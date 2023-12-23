«Миллуолл» – КПР: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:58

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Миллуолл» – КПР , который состоится 26 декабря 2023 года

«Миллуолл»

Двадцатую строчку турнирной таблицы Чемпионшипа занимают на данный момент «львы». Вспомним недавние футбольные встречи с участием «докеров». На своём поле с разницей в один гол «Миллуолл» потерпел поражение от «Лестера» в рамках матча 21-го тура Чемпион Лиги (2:3). Со счётом 1:1 вничью сыграли дома «львы» с «Хаддерсфилдом» в игре следующего тура чемпионата.

23 декабря нулевую ничью раскатали «докеры» с командой «Сток Сити».

КПР

«Куинз Парк Рейнджерс» в турнирной таблице Чемпион Лиги находится на двадцать второй строчке. Рассмотрим несколько матчей с участием КПР за последнее время. В 21-ом туре чемпионата «Супер Обручи» разошлись миром с командой «Плимут» (0:0). «Шеффилд Уэнсдей» с разницей в один мяч взял верх над КПР в игре следующего тура Чемпионшипа (2:1).

С минимальным счётом 23 декабря «Куинз Парк Рейнджерс» дома уступил «Саутгемптону».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Миллуолл» – 2.04

Ничья – 3.30

Победит КПР – 3.65

– 3.65 Победит «Миллуолл» с форой -1.5 – 3.60

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 1.92

Тотал голов больше 2.5 – 2.15

Тотал голов меньше 2.5 – 1.65

Статистика

Исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру завершились три очные встречи команд из пяти крайних

Только одну победу одержали «львы» в десяти последних встречах

За аналогичный период КПР выиграл в трёх футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку с коэффициентом 3.30 на ничью. С большой долей вероятности победителя в будущей встрече мы не увидим. На футбольном поле встретятся две примерно равные команды.