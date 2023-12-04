Символическая сборная 17-го тура РПЛ. Победители «Зенита» и покорители сугробов

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вчера, 23:51

«Локомотив» обыграл чемпионов, «Краснодар» снова первый.

Вратарь

Артур Нигматуллин («Пари НН») – выход тура

Нигматуллин сыграл ярче, чем его коллеги. Артур взял непростой удар в нижний угол и справился с дальним выстрелом под перекладину. Всего у вратаря четыре сейва. «Урал» пытался нагнетать, а Нигматуллин на последних секундах повеселил выходом к линии штрафной площади. Но голкипер вышел победителем из дуэли, закрепил непростую победу «Пари НН».

Защитники

Гленн Бейл («Крылья Советов») – навес недели

Голландец сначала вынес мяч с линии ворот, когда Мелкадзе из «Сочи» пытался огорчить самарцев забросом за спину голкиперу. А дальше Бейл пригодился в атаке. Правый латераль прошел к лицевой линии и навесил мяч на голову Ежову. Идеальная подача голландца и изумительный удар головой – так «Крылья Советов» забили победный мяч против аутсайдера.

Кирилл Гоцук («Пари НН») – король воздуха

В верховом бою королем стал Гоцук. Капитан «Пари НН» выиграл 11 единоборств. Также был хорош внизу, а дополнительно грамотно руководил линией обороны и давал подсказки Каккоеву в центре поля. Именно Никита забил победный мяч в ворота «Урала» в дополнительное время, но Гоцук сделал всё, чтобы один гол смог принести три очка хозяевам поля.

Виллиан Роша ( ЦСКА ) – выносы тура

Дикий снегопад заставил ЦСКА и «Ростов» играть примитивно. Сложно было ставить на техничные решения, но бразильский защитник спокойно выносил мяч от ворот. Виллиан также неплохо вел борьбу. Читать чужой футбол в таких условиях нельзя, но второй этаж остался за Рошей. Мойсес тоже сыграл хорошо, но выделим его заметного коллегу по обороне.

Дмитрий Скопинцев («Динамо») – отборы недели

Без удачного действия Скопинцева в атаке «Динамо» могло потерять очки против крепкого «Рубина», который до выезда в Москву не пропускал в шести турах РПЛ подряд. В концовке матча у «Динамо» было много моментов, но считают только голы. Скопинцев сыграл классно, шесть раз отбирал мячи у соперников, причем работал не только на фланге, особенно после травмы Лаксальта.

Полузащитники

Марио Митай («Локомотив») – чистильщик тура

Клаудиньо и Вендел прятались от Митая, меняя позиции, но тепловая карта перемещений албанца показывает, что 20-летний универсал сыграл по всему фронту обороны «Локомотива». Успешно подменил Баринова, справился без Карпукаса, который ушел на старте второго тайма. «Зенит» не захватил центр поля в московском матче, а Митай доказал свою полезность.

Александр Черников («Краснодар») – перехваты недели

«Горожане» обыграли дома «Оренбург» благодаря джокеру Ахметову, но плацдарм подготовили, когда не проваливались в центре поля, хотя и допускали подходы к воротам Сафонова. Черников совершил четыре перехвата из шести командных, надежно сыграл на втором этаже и спокойно работал с мячом, редко теряя его после передач. Отличная игра разрушителя.

Наир Тикнизян («Локомотив») – выбор позиции тура

Пока «Зенит» катал мяч, Наир был частью невысокого прессинга «Локомотива». Но даже в условиях, когда ему редко доставался мяч, нанес три удара в сторону ворот Кержакова из девяти командных попыток. Именно Наир избавил москвичей от нервной концовки поединка против «Зенита», забил третий мяч с передачи Дзюбы, идеально отрылся под удар. Голевое чутье выделяет Тикнизяна.

Нападающие

Максим Глушенков («Локомотив») – везунчик тура

Форвард «Локомотива» удачно подал мяч с угла поля, мяч рикошетом от вратаря Кержакова оказался в сетке ворот. А во втором тайме на счету Максима победный гол против «Зенита», одного из любимых соперников нападающего. Глушенков технично подставил голову после навеса Миранчука со штрафного, два стандарта стали путевкой «Локомотива» ко второй победе над чемпионами за один сезон.

Константин Тюкавин («Динамо») – серия тура

В пяти турах подряд до Тюкавина игрок «Динамо» последний раз забивал двадцать три года назад, это был Ролан Гусев. У Константина не только мяч в ворота упрямого «Рубина», но и 25-й гол в РПЛ , что делает его пятым самым молодым футболистом нового века с такой серией. Из игроков «Динамо» в списке только Тюкавин. Хотя устал и получил болезненный удар в шею, до этого успел забить победный мяч.

Фёдор Чалов ( ЦСКА ) – эффективность недели

Чалов забил 12 пенальти в РПЛ подряд, последний раз промахивался почти четыре года назад. Фёдор четко реализовал приговор на старте сложного снежного матча против «Ростова», а затем грамотно помогал Файзуллаеву создавать опасные моменты у чужих ворот. Во втором тайме именно Чалов сделал голевой навес на Мендеса. ЦСКА одержал комфортную победу на сложном поле в аномальный снегопад.

Главный тренер

Михаил Галактионов («Локомотив») – грамотность недели

Обыграл «Зенит» дважды за сезон. Федотов разобрался в этом туре с Карпиным. У Ромащенко победа над Абаскалем, но Галактионову было сложнее. Молодой тренер руководил «Локомотивом» на расстоянии, но с трибун правильно отдавал приказы через помощника. Отличительная черта победы москвичей над Семаком – сыграли уверенно, шикарно прессинговали и грамотно сыграли вторым номером.

События тура. «Краснодар» снова первый, а «Зенит» проиграл