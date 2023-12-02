Осталось четверо. Развязка в МЛС без Месси, Бускетса и Альбы

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сегодня, 17:07

Вела и Эррера ведут свои клубы к трофеям.

За океаном к развязке идет сезон в МЛС . Интерес к североамериканской лиге был подогрет до неимоверного масштаба переходом в «Интер Майами» Лионеля Месси. Люди больше внимания уделяли его игре, результативным действиям, чем тому, что же происходит в лиге, где выступает аргентинец. А там уже все близится к завершению, и на Кубок МЛС претендуют всего четыре команды из 29, стартовавших в регулярном сезоне 2023 года.

Ближайшей ночью пройдут финалы Восточной и Западной конференций МЛС , в которых определятся две команды-участницы большого финала Кубка МЛС .

Восточная конференция

«Цинциннати» — «Коламбус Крю»

«Цинциннати» в этом сезоне очень зависит от аргентинца Лусиано Акосты. 29-летний полузащитник был признан самым ценным игроком. Ранее он выступал за «Ди Си Юнайтед» и «Атлас». Там проявлял себя неплохо, но мало кто ожидал, что Акоста так выстрелит в «Цинциннати». В этом сезоне на его счету 17 голов и 14 результативных передач. Выпускник академии «Боки Хуниорс» чувствует себя в «Цинци» просто великолепно и ведет молодую команду к триумфу.

Надо заметить, что «Цинциннати» был образован в 2018 году. Так что никаких больших успехов еще добиться не успел. По сути, история клуба творится сейчас. Да и звезд особых в составе «Цинци» толком не было. Разве что можно вспомнить Япа Стама, который внезапно оказался на посту главного тренера команды в 2020 году. Но продержался там не очень долго. С конца 2021 года команду возглавляет Пэт Нунан.

Звезд в нынешнем составе, пожалуй, нет. Акоста блистает, но в Европе о нем мало что известно. При этом есть футболисты, которые хоть мельком проскакивали по Старому Свету. Например, защитник Сантьяго Ариас, который был в ПСВ и «Атлетико». Или Мэтт Миазга из сборной США . На него когда-то большие надежды возлагал «Челси». Но время шло, Миазга менял клуб за клубом и вот оказался на родине. Вообще, это один из самых опытных североамериканских футболистов в составе команды. В «Цинциннати» есть еще большая группа очень молодых игроков с паспортом США . Так что клуб, можно сказать, растит на перспективу тех, кто сможет выступать потом в сборной.

Надо заметить, что «Цинциннати» мы могли и не увидеть в финале конференции. На полуфинальной стадии команда провела очень упорный поединок с «Филадельфия Юнион». Долго держалась нулевая ничья, пока на самых последних минутах Йерсон Москера не забил победный гол «Цинци».

Драматичным был полуфинал и у «Коламбус Крю». Дело в битве с «Орландо Сити» дошло до дополнительного времени, хотя соперник с 77-й минуты играл в меньшинстве. Дожать удалось только после 90-й, когда «Коламбус» забил два мяча и выбил себе путевку в финал. В отличие от «Цинци», «Крю» по североамериканским меркам клуб достаточно старый – он основан в 1994 году.

Причем есть у «Коламбуса» и неплохие достижения. Главную награду – Кубок МЛС – «Крю» брали в 2008 и 2020 году. Немалый вклад в последний успех внес Лукас Селараян, который имеет паспорта Аргентины и Армении и выступает за кавказскую сборную. Прямо в середине нынешнего сезона Лукас покинул «Коламбус», отправившись покорять Саудовскую Аравию в «Аль-Фатех». Но и без него команда добралась до финала конференции.

«Коламбус» укрепился уругвайцем Диего Росси, а главную голевую работу на себя взял колумбиец Кучо Эрнандес, который в Европе почти не светился: поиграл немного за «Уотфорд», «Хетафе» и «Мальорку». Эрнандес забил семь мячей в шести последних матчах «Коламбуса», а всего на его счету в нынешнем сезоне 20 голов. Это пока лучший сезон в карьере 24-летнего колумбийца.

Помимо Эрнандеса и уже упомянутого Росси особо известных футболистов в нынешнем составе «Крю» вы не найдете. При этом есть немало игроков, которые все же имеют опыт выступлений в Европе. Но это либо клубы далеко не первого эшелона какого-нибудь чемпионата Франции, как в случае со Стивеном Морейрой, либо клубы из лиг Румынии, Дании и так далее.

Финал Восточной конференции выглядит битвой равных соперников, хотя в регулярном чемпионате «Цинци» был лидером Востока, а «Крю» заняли третье место, уступив победителю регулярки 12 очков. Организованность «Цинциннати» и лидерские качества Акосты против отменной формы Эрнандеса и опыта «Коламбуса» — это может быть интересно.

Западная конференция

«Лос-Анджелес» — «Динамо Хьюстон»

У «Лос-Анджелеса» со звездами все обстоит куда лучше. С тех пор как Карлос Вела перешел в МЛС в 2018 году, он стал одним из самых заметных футболистов лиги. И не теряет этого статуса. Мексиканец притащил в МЛС многих соотечественников. В 2019 году он стал MVP , забив 38 мячей во всех турнирах. Он сыграл важную роль в завоевании «Лос-Анджелесом» Кубка МЛС в прошлом году. Это был первый трофей для молодого клуба, основанного в 2014-м.

У Велы в этом году девять голов и 12 результативных передач. Но настоящим лидером атак калифорнийцев стал Денис Буанга, перешедший из «Сент-Этьена». Он ловко использует моменты, создаваемые партнерами, в том числе Велой, поэтому успел наколотить 24 гола и стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата. В полуфинале конференции именно гол Буанги стал победным в противостоянии «Лос-Анджелеса» с «Сиэтл Саундерс».

Помимо Велы и Буанги в составе калифорнийцев немало игроков с опытом в Европе и именем. Например, Кьеллини, Паленсия, Якупович, Богуш.

«Хьюстон Динамо» в полуфинале справился со «Спортингом» из Канзас-Сити. Там тоже был забит всего один мяч, и отличился Франко Эскобар. Самое занятное, что он перешел в «Динамо» из «Лос-Анджелеса». «Динамо» тоже довольно молодой клуб – в МЛС выступает с 2005 года. В лигу он ворвался мощно, выиграв Кубок МЛС в 2006 и 2007 году. Но с тех пор в этом турнире не особо везет. Хотя в этом году динамовцы выиграли Открытый кубок США .

При этом по результатам в этом году в регулярке это самый слабый из четверки оставшихся участников. В Западной конференции «Динамо» заняло четвертое место, уступив «Лос-Анджелесу» одно очко. На Востоке это уровень шестой строчки был бы.

У «Динамо» неплохо сбита полузащита, где выступает капитан и главная звезда команды – Эктор Эррера. Хорошую поддержку в средней линии ему оказывает марокканец Амин Басси, забивший 12 мячей в этом сезоне, а также бразилец Артур, который перебрался в Хьюстон из «Коламбуса».

Фаворитом в этом финале, безусловно, выглядит «Лос-Анджелес», который обладает более ярко выраженными сильными чертами. К тому же «Динамо» за всю регулярку на выезде выиграло лишь три матча. Хотя среди этих трех есть игра и против «Лос-Анджелеса». Тем не менее у клуба из Хьюстона есть в активе уже трофей этого года, значит, в нужный момент команда умеет давать результат.