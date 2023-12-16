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Поражение от андердога ЛЧ, падение в Ла Лиге, скандалы. У Хави и «Барсы» большие проблемы

вчера, 19:50
Хави

Глубоко отстали от чемпионской гонки.

У «Барселоны» не получается одновременно держать марку и в чемпионате, и в еврокубках. Прошлый год был триумфальным в Ла Лиге – зато в Лиге чемпионов и Лиге Европы случились провалы. Теперь каталонцы – в плей-офф ЛЧ. Но дела в первенстве плохи.

Сильно отстали от чемпионской гонки

После 16 туров «Жирону» начинают воспринимать всерьёз. Недавно команда была середняком, даже аутсайдером чемпионата Испании. Теперь же коллектив лидирует в таблице, обходя мадридский «Реал» на 2 очка.

Но погоню за чемпионством пока ведут лишь эти двое – два других представителя классической топ-3 Ла Лиги серьёзно отстали. Но у «Атлетико» при 34 очках остаётся матч в запасе – они могут подобраться к «сливочным». А вот дела «сине-гранатовых» хуже. Подопечные Хави отстают от «галактикос» на 5 баллов, «Жирона» вообще оторвалась на 7 очков.

И каталонцы такому раскладу способствовали сами. Уже на старте сезона коллектив потерял очки с «Хетафе», затем – ничья с «Мальоркой» в конце сентября и 2:2 с «Гранадой» в начале октября. Для претендента за титул осечки случались часто, их можно было нивелировать победами над конкурентами – но в Эль Класико каталонцы потерпели поражение.

Но самое обидное – «блауграна» проиграла в каталонском дерби. Той самой «Жироне». При этом последние к окончанию основного времени вели 3:1, а в ответ на второй гол хозяев забили свой четвёртый.

С учётом таких показателей и отставание уже не удивляет.

Масла в огонь подливает финиш в группе ЛЧ

В отличие от прошлого розыгрыша еврокубка, когда каталонцы попали в группу смерти, сейчас они боролись за плей-офф в более щадящих условиях. Из конкурентов – только «Порту». «Шахтёр» и «Антверпен» — очевидные аутсайдеры.

Только вот после 9 очков в трёх стартовых турах последовало сенсационное поражение от «горняков» — украинцы включились в борьбу за плей-офф. А после победы над «Порту» случилась вторая сенсация – 2:3 от «Антверпена». К слову, против бельгийцев испанский гранд играл не основным составом – Араухо остался вне заявки, в центре поля не было де Йонга, Гюндоган и Педри появились только во втором тайме – зато с первых минут вышли Лопес, Ромеу и Роберто, а Торрес и Ямаль сменили в старте Феликса и Рафинью.

После поражения Хави отмечал:

Я обеспокоен, команда чувствует себя некомфортно. У нас полоса неудачных результатов, мы должны исправляться. Соперники создали много моментов в атаке. Мы должны быть самокритичны.

Несмотря на это, цель была достигнута, теперь мы знаем, что мы первые в группе. И, зная это, нужно совершенствоваться и, прежде всего, знать, что у нас не очень хорошая полоса, но мы продолжаем выступление в этом турнире.

Проблема не в Хави

Тучи сгущались ещё по нескольким причинам. Во-первых, оно произошло сразу после провального дерби. Во-вторых, перед игрой появился инсайд о разногласиях при составлении заявки на матч. Хави хотел дать отдых трём лидерам «Барсы»: Левандовскому, Гюндогану и Араухо. Лапорта же настоял на включении их в заявку из-за поражения от «Жироны». К слову, позже появились другие подробности – решение было принято совместно тренером, президентом и спортивным директором Деку. В клубе не хотели, чтобы лидеры выпадали из игрового ритма перед следующим туром Ла Лиги – после игры с «Антверпеном» «блауграна» осталась в Бельгии на ночь, чтобы игроки успели восстановиться, а лидерам в случае невключения в заявку пришлось бы тренироваться отдельно в течение трёх дней.

Вдобавок был инсайд, что у Деку случился конфликт с Френки де Йонгом. Голландец не полетел с командой на выезд по состоянию здоровья, но функционер звонил хавбеку в аэропорту и отчитывал, посчитав слова Френки отговоркой. Интересно, что и эту информацию позднее опровергли.

Добавить к этому уже знакомую ситуацию с финансовыми проблемами и невозможностью топ-трансферов, потенциальную потерю Роберта Левандовского – и становится понятно, что вокруг «сине-гранатовых» крайне нездоровая атмосфера.

В отсутствие еврокубков будет проще

До февраля-марта «Барселоне» не придётся распределять силы между Лигой чемпионов и Ла Лигой. Вплоть до января каталонцы могут сфокусироваться на чемпионате – предстоит 3 тура, и только потом игры Кубка и Суперкубка.

После двух поражений кряду у поединка с «Валенсией» — особое значение. Необходимо прервать спад, чтобы не увеличить отставание от конкурентов. Затем – аутсайдер «Альмерия» и середняк «Лас-Пальмас». Хави сдержанно подходит к оценке своей работы:

Месяц назад вы говорили мне, что я барселонский Фергюсон. Это безумие. А теперь я в тупике.

Когда я утверждаю, что проект находится в стадии строительства, я имею в виду, что на пути будут ямы, из которых придется выбираться. Но если мы впадаем в глубокую депрессию после первой же кочки, проект не сдвинется с места.

Если мы сыграем вничью или проиграем «Валенсии», мы продолжим проект, и нам нужна стабильность.

Вопрос в том, что после поражений в играх с «Жироной» и «Реалом» может противопоставить «Барса» более удачливым конкурентам. Игры второго круга с ними будут только в апреле и мае, а отставание как-то надо сокращать. Стоит отметить, что каталонцы сейчас – не непобедимый соперник. И мысли об уходе Хави не исчезают.

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DXTK
DXTK
сегодня в 16:52
Почему Хави еще не увольняют:
Во первых мне кажется все же из-за уважения к Хави как к легенде, ему пока прощают подобные косяки, если тут был бы любой другой тренер его давно выгнали.
Во вторых наверно он еще не потерял окончательно контроль над раздевалкой, игроки его не сливают.
В третьих если придет новый тренер нужны будут явно усиления, а у Барсы туго с этим, на трансферном рынке не разгуляешься.
В четвертых все будет зависеть от результатов скажем в прошлом сезоне Хави выиграл Ла Лигу и суперкубок, ........В этом не смотря на отставании в чемпионской гонке, Барса все еще не вылетела из национального кубка, и смогли выйти из группы в ЛЧ с 1 места, ведь до этого клуб не мог два сезона подряд преодолеть групповую стадию, сейчас есть плейофф.
В пятых Ляпорту достаточно терпеливый руководитель, при нем приходил Райкард, результаты были разные, он он от начала и до конца отработал с командой, Давал шанс Куману, пока это было возможно, по этому он не спешит раставаться с Хави.
В шестых я например не вижу ни одного перспективного или свободного тренера, который мог бы прейти....... прямо сейчас, и который смог бы сделать это лучше, сразу все изменить, привить чемпионский характер.
72qmerwhd48u
72qmerwhd48u ответ sh6y7qj647rn (раскрыть)
вчера в 23:47
Горняки и МС обыгрывали на групповом этапе.
sh6y7qj647rn
sh6y7qj647rn
вчера в 23:44
Сомневаюсь, что Шахта явный аутсайдер.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:52
Я не вижу причин убирать Хави.
Свой тренер, любит Барселону. Критичного пока ничего не случилось. Странно было бы предполагать, что он сходу станет Анчелотти.
Есть пример Гвардиолы, который с юных тренерских лет успешен. Но Гвардиола всегда работал в условиях не просто финансовой стабильности, а финансового благополучия даже.
Благодаря имени, у Барсы есть такие игроки как Левандовски, Гюндоган. Они туда явно не за жирными контрактами пришли. У Барсы есть Канселу. У Барсы есть свои воспитанники. Есть финансовая привлекательность для спонсоров.
Нужно принять как факт, что Месси насколькл помог взлететь клубу на вершину, настолько и потянул потом клуб вниз своими баснословными контрактами.
Плюс жулики президенты.
Вот и имеют то что имеют. Прошли в ЛЧ дальше, уже получат прибыль. Повезет в жребии, значит пройдут еще дальше и получат еще больше денег.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:22
Хави пора сушить вёсла.. Или сухари..
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:14
Отставание от лидера Жироны 7 очков - большое, но не критическое - "футбольных цыплят" по весне считают, посмотрим...
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