От Лиги чемпионов до борьбы за выживание. Приключения «Униона»

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вчера, 14:06

Берлинскую команду должен спасти хорват.

Сказка Лиги чемпионов

В какой-то момент у 70 тысяч болельщиков, пришедших на последний матч группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом», мелькнула надежда. Алекс Крал сравнял счёт на 85-й минуте. Но вскоре Даниэль Себальос разрушил все шансы на то, чтобы «Унион» оформил первую победу в Лиге чемпионов. Три очка уехали в Мадрид. Болельщики берлинской команды, которые поддерживали её на Олимпийском стадионе «Герты» — его «Унион» использовал во всех трёх домашних матчах Лиги чемпионов из-за малой вместительности своей арены, были не слишком строги к своей команде. Но чувство отчаяния наверняка накрыло их, поскольку «Унион» набрал всего два очка в шести матчах ЛЧ . И игроки это понимают. Вот что сказал полузащитник Рани Хедира:

Мы могли добиться большего. Но на таком уровне важны мелочи. Когда у тебя преимущество над «Брагой» в течение 60 минут, а всё заканчивается со счётом 1:1, то, вероятно, ты не заслуживаешь большего.

Такой вылет «Униона» из Лиги чемпионов сам по себе не является концом света. Но для клуба многое изменилось в фундаментальном плане за этот год.

Надежды и падение

Чуть больше полугода назад, когда «Унион» финишировал четвёртым в Бундеслиге, казалось, что ничего не может остановить рост этой команды под руководством Урса Фишера. Однако ужасающая серия без побед из 14 матчей, включая 12 поражений подряд, привела не только к уходу Фишера, но и к серьёзным сомнениям в будущем клуба.

Фишер был лицом превращения «Униона» из клуба второго дивизиона в грозную силу в Бундеслиге, швейцарский тренер придал команде особую игровую индивидуальность, основанную на интеллектуальном прессинге и вертикальной атакующей игре. Но в какой-то момент по ходу тревожного спада, начавшегося с сентября, Фишер, казалось, был не в состоянии вселить хоть какую-то уверенность в страдающий коллектив.

Между тем, до этого времени движение «Униона» было поступательным. В течение пятилетнего периода после повышения в Бундеслигу в 2019 году клуб становился всё более амбициозным, справедливо полагая, что не стоит задерживаться в роли аутсайдера или закрепляться в роли команды-«лифта».

В январе «Унион» попал в заголовки из-за попыток подписать Иско. Бывшая звезда «Реала» даже летал в Берлин, чтобы встретиться с представителями клуба. Но контракт не сросся. Тем не менее, «Унион» дал понять, что он готов работать с более именитыми игроками, а не только с недооценёнными футболистами из небольших немецких клубов, как это было раньше. Приход Бонуччи, Госенса и ряда других новичков должен был ознаменовать новую эру.

Но это не привело к новому витку возвышения. Напротив, случился конец эры Фишера. После его ухода в ноябре «Унион» какое-то время пытался заполучить на тренерский пост Рауля Гонсалеса. Но испанская легенда решил остаться в «Кастилье». А берлинский клуб сделал ставку на Ненада Бьелицу.

Акция спасения

52-летний хорват с немецким футболом знаком. В начала 2000-х он провёл три года в качестве игрока «Кайзерслаутерна». А как тренер Бьелица начинал в Австрии, где завершал свою игровую карьеру. Потом переехал в Италию, в Польшу. Когда в 2018 году вернулся в Хорватию, смог занять престижную должность тренера в загребском «Динамо», с которым выиграл дважды чемпионат страны, также клуб под его руководством одержал несколько долгожданных побед в еврокубках. А в последнее время Бьелица тренировал турецкий «Трабзонспор», правда, пробыл там всего шесть месяцев.

В Бундеслиге о Бьелице особо не говорили в последние годы, поэтому его появление в «Унионе» оказалось неожиданностью. Но это решение может оказаться вполне себе мудрым. Бьелица не представляет из себя сторонника какой-то яркой тактической школы. Однако он известен своими навыками работы с людьми, способностью разжигать в футболистах страсть и веру в себя. Это то, что сейчас нужно «Униону». В последние недели работы Фишера команда не столько страдала с тактической игровой стороны, сколько просто провалилась в гигантскую яму неуверенности. Даже мощная поддержка болельщиков не могла её завести.

Когда Бьелица прибыл в команду, он начал с подготовки к выездному матчу Лиги чемпионов с «Брагой». На матч в Португалии новый тренер отступил от схемы 3-5-2 и поставил четвёрку защитников. Несмотря на изменения, «Унион» снова показывал реактивный футбол с выжиданием подходящего шанса для укола. Но даже когда берлинцы остались в большинстве и вышли вперёд, неуверенность помешала им удержать преимущество.

Однако через несколько дней «Унион» всё же прервал свою 16-матчевую серию без побед. Он обыграл на своём поле мёнхенгладбахскую «Боруссию» со счётом 3:1. И Бьелица остался этим доволен.

Команда показала отличную игру. Мы были лучше во всех аспектах: когда владели мячом, когда были без мяча, на переходных стадиях. Это была почти идеальная игра. Меня тут не было в предыдущие месяцы, но я чувствую клуб, чувствую болельщиков и то, насколько трудным был этот трёхмесячный отрезок без побед в Бундеслиге.

Теперь «Униону» нужно закрепить этот переход в позитивную зону. Кроме того, клуб всё ещё в опасной близости от зоны вылета. Очевидно, что это не то место, на котором представляли себя сторонники берлинцев, когда вступали в этот сезон. Этот крах можно считать внезапным. Как и падение Фишера, с которым планировалось связать долгие годы. Как стремительно «Унион» взлетел, так же стремительно и упал. Однако руководство клуба пока демонстрировало взвешенные и грамотные решения. Вероятно, от своего дна «Унион» уже оттолкнулся и теперь может начать подъём уже в новой эре, в которой команда заполнена не только голодными новичками и поздно раскрывшимися футболистами, но и достаточно неплохо оплачиваемыми ветеранами, которым не с руки бороться за выживание.