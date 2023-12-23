«Фрозиноне» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Италии «Фрозиноне» – «Ювентус», который состоится 23 декабря 2023 года
«Фрозиноне»
«Канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают тринадцатое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «жёлто-синих». «Нулёвку» раскатали «чочарцы» с «быками» из Турина в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии. Со счётом 1:2 «Фрозиноне» проиграл в гостях команде «Лечче» в игре следующего тура Серии A.
19 декабря в сухую, забив четыре гола в ворота соперника, «канарейки» неожиданно взяли верх над «Наполи» в 1/8 Кубка Италии. Все четыре гола были забиты во второй половине встречи.
«Ювентус»
«Юве» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находится на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «чёрно-белых» за последнее время. С разницей в один мяч «Ювентус» на выезде взял верх над «Монцей» в рамках матча 14-го тура Серии A. С минимальным счётом «зебры» одержали победу над «маленькими ослами» из Неаполя в игре следующего тура чемпионата Италии.
15 декабря на выезде «Ювентус» разошёлся миром с командой «Дженоа» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фрозиноне» – 5.80
- Ничья – 3.90
- Победит «Ювентус» – 1.64
- Победит «Ювентус» с форой -1.5 – 2.70
- Обе забьют — нет – 1.78
- Обе забьют — да – 2.06
- Тотал голов больше 2.5 – 2.04
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.81
Статистика
- Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились победой «Ювентуса»
- В двух матчах из пяти крайних «чочарцы» обыграли своих оппонентов
- За аналогичный период «Юве» одержал три победы.
Прогноз
Компания Pinnacle в предстоящем матче с коэффициентом 1.64 предлагает сделать ставку на победу «Ювентуса». На четыре очка отстают «чёрно-белые» от миланского «Интера». Терять очки в матче с «Фрозиноне» туринская команда не станет. Несмотря на то, что «жёлто-синие» обыграли в Кубке Италии «Наполи», в будущей встрече «канарейки» потерпят поражение от «Юве».