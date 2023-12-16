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Портал FourFourTwo признал Месси лучшим аргентинским футболистом

вчера, 10:53

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших аргентинских игроков за всю историю. Возглавил его нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

36-летний аргентинец является двукратным Олимпийским чемпионом, обладателем Суперкубка Франции, чемпионом мира до 20 лет, обладателем Кубка Лиги США, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным чемпионом Франции, десятикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Южной Америки, чемпионом мира.

Также Месси многократно признавался лучшим игроком Ла Лиги; множество раз становился лучшим бомбардиром Кубка Испании, чемпионата Испании и Лиги чемпионов; трижды признавался лучшим игроком мира и трижды лучшим футболистом по версии УЕФА. Помимо этого, аргентинец имеет в своём активе восемь «Золотых мячей».

Первая десятка лучших аргентинских игроков по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси.

2. Диего Марадона.

3. Марио Кемпес.

4. Даниэль Пассарелла.

5. Габриэль Батистута.

6. Оскар Руджери.

7. Хорхе Бурручага.

8. Убальдо Филлол.

9. Анхель Ди Мария.

10. Хавьер Маскерано.

Ранее FourFourTwo опубликовал список лучших игроков 1990-х годов.

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Все комментарии
Верг
Верг
вчера в 17:56
Не хватает Верона
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:03
Марадона, нечестно забив рукой гол, справедливо выиграл чемпионат мира. Месси, не нарушив ни единого правила, титул купил. Л - логика...

Спасибо поклонникам Криштиану, улыбнулся 😁
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:57
Месси или Марадона ? Дело вкуса каждого из нас. В нашем случае большую роль играет даже личное впечатление от игры, а не только титулы. Я, как и многие другие, лучше помню и знаю Месси, так как на протяжении всей его карьеры постоянно наблюдал за его игрой. Что я помню о Диего ? Да практически ничего за редким исключением в виде отрывков из матчей с его участием, да пары - тройки забитых им мячей. хотя я уже не мальчик и ЧМ - 66 года смотрел по ч/б телевизору.
Естественно, что более свежие впечатления превалируют над ретро, поэтому я всегда отдаю предпочтение Месси.
Elliada
Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:46
Рукой было честно играть? Пиарить Месси смысла нет. Он самый титулованный игрок в истории, как в командном плане, так и в индивидуальном. Одновременно преуспел на двух разных позициях. Как бомбардир, поставил немыслимые бомбардирские рекорды: 6 ЗБ, 50 голов в чемпионате, 73 за сезон, 91 за год, лучший бомбардир топ-5, лучший бомбардир в истории Европы, 8 Пичичи и т. д. Как полузащитник, 5 раз признавался лучшим плеймейкером (больше, чем кто-либо), лучший ассистент в истории и т. д.

Давай аргументы за Марадону.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:28
Опять пиарят гнома но людей не обманеш. Гном с Марадоной рядом не стоит, что творил на поле Диего Армандо гному такое и не снилось!! Он Чм не за счет левых пенок выйграл а за счет индивидуального мастертсва, был настоящим тащером Аргентины!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:26
Очень хорошие "Лучшие комментарии".
Нельзя не отметить и мысли ветки.
А мну за Марадону.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 15:02, ред.
А тут нечего и представлять. Ничего путного бы у Диего там не вышло. Это в сборной Билардо с ним нянчился, а в Барселоне Гвардиола бы выгнал его за многократные нарушения дисциплины и спортивного режима. Вот и всё.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 14:56
А теперь представьте, если б под Марадону подстроили целый чемпионат мира? Или представьте, если Марадона играл в такой сильной Барселоне, вместо Месси, где всё подстроено под него?
112910415
112910415
вчера в 14:48
у портала имеются свои резоны, очень серьёзные !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:20, ред.
"и те же разрывы крестов и ахиллов сегодня успешно лечатся и позволяют игроку вернуться в игру в течение полугода-года. "

))) Мой тебе совет. Удаляй эти строки, а то люд Сведущий со смеху упадёт.
P.S. Удалю и я..., после тебя. Промис.)
Rattlehead
Rattlehead ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:17
Тогда огороды были повсеместно, даже на уровне ЧМ. Касательно медицины, то речь не про болезненность и структуру тканей, а про лечение и сроки восстановления, и те же разрывы крестов и ахиллов сегодня успешно лечатся и позволяют игроку вернуться в игру в течение полугода-года. Условный Ван Бастен сегодня играл бы лет до 40, а не завершил досрочно карьеру.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 14:03, ред.
"Идеально подстриженные и ровные газоны вместо огородов и поскотин"

Огороды были, есть и будут ... у нас..., но не в Англии/Испании/Германии.

"невиданный доселе уровень медицины, фармакологии, диетологии и целый штат соответствующих специалистов, следящих за состоянием игроков чуть ли не круглосуточно"

))) Ага , ага... Этот багаж, особенно у топов, бЕзУсловнО роляет, ведь особо без разницы, с какой скоростью и частостью в тебя влетают в подкате, верховой дуэли и т.д. Щитки ведь современные противо-шипо-ударно непроницаемые! И да! Разрывы крестов с ахиллами намного безболезненней с невиданным доселе развитием медицины: структура костной ткани ведь тоже другая; кровеносные сосуды, мышечные волокна и сухожилия - аналогично.
Rattlehead
Rattlehead ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:49
Это сейчас-то экстрим по сравнению с 80/90-ми? Идеально подстриженные и ровные газоны вместо огородов и поскотин, более качественная экипировка по индивидуальным размерам из более технологичных материалов, невиданный доселе уровень медицины, фармакологии, диетологии и целый штат соответствующих специалистов, следящих за состоянием игроков чуть ли не круглосуточно, ужесточенные правила и т.д. и т.п. — Марадоне и компании подобное и не снилось.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:34
Во времена Марадоны толком не было интернета) Наверняка нашёлся бы какой-нибудь клоун, допустим из Милана)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 13:06
Месси купил очередную контору! Если пенальти это подкуп, то все мы знаем самого нечестного игрока. Жалко, на ЧМ у него денег не хватило, да и по победам и трофеям видно все деньги закончились на Гибралтарах, Фаррерах, Лихтенштейнах...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:43, ред.
Про цирк в Катаре - да, в точку.

Про отсутствие миллиарда хейтеров у Марадоны. А ты представь, как бы его бакланили в 86-м за руку Бога, при наличии Тогда современных технологий масс медиа ? Да его б с го...ном сожрали. Кстати, ещё неизвестно чем бы тогда матч с саксами окончился - при счёте 1 : 1.

Про гениальность... Гений это не только своего рода абсолют, это и совершенство. А совершенство не может быть без развития. Марадона всё что получил от Природы, то миру и представил, но не более. Месси - это эволюция и революция в футболе. Его появление побудило к пересмотру самих канонов игры. Неординарное - иррациональное ведение мяча Месси заставило полностью пересмотреть практически все известные защитные концепции. Прессинг/гегенпрессинг, рост универсальности игроков во Всех линиях, всё это своего рода антидоты к его игре, рождённые соперниками.
Планка мастерства им задрана настолько высоко, что даже новоявленным талантам не по себе.

Про тепличные условия для Месси ? В сравнении с Марадоной ?! Это при том экстриме, который сейчас мы видим в сравнении с 80/90-ми ?! Тепличные - это про бешеные скорости, дикое количество травм, уровень опеки и нечеловеческую интенсивность на поле ? Брось. Времена Гаскойна и Т. Адамса канули в лету. Сегодня бы Марадону после вечеринки, тупо вырубили бы в начале игры, - хрен бы он ноги от первого же подката успел убрать..., не говоря про полумоменты.

P.S. В целом красивый коммент, хоть и предвзятый местами.
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:29
Ван Гал заинтересованное лицо. Сколько нейтральных лиц высказались о несправедливости ЧМ?

5 пенальти дали. 4 забили. 3 повлияли на результат. В 1966 Эйсебио тоже забил 4 пенальти и что? Причем он забил 4 пенальти в плей-офф. Если насчет пенальти в групповой стадии можно докопаться, то в плей-офф все за дело. Португальцам в группе тоже дали 2 левых пеналя и что?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 11:27
Сергей Сергеевич Сергеев решил сделать из Месси второго Авейру и приписать ему лишнюю Олимпиаду. Месси действительно её выигрывал, но один раз.. И к чему перечисление всех титулов?. Их и так все знают.. Напишите проще : Месси - лучший игрок в 21-м веке и в истории футбола.. Всё это от FFT.. Месси лишнего не надо.. Хе..
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:27
Офигеть! Места столько не хватит для трофеев. Каждый трофей, как Звезда героя.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:25
Причём тут ЧМ 2022 ? Лео и до него обошёл Марадону.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:25, ред.
Марадона был гением своего времени с невероятным характером и у него не было миллиарда хейтеров,настоящая легенда.
Месси талантливый игрок и с упорством и усердием и всеми околофутбольными примочками добывающий личные награды. Отсутствие характера и многих маркеров мужественности не позволили ему выйти за рамки барсы и аргентины. Игрок одной команды и одной сборной, для которой заказали цирк в Катаре.
В европейском футболе, где всё было сделано для Месси он,в тепличных условиях мастеровитой барсы был сильнее Марадоны.
Но он и близко не стал Марадоной, фигурой такого уровня. Он даже с мячом так не может куражиться как Марадона и близко, тот был силён в дриблинге и фристайле.
Талант это когда из десяти ударов попадаешь десять раз в створ, гений это когда тебя только разбудили после вечеринки, влепили несколько раз по ногам и ты из одного полумомента родил гол.
Elliada
Elliada ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:24
А сколько игроков условной Венгрии ты знаешь? Допустим, составят рейтинг лучших игроков в истории Молдовы. Для тебя и остальных это будут просто фамилии. Смысл такого рейтинга? Кроме молдаван, всем фиолетово.
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:24
Последний Чм Месси как в кино , не зря Ван Гал говорил что это шоу было устроено для Месси.
Grizly88
Grizly88 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:22
Боже, и вы верите победу Месси на чемпионате мира? 5 пенальти для Месси
Elliada
Elliada ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 11:19
Почем нынче продается ЧМ?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:19, ред.
Две Земные причины я тебе озвучу:
1.Потому что игрок Венгрии - условно (пусть он даже и лучший) не заставит тебя пододвинуть клаву и стучать по ней.
2.Потому что даже твои четыре строчки, в режиме реального времени, уже (!) приносят кое кому бабки.
Остальные причины ..., ну ты понял.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 11:17
Поправки: один раз олимпийский чемпион и обладатель просто кубка Лиг, это международный турнир.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:15
Месси должен благодарить Катарцев, если не купили бы победу на Чемпионате Мира его сами Аргентинцы проклинали бы
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:14, ред.
Меня вообще в корне удивляет...почему нам в день по 14 раз предоставляют информацию по призам и премиям одного отдельновзятого игрока.....с 14-го места в таблице некой команды из заокеанского никомунеинтересного чемпионата....

Почему сегодня в 10:53 не было ветки "FourFourTwo определил лучшего в истории игрока Венгрии".......условно....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:10, ред.
Конкретно по аргентосам... В чём то не согласен ? Тогда обоснуй..., только без машинок своих, плиZ.
Гость
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