«Тоттенхэм» разваливается от травм. На выезд к «Сити» Постекоглу остался без ключевого игрока

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сегодня, 13:21

«Шпоры» готовятся к тяжелейшему матчу.

О делах «Манчестер Сити»

- Подозрительно часто «горожане» теряют очки в текущем чемпионате. Неделей ранее не смогли дожать «Ливерпуль», когда была такая возможность – и в ответ получили гол на 80-й минуте (1:1). До этого попали в пекло борьбы с «Челси». «Аристократы» не захотели отдавать 3 очка лидерам первенства – быстро отыгрались после мяча Холанда, затем сами вышли вперёд. «Сити» ответил мячами Аканджи и Эрлинга, у хозяев опять сравнял Джексон. Уже перед финальным свистком оформили ещё по голу. А ведь сложности возникали и до этого. Перед октябрьской паузой на матчи сборных, например, – 3 поражения в 4 встречах, в том числе от «Вулверхэмптона».

- А в АПЛ такая среда, что уже пары осечек хватает, чтобы потерять лидерство в чемпионате. С подопечными Хосепа Гвардиолы так и произошло – две ничьи откатили на вторую строчку, в лидеры вырвался «Арсенал».

- Травмированных у «Сити» не так много – это позволяет Пепу равномерно распределять нагрузку между игроками. Йошко Гвардиолу дали отдохнуть после игры с «Челси», чтобы тот восстановился к матчу ЛЧ против «Лейпцига». Он вышел в привычном сочетании с Диашем и Уокером. Доку уступил место на левом фланге более опытному Грилишу, Родри с Аканджи в опорной зоне и Фоден справа остались в старте. Под Холандом вместо Альвареса появился Льюис в паре с Бернарду Силвой.

- И команды выдали яркое шоу – к перерыву гости вели в 2 мяча. Дубль оформил Лоис Опенда. Во втором тайме «горожане» перестроились – вместо Диаша вышел Натан Аке, а после гола Холанда Альварес появился на поле вместо Кайла Уокера. На 70-й минуте вновь установилось равенство на табло – и уже на 87-й минуте победу «Сити» принёс недавно вышедший Альварес.

- В любом случае «небесно-голубые» действовали спокойно и уверенно. Никакой угрозы перед ними не было – команда уже гарантировала себе место в плей-офф. Теперь отрыв от идущего вторым «Лейпцига» 6 очков.

- Тяжёлый отрезок календаря коллектив преодолел неплохо. Несмотря на потерянные очки с «Челси» и «Ливерпулем», «Сити» обыграл «Лейпциг». Теперь предстоят «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Между играми на восстановление будет лишь 2 дня.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (3-4-2-1): Эдерсон – Диаш, Аке, Уокер – Доку, Родри, Аканджи, Фоден – Альварес, Силва – Холанд.

О делах «Тоттенхэма»

- Вплоть до ноября дела «Тоттенхэма» шли отлично. Лёгкость «шпор» влюбляла, Хын-Мин Сон отлично вписался на острие и повёл перестроившийся коллектив за собой. Анге Постекоглу уже несколько раз признавался лучшим тренером месяца.

- Сложности начались с чередой травм. Сейчас менеджеру лондонцев недоступны Соломон, Перишич, ван де Вен, Филлипс. Но критическим ударом стала потеря Ришарлисона и Мэддисона. Последний вообще стал системообразующим элементом, который организовывал большинство атак «Тоттенхэма».

- Кадровые проблемы быстро перетекли в игровую плоскость. После разгромного поражения в дерби от «Челси» банда Постекоглу уступила «Вулверхэмптону» и «Астон Вилле» (оба раза – 1:2).

- И всё равно происходящее отчасти логично. Невозможно, чтобы в течение нескольких месяцев неопытный тренер превратил кризисный коллектив в претендента на чемпионство. Совсем недавно почти тот же состав не выдерживал конкуренции в топ-5. С травмами, конечно, аномалия – но она вовремя подсветила пробелы, которыми руководству предстоит заняться. Прежде всего, не хватает глубины состава.

- Между тем лондонский коллектив потерял лидерство в Премьер-Лиге (хотя потерял его и «Сити»). И быстро оказался на окраине топ-5 – 26 очков в активе после 13 туров. От «Виллы» и «Ливерпуля» отстают на 2 балла. Между тем поджимают МЮ и «Ньюкасл». Первые набрали 24 очка, в активе последних – 23. При том эти команды сыграют между собой сегодня. В этой «мясорубке» обновлённым «шпорам» будет крайне тяжело – так хотя бы параллельно в ЛЧ не приходится играть.

Ориентировочный состав «Тоттенхжма» (4-2-3-1): Викарио – Удоджи, Дэвис, Эмерсон, Порро – Бентанкур, Биссума – Гил, Кулусевски, Джонсон – Сон.

О противостоянии

- «Сити» был и остаётся гегемоном Премьер-Лиги, но «Тоттенхэм» для «горожан» — неудобный соперник. В последних 20 очных встречах команды добыли по 9 побед, дважды сыграли вничью.

- И в трёх из четырёх предыдущих игр победа доставалась как раз «шпорам». В феврале они удержали минимальные 1:0. За год до этого увезли 3 очка с «Этихада» в результативном столкновении (3:2).

- Ждать ничьей в принципиальном поединке точно не придётся – в последний раз «небесно-голубые» и лондонцы не смогли определить победителя 4 года назад. Матч в Манчестере завершился при счёте 2:2. Никого из авторов тех четырёх мячей уже нет в командах – Ламела отправился в «Севилью», Моура играет за «Сан-Паулу», Агуэро завершил карьеру, а Стерлинг пополнил состав «Челси».