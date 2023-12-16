Портал FourFourTwo признал Месси лучшим аргентинским футболистом

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших аргентинских игроков за всю историю. Возглавил его нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.
36-летний аргентинец является двукратным Олимпийским чемпионом, обладателем Суперкубка Франции, чемпионом мира до 20 лет, обладателем Кубка Лиги США, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА, двукратным чемпионом Франции, десятикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Южной Америки, чемпионом мира.
Также Месси многократно признавался лучшим игроком Ла Лиги; множество раз становился лучшим бомбардиром Кубка Испании, чемпионата Испании и Лиги чемпионов; трижды признавался лучшим игроком мира и трижды лучшим футболистом по версии УЕФА. Помимо этого, аргентинец имеет в своём активе восемь «Золотых мячей».
Первая десятка лучших аргентинских игроков по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси.
2. Диего Марадона.
3. Марио Кемпес.
6. Оскар Руджери.
7. Хорхе Бурручага.
8. Убальдо Филлол.
9. Анхель Ди Мария.
10. Хавьер Маскерано.
Ранее FourFourTwo опубликовал список лучших игроков 1990-х годов.
Месси талантливый игрок и с упорством и усердием и всеми околофутбольными примочками добывающий личные награды. Отсутствие характера и многих маркеров мужественности не позволили ему выйти за рамки барсы и аргентины. Игрок одной команды и одной сборной, для которой заказали цирк в Катаре.
В европейском футболе, где всё было сделано для Месси он,в тепличных условиях мастеровитой барсы был сильнее Марадоны.
Но он и близко не стал Марадоной, фигурой такого уровня. Он даже с мячом так не может куражиться как Марадона и близко, тот был силён в дриблинге и фристайле.
Талант это когда из десяти ударов попадаешь десять раз в створ, гений это когда тебя только разбудили после вечеринки, влепили несколько раз по ногам и ты из одного полумомента родил гол.
Месси талантливый игрок и с упорством и усердием и всеми околофутбольными примочками добывающий личные награды. Отсутствие характера и многих маркеров мужественности не позволили ему выйти за рамки барсы и аргентины. Игрок одной команды и одной сборной, для которой заказали цирк в Катаре.
В европейском футболе, где всё было сделано для Месси он,в тепличных условиях мастеровитой барсы был сильнее Марадоны.
Но он и близко не стал Марадоной, фигурой такого уровня. Он даже с мячом так не может куражиться как Марадона и близко, тот был силён в дриблинге и фристайле.
Талант это когда из десяти ударов попадаешь десять раз в створ, гений это когда тебя только разбудили после вечеринки, влепили несколько раз по ногам и ты из одного полумомента родил гол.
Про отсутствие миллиарда хейтеров у Марадоны. А ты представь, как бы его бакланили в 86-м за руку Бога, при наличии Тогда современных технологий масс медиа ? Да его б с го...ном сожрали. Кстати, ещё неизвестно чем бы тогда матч с саксами окончился - при счёте 1 : 1.
Про гениальность... Гений это не только своего рода абсолют, это и совершенство. А совершенство не может быть без развития. Марадона всё что получил от Природы, то миру и представил, но не более. Месси - это эволюция и революция в футболе. Его появление побудило к пересмотру самих канонов игры. Неординарное - иррациональное ведение мяча Месси заставило полностью пересмотреть практически все известные защитные концепции. Прессинг/гегенпрессинг, рост универсальности игроков во Всех линиях, всё это своего рода антидоты к его игре, рождённые соперниками.
Планка мастерства им задрана настолько высоко, что даже новоявленным талантам не по себе.
Про тепличные условия для Месси ? В сравнении с Марадоной ?! Это при том экстриме, который сейчас мы видим в сравнении с 80/90-ми ?! Тепличные - это про бешеные скорости, дикое количество травм, уровень опеки и нечеловеческую интенсивность на поле ? Брось. Времена Гаскойна и Т. Адамса канули в лету. Сегодня бы Марадону после вечеринки, тупо вырубили бы в начале игры, - хрен бы он ноги от первого же подката успел убрать..., не говоря про полумоменты.
P.S. В целом красивый коммент, хоть и предвзятый местами.
Про отсутствие миллиарда хейтеров у Марадоны. А ты представь, как бы его бакланили в 86-м за руку Бога, при наличии Тогда современных технологий масс медиа ? Да его б с го...ном сожрали. Кстати, ещё неизвестно чем бы тогда матч с саксами окончился - при счёте 1 : 1.
Про гениальность... Гений это не только своего рода абсолют, это и совершенство. А совершенство не может быть без развития. Марадона всё что получил от Природы, то миру и представил, но не более. Месси - это эволюция и революция в футболе. Его появление побудило к пересмотру самих канонов игры. Неординарное - иррациональное ведение мяча Месси заставило полностью пересмотреть практически все известные защитные концепции. Прессинг/гегенпрессинг, рост универсальности игроков во Всех линиях, всё это своего рода антидоты к его игре, рождённые соперниками.
Планка мастерства им задрана настолько высоко, что даже новоявленным талантам не по себе.
Про тепличные условия для Месси ? В сравнении с Марадоной ?! Это при том экстриме, который сейчас мы видим в сравнении с 80/90-ми ?! Тепличные - это про бешеные скорости, дикое количество травм, уровень опеки и нечеловеческую интенсивность на поле ? Брось. Времена Гаскойна и Т. Адамса канули в лету. Сегодня бы Марадону после вечеринки, тупо вырубили бы в начале игры, - хрен бы он ноги от первого же подката успел убрать..., не говоря про полумоменты.
P.S. В целом красивый коммент, хоть и предвзятый местами.
Огороды были, есть и будут ... у нас..., но не в Англии/Испании/Германии.
"невиданный доселе уровень медицины, фармакологии, диетологии и целый штат соответствующих специалистов, следящих за состоянием игроков чуть ли не круглосуточно"
))) Ага , ага... Этот багаж, особенно у топов, бЕзУсловнО роляет, ведь особо без разницы, с какой скоростью и частостью в тебя влетают в подкате, верховой дуэли и т.д. Щитки ведь современные противо-шипо-ударно непроницаемые! И да! Разрывы крестов с ахиллами намного безболезненней с невиданным доселе развитием медицины: структура костной ткани ведь тоже другая; кровеносные сосуды, мышечные волокна и сухожилия - аналогично.
Огороды были, есть и будут ... у нас..., но не в Англии/Испании/Германии.
"невиданный доселе уровень медицины, фармакологии, диетологии и целый штат соответствующих специалистов, следящих за состоянием игроков чуть ли не круглосуточно"
))) Ага , ага... Этот багаж, особенно у топов, бЕзУсловнО роляет, ведь особо без разницы, с какой скоростью и частостью в тебя влетают в подкате, верховой дуэли и т.д. Щитки ведь современные противо-шипо-ударно непроницаемые! И да! Разрывы крестов с ахиллами намного безболезненней с невиданным доселе развитием медицины: структура костной ткани ведь тоже другая; кровеносные сосуды, мышечные волокна и сухожилия - аналогично.