавбек стал системообразующим игроком для Анге. Кроме него выбыли игроки стартовой обоймы – Соломон, Перишич, Сессеньон, Бентанкур, ван де Вен.

К ноябрю полетели в пропасть – и сейчас в пятом матче не смогли одержать победу.

Потраченных на ничью с «Сити» сил не хватило, чтобы разобраться дома с «Вест Хэмом». «Молотобойцы» пропустили первыми, рванули отыгрываться. Во втором тайме сетку ворот нашёл мяч Джаррода Боуэна. Затем Уорд-Праус вывел гостей вперёд. Этого хватило.

Ближе к топ-5 стал кризисный МЮ

«Челси» в последнее время, мягко говоря, неплох, а «Юнайтед» совсем расклеились. Гостей можно было назвать фаворитами – они-то свою нить игры нашли. Разгромили «Тоттенхэм», отлично зарубились с «Сити» и забрали 1 балл. Да, проиграли «Ньюкаслу» — зато после разобрались с «Брайтоном». У манкунианцев — стандартный набор. Травмы лидеров, конфликты в раздевалке, Эрик тен Хаг на пороге увольнения.

Больше верилось, что «аристократы» поставят точку в истории голландского тренера и «Юнайтед». Но в очередной раз «красных дьяволов» в критической ситуации спас дубль Скотта МакТоминэя. Полузащитник открыл счёт на 19-й минуте – и опять вывел хозяев вперёд во втором тайме (до этого забил Палмер перед перерывом).

Так, удивительно кризисным «Юнайтед» в лихорадке хватило ошибок «Ньюкасла» и «Тоттенхэма», чтобы вернуться на шестую строчку и сравняться с 5-й по очкам. Кризис кризисом – а до зоны ЛЧ 3 балла.

«Арсенал» — в 6 очках от МС, у АПЛ новая топ-3

Передвижений в верхней части таблицы немного – зато они крайне яркие. Лидирует по-прежнему «Арсенал». В предыдущем розыгрыше они рубились с «Ман Сити» — поэтому даже сейчас идут по чемпионату с оглядкой на «горожан». Те снова притаились – только на этот раз слишком глубоко. Лондонцы заработали отрыв от главного конкурента в 6 очков.

Сам МС – даже не в тройке. Проиграв «Вилле», выпал на 4-е место с 30 очками. Теперь близки к чемпиону и «шпоры» и МЮ, и даже «Ньюкасл».

А в самой топ-3 – крайне нестандартная компания. «Канониры» закрепляют выдвинутые претензии и лидируют с 36 очками. Вторым идёт «Ливерпуль» — Юрген Клопп как-то быстро разобрался с системным кризисом и после смены поколений вернулся в борьбу. И главная сенсация – «Астон Вилла» Унаи Эмери. Отмечали симбиоз испанца с командой – он всегда хорош с боевыми коллективами без звёзд. Но говорили и о подводных камнях – к новому сезону ко «львам» должны были привыкнуть. И даже так «Вилла» идёт с одним поражением в последних 11 турах – и заслуженно заглянула в компанию к «Ливерпулю» и «Арсеналу» после топ-матча с «Сити».

Лучший первый тайм и ужасный второй. «Тоттенхэм» провалил дерби, зато вернулся в привычную среду
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Последний пост аналитика
Последний пост аналитика ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:42
Я бы даже сказал не то, что 0-3 "Ньюкасла", что там Триппьер сделал, он сам первых два мяча привёз просто детскими ошибками) Причём после первой вторая, хотя, казалось бы, ясно, что нужно играть надежнее. Если бы не эти ошибки, наверняка 0-0 бы матч закончился, потому что третий гол (где статистом уже выступил Шар, его Бето просто оттолкнул плечиком и тот улетел в ворота) был забит уже на контре, когда "Касл" попробовал хоть гол отыграть.
Roger Young
Roger Young
вчера в 12:30
Есть несколько матчей к которым появились вопросы. Ощущение, что команды играют в поддавки. Но в целом интрига честная и интересно, как закончится сезон в этот раз
DXTK
DXTK
вчера в 12:26
АПл порой не предсказуема, и лидер может проиграть, но если МС и Тоттенхэм проиграли все же не слабым командам. АВ Эмери прекрасно выглядит, как и ВХ Мойеса, который тоже не следует списывать со счетов, то 3-0 Ньюкасла от Эвертона выглядят кошмаром.

МС пока не показывает чемпионской игры, а уже декабрь, ничьи с Ливерпулем Челси Тоттенхэмом, поражения от АВ, впервые Гвардиола проигрывает Эмери потеря очков со всеми лидерами...... с такой игрой иногда нужно думать уже не о 4 титуле подряд, а как бы неожиданно не покинуть ТОП 4.

Тоттенхэм просто потерялся если бы ни ничья с МС 3-3, где судья еще свистнул не дав горожанам закончить перспективную атаку, то имели бы 5 поражений подряд.

Ньюкасл играет на трех фронтах и клубу сложно показывать стабильную игру из-за многочисленных потерь, тут нужно думать о четверке сильнейших, играть в группе смерти в ЛЧ, и постараться хотя бы попасть в ЛЕ, если им нужно а также все еще играть в кубке лиги. .........
Валерыч
Валерыч
вчера в 12:26, ред.
Невероятно интересный чемп АПЛ в этом году!
Астон Вилла очень удивила. Теперь её можно рассматривать
одним из основных кандидатов на чемпионство,
наряду с Арсеналом, Ливерпулем и МС.
Ньюкаслу и Тоттенхэму всё-таки не хватает стабильности,
для того, чтобы претендовать даже на место в первой тройке.
Но может включиться в чемпионскую гонку ещё и МЮ.
И тогда сюжет вообще непредсказуем.
Однако, очень бы хотелось, чтобы чемпионом АПЛ в этом сезоне
стал Арсенал Артеты. Они этого достойны! Вперёд пушкари!
kazakoff
kazakoff
вчера в 11:31
Да действительно Астон Вилла очень круто играет, Главное чтобы не было болезни Лестера и тогда ЛЧ за много лет увидит бирмингемцев
Гость
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