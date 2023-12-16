Поражение от андердога ЛЧ, падение в Ла Лиге, скандалы. У Хави и «Барсы» большие проблемы

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вчера, 19:50

Глубоко отстали от чемпионской гонки.

У «Барселоны» не получается одновременно держать марку и в чемпионате, и в еврокубках. Прошлый год был триумфальным в Ла Лиге – зато в Лиге чемпионов и Лиге Европы случились провалы. Теперь каталонцы – в плей-офф ЛЧ . Но дела в первенстве плохи.

Сильно отстали от чемпионской гонки

После 16 туров «Жирону» начинают воспринимать всерьёз. Недавно команда была середняком, даже аутсайдером чемпионата Испании. Теперь же коллектив лидирует в таблице, обходя мадридский «Реал» на 2 очка.

Но погоню за чемпионством пока ведут лишь эти двое – два других представителя классической топ-3 Ла Лиги серьёзно отстали. Но у «Атлетико» при 34 очках остаётся матч в запасе – они могут подобраться к «сливочным». А вот дела «сине-гранатовых» хуже. Подопечные Хави отстают от «галактикос» на 5 баллов, «Жирона» вообще оторвалась на 7 очков.

И каталонцы такому раскладу способствовали сами. Уже на старте сезона коллектив потерял очки с «Хетафе», затем – ничья с «Мальоркой» в конце сентября и 2:2 с «Гранадой» в начале октября. Для претендента за титул осечки случались часто, их можно было нивелировать победами над конкурентами – но в Эль Класико каталонцы потерпели поражение.

Но самое обидное – «блауграна» проиграла в каталонском дерби. Той самой «Жироне». При этом последние к окончанию основного времени вели 3:1, а в ответ на второй гол хозяев забили свой четвёртый.

С учётом таких показателей и отставание уже не удивляет.

Масла в огонь подливает финиш в группе ЛЧ

В отличие от прошлого розыгрыша еврокубка, когда каталонцы попали в группу смерти, сейчас они боролись за плей-офф в более щадящих условиях. Из конкурентов – только «Порту». «Шахтёр» и «Антверпен» — очевидные аутсайдеры.

Только вот после 9 очков в трёх стартовых турах последовало сенсационное поражение от «горняков» — украинцы включились в борьбу за плей-офф. А после победы над «Порту» случилась вторая сенсация – 2:3 от «Антверпена». К слову, против бельгийцев испанский гранд играл не основным составом – Араухо остался вне заявки, в центре поля не было де Йонга, Гюндоган и Педри появились только во втором тайме – зато с первых минут вышли Лопес, Ромеу и Роберто, а Торрес и Ямаль сменили в старте Феликса и Рафинью.

После поражения Хави отмечал:

Я обеспокоен, команда чувствует себя некомфортно. У нас полоса неудачных результатов, мы должны исправляться. Соперники создали много моментов в атаке. Мы должны быть самокритичны. Несмотря на это, цель была достигнута, теперь мы знаем, что мы первые в группе. И, зная это, нужно совершенствоваться и, прежде всего, знать, что у нас не очень хорошая полоса, но мы продолжаем выступление в этом турнире.

Проблема не в Хави

Тучи сгущались ещё по нескольким причинам. Во-первых, оно произошло сразу после провального дерби. Во-вторых, перед игрой появился инсайд о разногласиях при составлении заявки на матч. Хави хотел дать отдых трём лидерам «Барсы»: Левандовскому, Гюндогану и Араухо. Лапорта же настоял на включении их в заявку из-за поражения от «Жироны». К слову, позже появились другие подробности – решение было принято совместно тренером, президентом и спортивным директором Деку. В клубе не хотели, чтобы лидеры выпадали из игрового ритма перед следующим туром Ла Лиги – после игры с «Антверпеном» «блауграна» осталась в Бельгии на ночь, чтобы игроки успели восстановиться, а лидерам в случае невключения в заявку пришлось бы тренироваться отдельно в течение трёх дней.

Вдобавок был инсайд, что у Деку случился конфликт с Френки де Йонгом. Голландец не полетел с командой на выезд по состоянию здоровья, но функционер звонил хавбеку в аэропорту и отчитывал, посчитав слова Френки отговоркой. Интересно, что и эту информацию позднее опровергли.

Добавить к этому уже знакомую ситуацию с финансовыми проблемами и невозможностью топ-трансферов, потенциальную потерю Роберта Левандовского – и становится понятно, что вокруг «сине-гранатовых» крайне нездоровая атмосфера.

В отсутствие еврокубков будет проще

До февраля-марта «Барселоне» не придётся распределять силы между Лигой чемпионов и Ла Лигой. Вплоть до января каталонцы могут сфокусироваться на чемпионате – предстоит 3 тура, и только потом игры Кубка и Суперкубка.

После двух поражений кряду у поединка с «Валенсией» — особое значение. Необходимо прервать спад, чтобы не увеличить отставание от конкурентов. Затем – аутсайдер «Альмерия» и середняк «Лас-Пальмас». Хави сдержанно подходит к оценке своей работы:

Месяц назад вы говорили мне, что я барселонский Фергюсон. Это безумие. А теперь я в тупике. Когда я утверждаю, что проект находится в стадии строительства, я имею в виду, что на пути будут ямы, из которых придется выбираться. Но если мы впадаем в глубокую депрессию после первой же кочки, проект не сдвинется с места. Если мы сыграем вничью или проиграем «Валенсии», мы продолжим проект, и нам нужна стабильность.

Вопрос в том, что после поражений в играх с «Жироной» и «Реалом» может противопоставить «Барса» более удачливым конкурентам. Игры второго круга с ними будут только в апреле и мае, а отставание как-то надо сокращать. Стоит отметить, что каталонцы сейчас – не непобедимый соперник. И мысли об уходе Хави не исчезают.