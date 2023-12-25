«Ипсвич Таун» – «Лестер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Ипсвич Таун» – «Лестер», который состоится 26 декабря 2023 года

«Ипсвич Таун»

«Трактористы» на сегодняшний день в турнирной таблице Чемпионшипа находятся на второй строчке. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «синих». С разницей в один мяч «Ипсвич Таун» в гостях взял верх над «шершнями» из Уотфорда в рамках матча 21-го тура чемпионата (2:1). Ничейным исходом завершилась домашняя игра с «Норвичем» в игре следующего тура (2:2).

23 декабря со счётом 4:0 «Лидс» на своём поле взял верх над «трактористами».

«Лестер»

В пяти крайних матчах «лисы» обыграли своих соперников. Первое место занимают на данный момент «синие» в турнирной таблице Чемпион Лиги. В один гол на своём поле «Лестер» взял верх над «Миллуоллом» в рамках матча 21-го тура чемпионата (3:2). С таким же счётом «лисы» на выезде обыграли команду «Бирмингем» в позапрошлом туре Чемпионшипа.

23 декабря «Лестер» со счётом 3:0 выиграл у «Ротерхэма».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ипсвич Таун» – 3.10

Ничья – 3.55

Победит «Лестер» – 2.19

Победит «Лестер» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.25

Обе забьют — да – 1.59

Тотал голов больше 2.5 – 1.70

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей

Пять побед одержали «трактористы» в десяти последних матчах

За аналогичный период «лисы» взяли верх над своими соперниками в семи футбольных поединках.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем футбольном поединке ставку предлагает сделать на победу «Лестера» с коэффициентом 2.19. В двух крайних очных матчах «лисы» обыграли «трактористов». Будущая встреча вряд ли станет исключением.