«Фрозиноне» – «Ювентус»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:37

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 17-го тура Серии A чемпионата Италии «Фрозиноне» – «Ювентус», который состоится 23 декабря 2023 года

«Фрозиноне»

«Канарейки» на сегодняшний день в турнирной таблице итальянской Серии A занимают тринадцатое место. Предлагаем вспомнить недавние матчи с участием «жёлто-синих». «Нулёвку» раскатали «чочарцы» с «быками» из Турина в рамках матча 15-го тура чемпионата Италии. Со счётом 1:2 «Фрозиноне» проиграл в гостях команде «Лечче» в игре следующего тура Серии A.

19 декабря в сухую, забив четыре гола в ворота соперника, «канарейки» неожиданно взяли верх над «Наполи» в 1/8 Кубка Италии. Все четыре гола были забиты во второй половине встречи.

«Ювентус»

«Юве» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Италии находится на второй строчке. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «чёрно-белых» за последнее время. С разницей в один мяч «Ювентус» на выезде взял верх над «Монцей» в рамках матча 14-го тура Серии A. С минимальным счётом «зебры» одержали победу над «маленькими ослами» из Неаполя в игре следующего тура чемпионата Италии.

15 декабря на выезде «Ювентус» разошёлся миром с командой «Дженоа» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрозиноне» – 5.80

Ничья – 3.90

Победит «Ювентус» – 1.64

Победит «Ювентус» с форой -1.5 – 2.70

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.06

Тотал голов больше 2.5 – 2.04

Тотал голов меньше 2.5 – 1.81

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились победой «Ювентуса»

В двух матчах из пяти крайних «чочарцы» обыграли своих оппонентов

За аналогичный период «Юве» одержал три победы.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче с коэффициентом 1.64 предлагает сделать ставку на победу «Ювентуса». На четыре очка отстают «чёрно-белые» от миланского «Интера». Терять очки в матче с «Фрозиноне» туринская команда не станет. Несмотря на то, что «жёлто-синие» обыграли в Кубке Италии «Наполи», в будущей встрече «канарейки» потерпят поражение от «Юве».