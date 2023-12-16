Портал FourFourTwo признал Месси лучшим аргентинским футболистом

1702713190

вчера, 10:53

Портал FourFourTwo опубликовал список лучших аргентинских игроков за всю историю. Возглавил его нападающий «Интер Майами» .

36-летний аргентинец является двукратным Олимпийским чемпионом, обладателем Суперкубка Франции, чемпионом мира до 20 лет, обладателем Кубка Лиги США , восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, семикратным обладателем Кубка Испании, трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА , двукратным чемпионом Франции, десятикратным чемпионом Испании, трёхкратным победителем Клубного чемпионата мира, четырёхкратным победителем Лиги чемпионов, победителем Кубка Южной Америки, чемпионом мира.

Также Месси многократно признавался лучшим игроком Ла Лиги; множество раз становился лучшим бомбардиром Кубка Испании, чемпионата Испании и Лиги чемпионов; трижды признавался лучшим игроком мира и трижды лучшим футболистом по версии УЕФА . Помимо этого, аргентинец имеет в своём активе восемь «Золотых мячей».

Первая десятка лучших аргентинских игроков по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси.

2. .

3. Марио Кемпес.

4. .

5. .

6. .

7. .

8. Убальдо Филлол.

9. .

10. .

Ранее FourFourTwo опубликовал список лучших игроков 1990-х годов.