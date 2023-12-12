28 европейских клубов могли нарушить санкции против России

28 клубов из Европы могли нарушить санкции против России.
По информации источника со ссылкой на Follow the Money, проблемы могут возникнуть также и у национальных футбольных федераций. Согласно правилам европейских санкций, запрещено хранить более 100 тысяч евро в качестве депозита для кого-либо или чего-либо, связанного с Россией.
Нидерландское издание AD приводит пример с полузащитником Гусом Тилем, который перешёл из «Спартака» в ПСВ за 3 млн евро в июле 2022 года. Поскольку деньги были зачислены на сторонний счёт KNVB, футбольный союз Нидерландов может также быть причастен к нарушению санкций.
Финансовый директор клуба из Эйндховена отреагировал, сообщив, что ни один представитель «красно-белых» не был в чёрном списке ЕС. Компания Лукойл, владеющая «Спартаком», не входит в санкционный список Евросоюза, однако находится под запретом в США. Американские санкции также распространяются на компании и частных лиц за рубежом.