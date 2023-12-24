«Уотфорд» – «Бристоль Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 21:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Уотфорд» – «Бристоль Сити», который состоится 26 декабря 2023 года

«Уотфорд»

«Шершни» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата занимают седьмое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Уотфорда», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «зарянками». С разницей в один мяч в рамках матча 21-го тура Чемпион Лиги «Жёлтая армия» потерпела поражение на своём поле от команды «Ипсвич Таун» (1:2). В позапрошлом туре с разгромным счётом «золотые мальчики» в гостях взяли верх над «Престоном» (5:1).

23 декабря со счётом 2:1 «Уотфорд» обыграл на выезде команду «Блэкберн».

«Бристоль Сити»

«Красно-белые» в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием «зарянок». С разницей в пару мячей «Бристоль Сити» проиграл в гостях «Блэкберну» в рамках матча 21-го тура чемпионата (1:2). С минимальным счётом «красно-белые» взяли верх над «Сандерлендом» в позапрошлом туре.

22 декабря со счётом 3:2 «зарянки» одержали победу над «Халлом».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Уотфорд» – 1.97

Ничья – 3.40

Победит «Бристоль Сити» – 3.90

Победит «Уотфорд» с форой -1.5 – 3.35

Обе забьют — нет – 1.84

Обе забьют — да – 1.89

Тотал голов больше 2.5 – 2.09

Тотал голов меньше 2.5 – 1.71

Статистика

В пяти крайних очных матчах исход был следующий: обе забьют – нет

Три победы одержали «шершни» в пяти последних матчах

За аналогичный период «зарянки» обыграли своих соперников в двух поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Уотфорда» с коэффициентом 1.97. С 2017 года «Бристоль» не забивает «Жёлтой армии». «Зарянки» не смогут увезти очки из Уотфорда.